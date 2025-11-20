Donald Trump aláírta: kiderülhet az igazság a világ egyik legnagyobb botrányáról

Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt
- írta Trump a Truth Social közösségi platformon. Megfogalmazása szerint a törvény segít
feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról.
A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok - például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek - visszatarthatók.
Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és "maximális transzparenciára" törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását - mondta.
A képviselőház 427:1 arányban szavazta meg a törvényt, a szenátus pedig gyorsított eljárásban fogadta el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
