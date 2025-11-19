  • Megjelenítés
Áradozik az orosz parancsnok: rendkívül elégedettek ezekkel a fegyverekkel az frontvonalnál
Áradozik az orosz parancsnok: rendkívül elégedettek ezekkel a fegyverekkel az frontvonalnál

Dmitrij Klimenko altábornagy, az orosz rakétaerők és tüzérség parancsnoka az Ukrajnában használt orosz fegyvereket elemezte az orosz TASzSz hírügynökségnek.

A rakétaerők és a tüzérség összes meglévő fegyverrendszerét sikeresen alkalmazzák a különleges katonai műveletben, magas harci hatékonyságot mutatva és megerősítve a tervezett jellemzőiket

– mondta a Klimenko.

Kifejezetten a Mszta-Sz típusú önjáró tarackokat, a modern Tornado többszörös indítású rakétarendszereket, valamint az Iszkander-M rakétarendszert emelte ki az interjúban, amit az orosz védelmi minisztérium Krasznaja Zvezda című újságjának adott. Hozzátette, hogy az orosz hadiipari gyártók az eddigi tapasztalatokra támaszkodva továbbra is nagy mobilitású kerekes tüzérségi fegyvereket szállítanak az orosz csapatoknak: Malva önjáró tüzérségi rendszert, valamint a 152 mm-es Hiacint-K rendszert. Klimenko szerint ez teszi lehetővé a Krasznopol-M2 precíziós lövedékek alkalmazását.

A harci tapasztalatok, valamint a rakétacsapatok és a tüzérség harci alkalmazásának eredményeinek folyamatos elemzése segít e fegyverek gyors korszerűsítésében a különleges katonai művelet gyorsan változó környezetében, és finomítja további fejlesztésük irányait

– hangsúlyozta a tábornok.

Az ukrajnai invázió elején az oroszok hatalmas fókuszt helyeztek a tüzérségi eszközökre, kifejezetten erre a fölényre támaszkodtak a műveleteiknél. A lövedékek hiánya viszont nagyjából másfél évvel a háború megindítása után kiütközött, így Moszkva kénytelen volt a régi-új szövetségeséhez, Észak-Koreához fordulni a hiányok kielégítése érdekében. A másik változást az FPV-drónok elterjedése hozta, egyre inkább ezek fejlesztése felé fordultak a felek, nagyobb figyelmet kapnak a frontvonalon. A fenti nyilatkozat az sejteti, hogy

Moszkva továbbra sem mondott le a hagyományos tüzérségi képességek megerősítéséről,

noha az Oryx háborús veszteségeket listázó oldal nyilvántartása szerint rengeteg eszközt vesztettek az oroszok a háborúban.

