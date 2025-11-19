  • Megjelenítés
Fájdalmas szülinapi meglepetés: 122 év után esett el a szociáldemokrata fellegvár
Történelmi fordulatot hoztak a dán önkormányzati választások: a szociáldemokraták 122 év után, először veszítették el Koppenhága irányítását. A vereséget úgy tűnik, az okozta, hogy a szocdemek nem voltak elég baloldaliak a város lakóinak. A változás azonban nem állt meg a főváros határainál: az egész politikai erőtér átrendeződőben van.

A vereséget a hajnalban a párt fővárosi jelöltje, Pernille Rosenkrantz-Theil jelentette be.

Elvesztettük Koppenhágát

– mondta szárazon. "Szerintem ez hihetetlenül sajnálatos. De vissza kell szállnunk a nyeregbe." A polgármesteri pozíciót 1938-ban hozták létre, a posztot azóta töretlenül szociáldemokraták töltötték be.

Nagy arcvesztés

A szociáldemokraták Koppenhágában mindössze 12,7%-os szavazati arányt értek el, ami három százalékpontos csökkenést jelent a 2021-es önkormányzati választásokhoz képest és messze elmarad a Vörös-Zöld Szövetség 22,1%-os és a Szocialista Néppárt 17,9%-os eredményétől.

A térvesztés ráadásul nem csupán a fővárosra korlátozódik, hanem országos szintű: a párt várhatóan Dánia 98 tartományából csak 26-ot fog irányítani, szemben a jelenlegi 44-gyel. A támogatottságuk ráadásul 87 tartományban csökkent. Az eredmény elszomorító szülinapi meglepetés Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, aki éppen szerdán töltötte be 48. szülinapját.

"Számítottunk némi térvesztésre, de úgy tűnik, hogy a visszaszorulás nagyobb, mint amit vártunk és ez nyilván nem jó" – kommentálta a helyzetet a kormányfő. Frederiksen az egyik a baloldali európai uniós vezetők nem túl népes táborában spanyol kollégájával együtt, így sokan modellként tekintenek a vezetésére. A miniszterelnök azt mondta, hogy felelősséget vállal a választási fiaskóért és "alaposan átgondolja, hogy mi állhat mögötte".

Na de mi állhat mögötte?

Ez kétségtelenül egy protestszavazat és egy személyes vereség Mette Frederiksen számára

mondta Henrik Qvortrup politikai kommentátor. "Végnapjaikban járnak a szociáldemokraták mint a nagy, vidéki és városi területeket egyaránt egyesítő párt."

Az első értékelések szerint a vereségben szerepet játszhatott, hogy az urbánus szavazókat elidegenítette Frederiksen kemény bevándorláspolitikája, ami ugyan országos szinten segített a radikális jobboldal erősödésének megakadályozásában, Koppenhágában azonban, ahol a népesség ötöde külföldi születésű, ellenérzéseket kelthetett.

Kemény bevándorláspolitika

A kormányfő intézkedései közt szerepelt a La Repubblica gyűjtése szerint:
- a bevándorlók, a menedékkérők és a családok egyesítésének szigorúbb ellenőrzése,
- több deportálás (például a szírek esetében),
- a menedékkérők ékszereinek elkobzása,
- egy kis sziget kijelölése, ahová a nemkívánatos migránsokat küldik,
- a burka és a nikáb viselésének tilalma,
- azoknak a lakótelepeknek a lebontása, ahol a lakók többsége nem nyugati származású,
- valamint annak a kötelezővé tétele, hogy aki állampolgárság iránti kérelmet ad be, az kötelező fogjon kezet egy köztisztviselővel.

Alig húsz nappal ezelőtt Frederiksen új szabályokat jelentett be, hogy "megállítsák a külföldi diákok tömeges beáramlását, akik nem tanulni, hanem a szolgáltató szektorban dolgozni jöttek".
A politikákat a miniszterelnök a skandináv jóléti rendszer védelmével és a legszegényebb helyi polgárok megóvásának szükségességével indokolta.

A városi szavazókat a lakhatási, illetve az idősgondozási költségek emelkedése, valmint a jóléti szolgáltatások színvonalának érezhető csökkenése is a baloldali SDP irányába tolta.

Mindeközben a vidéki szavazók egy jelentős részét dühíti az egyre szigorúbb környezetvédelmi szabályozások, valamint a szél- és napelemparkok terjedése, amiből pedig a jobboldali populista Dán Emberek Pártja profitál.

Qvortrup szerint sok vidéki szavazó egész egyszerűen nem vevő a klímavédelmi törekvésekre.

Egyértelmű elmozdulás történt a középtől mind a bal, mind pedig a jobboldal irányába

- mondta Andreas Thyrring, az Ulveman & Borsting közügyekkel foglalkozó tanácsadó cég partnere. A változás beleillik a globálisan is megfigyelhető trendbe, hogy a szavazók egyre inkább a szélsőségek felé húznak. A legfrissebb kutatások szerint a három pártból álló kormánykoalíció elvesztené a többségét, ha most lennének a választások.

Címlapkép forrása: EU

