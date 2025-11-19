Spanyolország 615 millió eurót ad Kijevnek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a spanyol miniszterelnökkel, Pedro Sánchezzel találkozott kedden. A megbeszélésen a dél-európai ország összesen 615 millió eurónyi támogatást ígért meg Kijevnek. A csomagból mintegy 300 millió dollárt új fegyverek vásárlására szánnak majd. 215 millió eurót különítenek el drónellenes rendszerek, megfigyelő radarok és légi felderítő berendezések gyártásának finanszírozására, amelyek nagy részét spanyol vállalatok fejlesztik majd.
Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Újult erővel folytatódhatnak a béketárgyalások a kelet-európai országban dúló konfliktus rendezése érdekében – írja a The Wall Street Journal.
Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott neves Dubaj Légibemutatón jelentette be az orosz hadiipari óriás vezetője a hírt – közölte a TASzSz.
65 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok
Ukrajna az éjjel összesen 65 drónnal támadt orosz területekre, közölte az orosz védelmi minisztérium a legfrissebb jelentésében. Állításuk szerint ezeket az eszközöket a légvédelem azonosította és semlegesítette. Az azonosítás helyét is megnevezték: 16 drónt a Fekete-tenger vizein, 14 drónt a Voronyezsi terület felett, 14 drónt a Krasznodari terület felett, 11 drónt a Belgorodi terület felett, 9 drónt az Azovi-tenger vizein, valamint 1 drónt a Brjanszki terület felett.
Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal
A Trump-adminisztráció titokban Oroszországgal egyeztetve dolgozik egy új, 28 pontos béketerven az ukrajnai háború lezárására - tudósított az Axios.
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
