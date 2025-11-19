Itt a Kreml válasza a titkos tárgyalásokra: nincs itt semmi látnivaló

Az Axios hírportál ma hajnalban arról számolt be, hogy a háttérben zajlik az egyeztetés Washington és Moszkva között arról, hogy milyen közös, mindenki által elfogadható megoldást lehet találni az ukrajnai háború lezárására. Az is kiszivárgott, hogy egy 28 pontos terv van éppen terítéken. Peszkov viszont gyorsan lehűtötte a kedélyeket:

Ebben az ügyben eddig semmilyen fejleményről nem tudunk beszámolni. Anchorage-ban tárgyalásokat folytak [az elnökök között egy ukrán rendezésről], és az Anchorage-ban megvitatottakon túl semmilyen fejlemény nem történt

– mondta el.

A kijelentés azért is érdekes, mert azt a részt nem cáfolja, hogy zajlanak egyeztetések az Egyesült Államok és Oroszország között a háttérben, ám annak keretrendszerét vitatja. A november 19-én megjelent információk nem nagyon részletezik, hogy pontosan milyen pontok szerepelhetnek a tervezetben, annyi kiderült, hogy a diplomáciai kapcsolatok és a területi kérdések is fontos figyelmet kapnak.

Peszkov mondatai más megvilágítást kapnak abban az értelmezésben is, hogy korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter helyzetével kapcsolatban röppentek fel a pletykák. Az orosz diplomácia vezetője elveszthette Vlagyimir Putyin orosz elnöknél a bizalmat, mivel túlzottan ragaszkodott az orosz állásponthoz az amerikaiakkal szemben, ezért Washington inkább elállt a tervezett budapesti csúcstalálkozótól. Ezután Lavrov feltűnt a médiában, de a híresztelések továbbra is kitartanak a kényelmetlen helyzetéről. Amennyiben Peszkov szavainak hinni lehet, akkor

most sem lehet számítani áttörésre, mivel Moszkva nem hajlandó engedni a követeléseiből, ez pedig a Fehér Ház számára nem elfogadható.

