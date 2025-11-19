Felröppent az USA béketerve – amerikai katonák garantálhatják Ukrajna biztonságát?

Két, az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kérő forrás szerint a tervezet az ukrán fegyveres erők létszámának mérséklését is előírná. Washington azt szeretné, ha Kijev elfogadná a fő pontokat.
Egy ilyen megállapodás súlyos visszalépés lenne Ukrajnának.
Közben Oroszország keleten újabb területeket szerez, miközben Zelenszkij kormányát korrupciós botrány terheli: a parlament szerdán menesztette az energiaügyi és az igazságügyi minisztert. A Fehér Ház nem kívánta kommentálni az értesülést, az amerikai külügyminisztérium pedig egyelőre nem reagált.
Egy magas rangú ukrán tisztviselő korábban a Reutersnek azt mondta, Kijev "jelzéseket" kapott egy, a háború lezárását célzó amerikai javaslatcsomagról, amelyről Washington Oroszországgal is egyeztetett.
Hozzátette: Ukrajna nem vett részt a tervezet kidolgozásában.
Zelenszkij szerdán Törökországban tárgyalt Recep Tayyip Erdogan elnökkel, csütörtökön pedig várhatóan amerikai tiszteket fogad Kijevben.
Donald Trump amerikai elnök kormányzatának erőfeszítései a háború lezárására szerdán hónapok óta a legnagyobb ugrást hozták az ukrán államkötvények árfolyamában. Kijev és Moszkva júliusi isztambuli találkozója óta nem tárgyalt személyesen, miközben az orosz erők folytatják Moszkva csaknem négy éve tartó ukrajnai háborúját. Az éjszakai csapásokban 25 ember vesztette életét.
A béketárgyalások újraélesztésére tett kísérletek erősödnek, noha Moszkva nem jelzett változást a feltételeiben.
Vlagyimir Putyin régóta követeli, hogy Kijev mondjon le a NATO-csatlakozásról, és vonja ki erőit abból a négy megyéből, amelyet Oroszország a sajátjának tekint.
Moszkva nem adta jelét, hogy elállna ezektől a követelésektől, Ukrajna pedig közölte, hogy ezeket nem fogadja el.
Az orosz erők jelenleg az ukrán terület mintegy 19%-át ellenőrzik, és fokozatosan nyomulnak előre. A tél közeledtével rendszeresen támadják az ukrán energetikai infrastruktúrát. Zelenszkij kedden közölte, hogy "új lendületet adna a tárgyalásoknak", és Erdogannal is egyeztet egy "igazságos béke" eléréséről.
Ukrajna első számú prioritása, hogy mindent megtegyen a háború befejezésének felgyorsításáért
– fogalmazott.
Törökország, amely NATO-tagként Kijevvel és Moszkvával is szoros kapcsolatot ápol, a háború 2022-es első heteiben adott otthont az egyetlen érdemi béketárgyalási fordulónak. Ez így maradt egészen addig, amíg Trump idén új kezdeményezést indított a harcok lezárására. A Kreml közölte, hogy orosz képviselők nem vesznek részt a szerdai ankarai egyeztetéseken, de Putyin nyitott arra, hogy az Egyesült Államokkal és Törökországgal megvitassa az eredményeket.
Az Axios szerdai cikke – egy, az ügyet közvetlenül ismerő amerikai tisztviselőre hivatkozva – azt írta: az új amerikai terv szerint Ukrajna olyan kelet-ukrajnai területeket engedne át Moszkvának, amelyeket jelenleg nem Oroszország tart ellenőrzése alatt. Cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciákat nyújtana Kijevnek és Európának a jövőbeli orosz agresszióval szemben.
Egy európai diplomata a feltételezett amerikai javaslatokra reagálva úgy fogalmazott, ez újabb kísérlet lehet a Trump-kormányzat részéről, hogy "sarokba szorítsa Kijevet". Hozzátette: nem születhet olyan megoldás, amely figyelmen kívül hagyja Ukrajna álláspontját és Washington európai szövetségeseinek nézeteit.
Egy másik európai diplomata szerint az ukrán hadsereg leépítésének felvetése inkább orosz követelésnek tűnik, mint komolyan vehető javaslatnak.
Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége közölte, hogy Dan Driscoll vezetésével amerikai delegáció tartózkodik a fővárosban "tényfeltáró misszión". A küldöttségben Randy George vezérezredes, a szárazföldi haderő vezérkari főnöke is részt vesz. Ő és Driscoll csütörtökön találkoznak Zelenszkijjel – mondta a Reutersnek egy, az ügyet ismerő forrás.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
