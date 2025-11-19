Átszakadt a frontvonal: Oroszország megnyerheti a háború egyik leghosszabb csatáját

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző (nyílt forráskódú adatokkal dolgozó) megerősítette az orosz híreszteléseket a közösségi médiában.

A Donyeck megye északi részén fekvő Sziverszk gyakorlatilag a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően nem sokkal a frontvonalra került. A háború még mintegy 11 ezer fős bányászvároskát azonban az ukrán erők jelentősen megerősítették még a 2014-es események után, ezért az oroszok sehogy nem tudták bevenni. A csata mintegy 40 hónapon keresztül tartott, de a támadók szinte alig jutottak közelebb a településhez. Az elmúlt hetekben már érezhető volt, hogy megváltozott a helyzet a frontvonal ezen szakaszán, ugyanis több kisebb település elfoglalásával lassan haladt előre az orosz hadsereg.

Novemberben viszont valósággal átszakadt a front: a legfrissebb jelentések szerint a támadók már a városba is betörtek.

#NewsMapRussian invasion forces broke through the strongest & longest-holding Ukrainian frontline in Donetsk oblast, capturing the villages #Vyimka & #Ivano_Darivka before entering #Siversk town from the south, already capturing 20% of it. For those 9 km, they needed 40 months.

A csatolt térképen jól látható, hogy többet haladtak az elmúlt napokban az oroszok, mint előtte 40 hónap alatt összesen. Mindez azt jelenti, hogy Sziverszk városa bármelyik pillanatban eleshet, ezzel pedig megnyílik az út Oroszország előtt nyugat felé. A terep nem kifejezetten kedvező, mivel több magaslat és völgy is keresztülszeli ezt a részt, így kérdéses, hogy itt mennyire tudnak gyorsan haladni az oroszok, de egy esetleg siker esetén a következő nagyobb település már Szlavjanszk lehet, Donyeck megye egyik legnagyobb városa.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images