Kemény lépés Ukrajnától: életfogytiglanra ítélték az oroszok bábkormányzóját

"Ukrajna déli régiója egy részének elfoglalása után Balickij megkezdte a Kreml utasításainak végrehajtását, amelyek a helyi gazdák és agrárvállalatok teljes kifosztására vonatkoztak.
Fegyverrel, börtönnel és fizikai megtorlással fenyegetve az oroszok lefoglalták a mezőgazdasági vállalkozók magántulajdonát, mindenekelőtt az ukrán gabonát.
Ezután az úgynevezett kormányzó, Balickij biztosította az elrabolt termény illegális elszállítását az Oroszországi Föderáció megrendelésére" - írta az SZBU közleményében.
Közlése szerint a gabona fő útvonalai Mariupolon keresztül vezettek, majd onnan az oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőibe vagy a ideiglenesen megszállt Krímbe, ahonnan tovább szállították a Közel-Kelet országaiba. A rendvédelmi szervek adatai szerint csupán 2025 folyamán Balickij csaknem félmillió tonna ukrán gabona elrablását szervezte meg.
A biztonsági szolgálat nyomozói által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság Balickijt kollaborációs tevékenységben, az agresszor állam támogatásában és csoportosan elkövetett háborús bűncselekményekben is bűnösnek mondta ki.
Az SZBU hozzátette, hogy az elítélt a mára már betiltott Régiók Pártjának egykori parlamenti képviselője volt a parlamentben, aki az orosz támadás kezdetén az elsők között támogatta nyilvánosan az orosz megszállókat, később pedig a zaporizzsjai ideiglenesen elfoglalt terület "helytartójává" nevezték ki.
Az ukrán főügyészség közölte, hogy adataik szerint Balickij a megszálló adminisztráció vezetőjeként megszervezte ukrán vállalatok ingatlanjainak és mezőgazdasági termékeinek lefoglalását és eltulajdonítását, több mint 6,4 milliárd hrivnya (csaknem 60 milliárd forint) értékben. Azt is hozzátette, hogy ez a bírósági döntés az első, amely
hivatalosan is megállapítja, hogy a megszálló struktúrák megsértették a genfi egyezmény előírásait a háború idején a polgári lakosság védelméről, mégpedig a civil tulajdon jogellenes elkobzására vonatkozó részt.
Emlékeztettek arra, hogy Balickijt már 2023-ban is elítélték távollétében, akkor 15 év szabadságvesztést kapott, vagyonelkobzással, miután "megállapítást nyert, hogy 2022. szeptember 30-án a Kremlben aláírta a zaporizzsjai régió Oroszországhoz csatolásáról szóló illegális szerződést".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ha ezt a lábát kirúgják a tőzsdének, akkor ez ennyi volt
Nincsenek adatok, de hogy van a fogyasztó?
Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani
Beütöttek az amerikai szankciók.
Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel
Kosztolánczy Györgyöt, az OC Magyarország Holding vezérigazgatóját kérdeztük.
Apad a pénzcsap, egyre nagyobb bajban Oroszország
Szorul a hurok az orosz energiaexport körül.
Leáldozik az orosz UAV-oknak? – Filmbe illő videón a Rheinmetall dróngyilkos szuperpáncélosa, amely hamarosan Ukrajnában tűnik föl
Befagyasztott orosz pénzből vásárol új szuperfegyvert egy európai ország.
Megszólalt az EU bővítéséről Csehország, már 2030-ig új tag érkezhet
A Balkán felé terjeszkedhet az Európai Unió.
Nagyot esett az USA külkereskedelmi hiánya
Összeomlott az amerikai aranyimport.
A főváros kész a tárgyalásra, de továbbra sincs egyeztetés a kormánnyal
2,5 milliárd forint van jelenleg Budapest számláján.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.