Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Egyre forróbb a helyzet Ukrajnában Pokrovszknál, ahol már a várostól északra is megjelentek az orosz katonák. A korábbi logisztikai központ bevétel lehet Moszkva legnagyobb harctéri sikere Bahmut 2023-as elfoglalása óta. Sokasodnak azok a beszámolók, hogy a település már lényegében teljesen orosz kézre került, miközben a szomszédos Mirnorádot teljesen bekerítették a támadók. Közben tovább gyűrűzik a korrupciós botrány Kijevben, amely magas szintekre is elért. Olekszij Aresztovics, hírszerzőből lett korábbi elnöki tanácsadó szerint már létezik egy terv arra is, hogy eltávolítják a helyéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Spanyolország 615 millió eurót ad Kijevnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a spanyol miniszterelnökkel, Pedro Sánchezzel találkozott kedden. A megbeszélésen a dél-európai ország összesen 615 millió eurónyi támogatást ígért meg Kijevnek. A csomagból mintegy 300 millió dollárt új fegyverek vásárlására szánnak majd. 215 millió eurót különítenek el drónellenes rendszerek, megfigyelő radarok és légi felderítő berendezések gyártásának finanszírozására, amelyek nagy részét spanyol vállalatok fejlesztik majd.

Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában

Újult erővel folytatódhatnak a béketárgyalások a kelet-európai országban dúló konfliktus rendezése érdekében – írja a The Wall Street Journal.

Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös

Az Egyesült Arab Emírségekben tartott neves Dubaj Légibemutatón jelentette be az orosz hadiipari óriás vezetője a hírt – közölte a TASzSz.

Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös
65 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok

Ukrajna az éjjel összesen 65 drónnal támadt orosz területekre, közölte az orosz védelmi minisztérium a legfrissebb jelentésében. Állításuk szerint ezeket az eszközöket a légvédelem azonosította és semlegesítette. Az azonosítás helyét is megnevezték: 16 drónt a Fekete-tenger vizein, 14 drónt a Voronyezsi terület felett, 14 drónt a Krasznodari terület felett, 11 drónt a Belgorodi terület felett, 9 drónt az Azovi-tenger vizein, valamint 1 drónt a Brjanszki terület felett.

Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal

A Trump-adminisztráció titokban Oroszországgal egyeztetve dolgozik egy új, 28 pontos béketerven az ukrajnai háború lezárására - tudósított az Axios.

Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

