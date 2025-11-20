  • Megjelenítés
6,0-es magnitúdójú földrengés rázta meg a világ negyedik legnépesebb országát
Globál

6,0-es magnitúdójú földrengés rázta meg a világ negyedik legnépesebb országát

Portfolio
6,0-es magnitúdójú földrengés rázta meg az indonéziai Seram térségét.

A Német Geotudományi Kutatóközpont (GFZ) közlése szerint a rengés Seram környékét érintette.

A fészekmélység 136 kilométer volt.

Szerdán érkezett a hír, hogy Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán.

a vulkán kitörése során mintegy 5,6 kilométer magas hamuoszlop emelkedett a levegőbe.

Még több Globál

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Donald Trump aláírta: kiderülhet az igazság a világ egyik legnagyobb botrányáról

A vakcinák nem okoznak autizmust? - Mást állít az oltásellenes hatóság

A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbelieket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába.

Kapcsolódó cikkünk

Fél évszázada nem látott városi tűzvész tombol Japánban

Ébredezik egy vulkán az óceán mélyén: mégsem akkor törhet ki, mint a kutatók gondolták

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
A másfél éves csúcsot átvitte, 381 felé közelít a forint
Kiszivárgott: az ukránok részvétele nélkül egyezne meg az ország sorsáról a két nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility