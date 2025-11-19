Húsz év után tér vissza a hadiipar legfontosabb szektorába az európai hatalom - Készülődik a gigaberuházás

A brit kormány júniusban 1,5 milliárd font további beruházást vállalt lőszerekre és kapcsolódó alkatrészekre. Legalább 13 potenciális helyszínt azonosítottak a gyárak számára, az első építkezés pedig várhatóan jövőre indul.

Az új létesítmények lőszereket, hajtóanyagokat, robbanóanyagokat és pirotechnikai eszközöket fognak gyártani a brit hadsereg számára,

valamint támogatást nyújtanak Ukrajnának.

A nagy volumenű termelés beindítására megvalósíthatósági tanulmányokat finanszíroznak, az első gyár mérnöki tervezési munkálatai már folyamatban vannak.

Emellett a délnyugat-angliai régióban ezen a héten két új dróngyár nyílik a védelmi növekedési megállapodások részeként, amelyeket 250 millió fontból fognak felhúzni.

