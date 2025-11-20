  • Megjelenítés
Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök
Portfolio
Ma hivatalosan is megkapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hetek során letárgyalt orosz-amerikai béketervet – az Axios részleteket közölt a dokumentumok átadásáról és Ukrajna elnökének reakciójáról.

Ma hivatalosan átadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az amerikai-orosz béketervet Dan Driscoll, az amerikai hadsereg minisztere kijei látogatása során, erről itt írtunk:

Az Axios több érdekes dolgot is közölt a béketervvel és az ukrán oldal reakciójával kapcsolatosan.

Azt írják: eredetileg Steven Witkoff, Trump küldötte (aki az oroszokkal is tárgyalt) ment volna Zelenszkijhez Driscoll helyett,

Zelenszkij azonban nem akart vele tárgyalni, mivel kifogásolta a kedden kiszivárgott béketerv több pontját.

Az eddig nyilvánossá vált információk alapján Ukrajnának át kellene adnia a Donbaszt Oroszországnak és korlátoznia kellene katonai képességeit is - ez Kijev számára teljesen elfogadhatatlan.

A következő napokban az Egyesült Államok több csatornán keresztül is azt kommunikálta Ukrajna felé, hogy

a terv csupán „vázlat,” figyelembe fogják venni Ukrajna álláspontját is a végleges rendezéshez.

Driscoll az Axios információi szerint végül úgy jött el ma este Zelenszkijtől, hogy

az ukrán elnök nem utasította élből el az egész béketervet, de szeretne róla tárgyalni Donald Trump elnökkel.

A lap azt is megtudta, hogy a két vezető megegyezett egy „agresszív időkeretről” az aláírással kapcsolatosan, vagyis gyors tárgyalás és rövid távú megegyezés várható (ha sikerül az Ukrajna által kifogásolt pontokban kompromisszumra jutni.)

