Fájdalmas szülinapi meglepetés: 122 év után esett el a szociáldemokrata fellegvár

Történelmi fordulatot hoztak a dán önkormányzati választások: a szociáldemokraták 122 év után, először veszítették el Koppenhága irányítását. A vereséget úgy tűnik, az okozta, hogy a szocdemek nem voltak elég baloldaliak a város lakóinak. A változás azonban nem állt meg a főváros határainál: az egész politikai erőtér átrendeződőben van.

A vereséget a hajnalban a párt fővárosi jelöltje, Pernille Rosenkrantz-Theil jelentette be.

Elvesztettük Koppenhágát

– mondta szárazon. "Szerintem ez hihetetlenül sajnálatos. De vissza kell szállnunk a nyeregbe." A polgármesteri pozíciót 1938-ban hozták létre, a posztot azóta töretlenül szociáldemokraták töltötték be.

Nagy arcvesztés

A szociáldemokraták Koppenhágában mindössze 12,7%-os szavazati arányt értek el, ami három százalékpontos csökkenést jelent a 2021-es önkormányzati választásokhoz képest és messze elmarad a Vörös-Zöld Szövetség 22,1%-os és a Szocialista Néppárt 17,9%-os eredményétől.

A térvesztés ráadásul nem csupán a fővárosra korlátozódik, hanem országos szintű: a párt várhatóan Dánia 98 tartományából csak 26-ot fog irányítani, szemben a jelenlegi 44-gyel. A támogatottságuk ráadásul 87 tartományban csökkent. Az eredmény elszomorító szülinapi meglepetés Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, aki éppen szerdán töltötte be 48. szülinapját.

"Számítottunk némi térvesztésre, de úgy tűnik, hogy a visszaszorulás nagyobb, mint amit vártunk és ez nyilván nem jó" – kommentálta a helyzetet a kormányfő. Frederiksen az egyik a baloldali európai uniós vezetők nem túl népes táborában spanyol kollégájával együtt, így sokan modellként tekintenek a vezetésére. A miniszterelnök azt mondta, hogy felelősséget vállal a választási fiaskóért és "alaposan átgondolja, hogy mi állhat mögötte".

Na de mi állhat mögötte?

Ez kétségtelenül egy protestszavazat és egy személyes vereség Mette Frederiksen számára

– mondta Henrik Qvortrup politikai kommentátor. "Végnapjaikban járnak a szociáldemokraták mint a nagy, vidéki és városi területeket egyaránt egyesítő párt."

Az első értékelések szerint a vereségben szerepet játszhatott, hogy az urbánus szavazókat elidegenítette Frederiksen kemény bevándorláspolitikája, ami ugyan országos szinten segített a radikális jobboldal erősödésének megakadályozásában, Koppenhágában azonban, ahol a népesség ötöde külföldi születésű, ellenérzéseket kelthetett.

Kemény bevándorláspolitika



A kormányfő intézkedései közt szerepelt a La Repubblica gyűjtése szerint:

- a bevándorlók, a menedékkérők és a családok egyesítésének szigorúbb ellenőrzése,

- több deportálás (például a szírek esetében),

- a menedékkérők ékszereinek elkobzása,

- egy kis sziget kijelölése, ahová a nemkívánatos migránsokat küldik,

- a burka és a nikáb viselésének tilalma,

- azoknak a lakótelepeknek a lebontása, ahol a lakók többsége nem nyugati származású,

- valamint annak a kötelezővé tétele, hogy aki állampolgárság iránti kérelmet ad be, az kötelező fogjon kezet egy köztisztviselővel.



Alig húsz nappal ezelőtt Frederiksen új szabályokat jelentett be, hogy "megállítsák a külföldi diákok tömeges beáramlását, akik nem tanulni, hanem a szolgáltató szektorban dolgozni jöttek".

A politikákat a miniszterelnök a skandináv jóléti rendszer védelmével és a legszegényebb helyi polgárok megóvásának szükségességével indokolta.

A városi szavazókat a lakhatási, illetve az idősgondozási költségek emelkedése, valmint a jóléti szolgáltatások színvonalának érezhető csökkenése is a baloldali SDP irányába tolta.

Mindeközben a vidéki szavazók egy jelentős részét dühíti az egyre szigorúbb környezetvédelmi szabályozások, valamint a szél- és napelemparkok terjedése, amiből pedig a jobboldali populista Dán Emberek Pártja profitál.

Qvortrup szerint sok vidéki szavazó egész egyszerűen nem vevő a klímavédelmi törekvésekre.

Egyértelmű elmozdulás történt a középtől mind a bal, mind pedig a jobboldal irányába

- mondta Andreas Thyrring, az Ulveman & Borsting közügyekkel foglalkozó tanácsadó cég partnere. A változás beleillik a globálisan is megfigyelhető trendbe, hogy a szavazók egyre inkább a szélsőségek felé húznak. A legfrissebb kutatások szerint a három pártból álló kormánykoalíció elvesztené a többségét, ha most lennének a választások.

Címlapkép forrása: EU