Portfolio
Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Orosz olajfinomítót ért dróntámadás

Pavel Malkov rjazanyi kormányzó szerint egy drónt lőttek le a régióban található egyik olajfinomító fölött. A drónt lelőtték, a darabjai a vállalkozás területére zuhantak, tűz ütött ki, de károk állítólag nem keletkeztek.

(The Kyiv Independent)

Ukrajna megnevezett egy parancsnokot a bucsai mészárlás egyik felelőseként

Az ukrán ügyészség először azonosított egy orosz parancsnokot a 2022 tavaszi bucsai mészárlás egyik elkövetőjeként.

Az ügyészek szerint Jurij Vlagyimirovics Kim 17 gyilkosságért és 4 bántalmazásért felelős, amelyeket a parancsnoksága alatt álló erők követtel el Bucsában.

(Reuters)

Ukrán hírszerzés: tavaszig akarják elérni az oroszok a fő hadicélt, de valamivel nem számoltak

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov szerint Oroszország a jövő év tavaszára akarja elfoglalni Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés nem reális – írja az Ukrinform.

Kritikus pillanatban éri érzékeny veszteség Ukrajnát: legfőbb szószólójuk lép le a színről

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg januárban elhagyja hivatalát – írja a Reuters.

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images

