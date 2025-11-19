  • Megjelenítés
Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös
Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott neves Dubaj Légibemutatón jelentette be az orosz hadiipari óriás vezetője a hírt – közölte a TASzSz.

Egy új repülőgép kifejlesztése jelentős időt igényel, átlagosan 10-15 évet. Eddig nagyon kevés idő telt el. A repülőgépek nem születnek ilyen gyorsan, a gyerekek kilenc hónap alatt megszülethetnek. A miénk már gyakorlatilag a repülési szakaszban van

– árulta el Szergej Csemezov, a Rosztek állami vállalat vezérigazgatója a közel-keleti városban.

Hozzátette, hogy a vállalat folytatja a munkát a vadászgépen, majd néhány információt is megosztott az Szu-75-össel kapcsolatban: olcsóbb kivitelezésű lesz, egyetlen hajtóművel szerelik fel. Az ígéretek szerint „a fegyverzete elegendő lesz minden szükséges feladathoz, mind a légi, mind a földi célpontok megsemmisítéséhez.” Az igazgató kifejezetten a hatékonyság, a minőség és az ár kombóját emelte ki beszédében a géppel kapcsolatban.

A Ria Novosztyi arról ír, hogy Szergej Bogdan, a Szuhoj Tervezőiroda repülési osztályának vezetője szerint

az első repülésre már 2026 elején sor kerülhet.

Az Szu-75-öst az amerikai F-35-ös vetélytársaként nevezték meg, a könnyű lopakodó vadászgép. A lopakodó technológiát az Szu-57-estől vették át, 1,8-2 Mach sebességre képes, a hasznos teherbírását 7400 kilogrammban határozták meg és akár 3000 kilométeres hatótávolságra is képes. 

