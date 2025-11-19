Fájdalmas szülinapi meglepetés: 122 év után esett el a szociáldemokrata fellegvár

A vereséget a hajnalban a párt fővárosi jelöltje, Pernille Rosenkrantz-Theil jelentette be.
Elvesztettük Koppenhágát
– mondta szárazon. "Szerintem ez hihetetlenül sajnálatos. De vissza kell szállnunk a nyeregbe." A polgármesteri pozíciót 1938-ban hozták létre, a posztot azóta töretlenül szociáldemokraták töltötték be.
Nagy arcvesztés
A szociáldemokraták Koppenhágában mindössze 12,7%-os szavazati arányt értek el, ami három százalékpontos csökkenést jelent a 2021-es önkormányzati választásokhoz képest és messze elmarad a Vörös-Zöld Szövetség 22,1%-os és a Szocialista Néppárt 17,9%-os eredményétől.
A térvesztés ráadásul nem csupán a fővárosra korlátozódik, hanem országos szintű: a párt várhatóan Dánia 98 tartományából csak 26-ot fog irányítani, szemben a jelenlegi 44-gyel. A támogatottságuk ráadásul 87 tartományban csökkent. Az eredmény elszomorító szülinapi meglepetés Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, aki éppen szerdán töltötte be 48. szülinapját.
"Számítottunk némi térvesztésre, de úgy tűnik, hogy a visszaszorulás nagyobb, mint amit vártunk és ez nyilván nem jó" – kommentálta a helyzetet a kormányfő. Frederiksen az egyik a baloldali európai uniós vezetők nem túl népes táborában spanyol kollégájával együtt, így sokan modellként tekintenek a vezetésére. A miniszterelnök azt mondta, hogy felelősséget vállal a választási fiaskóért és "alaposan átgondolja, hogy mi állhat mögötte".
Na de mi állhat mögötte?
Ez kétségtelenül egy protestszavazat és egy személyes vereség Mette Frederiksen számára
– mondta Henrik Qvortrup politikai kommentátor. "Végnapjaikban járnak a szociáldemokraták mint a nagy, vidéki és városi területeket egyaránt egyesítő párt."
Az első értékelések szerint a vereségben szerepet játszhatott, hogy az urbánus szavazókat elidegenítette Frederiksen kemény bevándorláspolitikája, ami ugyan országos szinten segített a radikális jobboldal erősödésének megakadályozásában, Koppenhágában azonban, ahol a népesség ötöde külföldi születésű, ellenérzéseket kelthetett.
Kemény bevándorláspolitika
A kormányfő intézkedései közt szerepelt a La Repubblica gyűjtése szerint:
- a bevándorlók, a menedékkérők és a családok egyesítésének szigorúbb ellenőrzése,
- több deportálás (például a szírek esetében),
- a menedékkérők ékszereinek elkobzása,
- egy kis sziget kijelölése, ahová a nemkívánatos migránsokat küldik,
- a burka és a nikáb viselésének tilalma,
- azoknak a lakótelepeknek a lebontása, ahol a lakók többsége nem nyugati származású,
- valamint annak a kötelezővé tétele, hogy aki állampolgárság iránti kérelmet ad be, az kötelező fogjon kezet egy köztisztviselővel.
Alig húsz nappal ezelőtt Frederiksen új szabályokat jelentett be, hogy "megállítsák a külföldi diákok tömeges beáramlását, akik nem tanulni, hanem a szolgáltató szektorban dolgozni jöttek".
A politikákat a miniszterelnök a skandináv jóléti rendszer védelmével és a legszegényebb helyi polgárok megóvásának szükségességével indokolta.
A városi szavazókat a lakhatási, illetve az idősgondozási költségek emelkedése, valmint a jóléti szolgáltatások színvonalának érezhető csökkenése is a baloldali SDP irányába tolta.
Mindeközben a vidéki szavazók egy jelentős részét dühíti az egyre szigorúbb környezetvédelmi szabályozások, valamint a szél- és napelemparkok terjedése, amiből pedig a jobboldali populista Dán Emberek Pártja profitál.
Qvortrup szerint sok vidéki szavazó egész egyszerűen nem vevő a klímavédelmi törekvésekre.
Egyértelmű elmozdulás történt a középtől mind a bal, mind pedig a jobboldal irányába
- mondta Andreas Thyrring, az Ulveman & Borsting közügyekkel foglalkozó tanácsadó cég partnere. A változás beleillik a globálisan is megfigyelhető trendbe, hogy a szavazók egyre inkább a szélsőségek felé húznak. A legfrissebb kutatások szerint a három pártból álló kormánykoalíció elvesztené a többségét, ha most lennének a választások.
Címlapkép forrása: EU
Ha ezt a lábát kirúgják a tőzsdének, akkor ez ennyi volt
Nincsenek adatok, de hogy van a fogyasztó?
Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani
Beütöttek az amerikai szankciók.
Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel
Kosztolánczy Györgyöt, az OC Magyarország Holding vezérigazgatóját kérdeztük.
Apad a pénzcsap, egyre nagyobb bajban Oroszország
Szorul a hurok az orosz energiaexport körül.
Leáldozik az orosz UAV-oknak? – Filmbe illő videón a Rheinmetall dróngyilkos szuperpáncélosa, amely hamarosan Ukrajnában tűnik föl
Befagyasztott orosz pénzből vásárol új szuperfegyvert egy európai ország.
Megszólalt az EU bővítéséről Csehország, már 2030-ig új tag érkezhet
A Balkán felé terjeszkedhet az Európai Unió.
Nagyot esett az USA külkereskedelmi hiánya
Összeomlott az amerikai aranyimport.
A főváros kész a tárgyalásra, de továbbra sincs egyeztetés a kormánnyal
2,5 milliárd forint van jelenleg Budapest számláján.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!