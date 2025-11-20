Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

Ma hivatalosan átadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az amerikai-orosz béketervet Dan Driscoll, az amerikai hadsereg minisztere kijei látogatása során, erről itt írtunk:
Az Axios több érdekes dolgot is közölt a béketervvel és az ukrán oldal reakciójával kapcsolatosan.
Azt írják: eredetileg Steven Witkoff, Trump küldötte (aki az oroszokkal is tárgyalt) ment volna Zelenszkijhez Driscoll helyett,
Zelenszkij azonban nem akart vele tárgyalni, mivel kifogásolta a kedden kiszivárgott béketerv több pontját.
Az eddig nyilvánossá vált információk alapján Ukrajnának át kellene adnia a Donbaszt Oroszországnak és korlátoznia kellene katonai képességeit is - ez Kijev számára teljesen elfogadhatatlan.
A következő napokban az Egyesült Államok több csatornán keresztül is azt kommunikálta Ukrajna felé, hogy
a terv csupán „vázlat,” figyelembe fogják venni Ukrajna álláspontját is a végleges rendezéshez.
Driscoll az Axios információi szerint végül úgy jött el ma este Zelenszkijtől, hogy
az ukrán elnök nem utasította élből el az egész béketervet, de szeretne róla tárgyalni Donald Trump elnökkel.
A lap azt is megtudta, hogy a két vezető megegyezett egy „agresszív időkeretről” az aláírással kapcsolatosan, vagyis gyors tárgyalás és rövid távú megegyezés várható (ha sikerül az Ukrajna által kifogásolt pontokban kompromisszumra jutni.)
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket
Lecsaptak az amerikai hatóságok.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Részvényeket visznek tőzsdére Balogh Petyáék - Irány a Standard kategória
Mutatjuk a részleteket!
Bemondta a neves pénzember: tényleg buborék van a tőzsdén, de egy dolog még kell a kiszálláshoz
Nincs még itt az ideje az eladásnak - véli Ray Dalio.
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Hamarosan folytatódnak az egyeztetések.
Karácsony Gergely: Készülünk az idei első hóesésre
Tanácsokkal látta el a lakosságot a főpolgármester.
Beindítja a katonai mozgósítást az egész EU-ban Brüsszel, militarizálják a schengeni övezetet
Hadbaálltak az európai biztosok, három nap alatt engedélyezhetik a mozgósítást.
MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak
A jövedelmezőségük is csökkent, de emelkedni fog.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!