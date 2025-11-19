Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani

Szerbia külön engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalától (OFAC) a NIS olajvállalatra, hogy a tulajdonosváltásra rendelkezésre álló három hónap alatt is zavartalanul folytathassa a működését - számolt be a Reuters.

Ahogy arról számos alkalommal beszámoltunk már, az OFAC januárban szankcionálta Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS vállalatot az orosz tulajdonosi háttér miatt. A Gazprom Nyeft a NIS 44,9%-át, a Gazprom 11,3%-át, a szerb állam pedig 29,9%-át birtokolja (a többi rész kisrészvényesek kezében van).

A szankció többszöri elhalasztást követően, végül csak október 8-án lépett életbe.

Új engedély iránti kérelmet nyújtottunk be az OFAC-hoz, amely lehetővé tenné a vállalat működését addig is, amíg a tulajdonosváltásról szóló tárgyalások tartanak

- közölte a vállalat szerdán.

Washington a NIS-ből való teljes orosz kivonulást írta elő, és a múlt héten három hónapos határidőt adott a vállalat tulajdonosainak, hogy vevőt találjanak. Vucic egy hete azt hangsúlyozta, hogy a döntést minél hamarabb meg kell hozni, mert ha marad minden,

akkor november 25. után le kell állítani az olajfinomítót.

Időközben a bankok beszüntették a NIS-hez kötődő pénzügyi tranzakciókat, és a horvát Janaf is leállította a nyersolaj szállítását a finomítóba. Emiatt Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter szerdán azt is közölte, hogy a kormány jóváhagyta 38 000 tonna benzin és 66 000 tonna dízel felszabadítását a biztonsági tartalékokból.

De nem csak az olajvállalaton nagy a nyomás: Szerbia jegybankjának elnöke, Jorgovanka Tabakovic elmondta, hogy az OFAC figyelmeztette a bankot, hogy másodlagos (büntető) szankciókkal szembesülhet, ha továbbra is közreműködik a NIS-el.

Ez komoly figyelmeztetés számunkra

- mondta Tabakovic újságíróknak Belgrádban.

Vucic egyértelművé tette, hogy bár opció, de el akarják kerülni a vállalat teljes államosítását, mert ez hosszú távon diplomáciai és gazdasági konfliktusokat okozhat. Ugyanakkor jelezte, hogy ha az orosz tulajdonosok tárgyalásai egy meg nem nevezett ázsiai és egy európai érdeklődővel (ami akár a Mol is lehet) nem jutnak dűlőre, Szerbia kész a piaci árnál magasabb összeget is megfizetni az NIS megmentéséért.

