Nem tudott felállni a kormány a balkáni tűzfészekben, mély válságba szédülhet a hányattatott sorsú ország

Másodszorra sem sikerült kormányt alakítani Koszovóban szerdán, így előrehozott választást kell kiírni a nyugat-balkáni országban.

A február 9-i parlamenti választást a kormányzó, baloldali Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3 százalékának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő. A választás második helyezettje a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) lett a szavazatok 20,95 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) 18,27 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek meg.

A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, 10 pedig a többieknek. A szerbeknek fenntartott helyek közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

Október 26-án a koszovói parlament nem szavazott bizalmat Albin Kurti miniszterelnök-jelölt új kormányának,

ezt követően úgy döntött az államfő, hogy nem ír ki előrehozott választást, hanem a választásokat megnyerő párt másik jelöltjét kéri fel kormányalakításra.

Glauk Konjufca miniszterelnökké választását szerdán a 120 fős törvényhozás 56 tagja támogatta, így elbukott a kormányalakítási kísérlet. Az Önrendelkezés politikusa miniszterelnök-jelölti programbeszédében rámutatott, hogy ha nem alakul meg a kormány, az csak még mélyebb válságba sodorja az országot, és arrogancia lenne újabb választásba kényszeríteni az állampolgárokat.

A koszovói alkotmány értelmében Vjosa Osmani köztársasági elnöknek a két elbukott kormányalakítási kísérlet után előrehozott választást kell kiírnia.

