Húsz év után tér vissza a hadiipar legfontosabb szektorába az európai hatalom - Készülődik a gigaberuházás
Húsz év után tér vissza a hadiipar legfontosabb szektorába az európai hatalom - Készülődik a gigaberuházás

Nagy-Britannia új lőszergyárak hálózatát építi ki a katonai készültség fokozására, ami közel két évtized után állítja vissza a hazai katonai robbanóanyag-gyártást - közölte a Reuters.

A brit kormány júniusban 1,5 milliárd font további beruházást vállalt lőszerekre és kapcsolódó alkatrészekre. Legalább 13 potenciális helyszínt azonosítottak a gyárak számára, az első építkezés pedig várhatóan jövőre indul.

Az új létesítmények lőszereket, hajtóanyagokat, robbanóanyagokat és pirotechnikai eszközöket fognak gyártani a brit hadsereg számára,

valamint támogatást nyújtanak Ukrajnának.

A nagy volumenű termelés beindítására megvalósíthatósági tanulmányokat finanszíroznak, az első gyár mérnöki tervezési munkálatai már folyamatban vannak.

Emellett a délnyugat-angliai régióban ezen a héten két új dróngyár nyílik a védelmi növekedési megállapodások részeként, amelyeket 250 millió fontból fognak felhúzni.

