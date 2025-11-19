Lapátra tették a korrupciós botrányba keveredett ukrán minisztereket – Másodszori nekifutásra tudott dönteni a Rada

A két miniszter éppen egy hete adta be lemondását, miután Volodimir Zelenszkij elnök erre kérte őket a 100 millió dollár értékű korrupciós ügy miatt. Lemondásukról az ukrán törvényhozás (Rada) eredetileg kedden szavazott volna, de az ellenzéki képviselők megakadályozták a voksolást, a teljes kormány lemondását követelve.

Szerdán végül sikerült megszavazni Haluscsenko és Hrincsuk lemondását.

A korrupciós ügy egyik gyanúsítottja Zelenszkij egykori üzlettársa, Timur Mindics, aki időközben elmenekült az országból. A korrupcióellenes ügyészség, a NABU által közreadott kazettákon Haluscsenko és Mindics telefonbeszélgetéseket folytat egymással.

Eközben

a Zelenszkij mögött álló Nép Szolgálja párt parlamenti frakciója új kormánykoalíció létrehozására hívott fel, amelyben minden Ukrajna-párti (tehát nem oroszbarát) párt részvételét várják

– írja az Ukrinform.

A kormánypárt szerint egy pártok felett álló kormányt kellene létrehozni Nemzeti Ellenállóképesség Kormánya néven.

Később azonban Julija Palijcsuk frakciószóvivő azt közölte, hogy ez nem a frakció indítványa, hanem annak egyes képviselőinek közleménye.

