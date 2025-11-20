  • Megjelenítés
Megszólalt a virológus: Európa sincs teljes biztonságban a 60-70%-ban halálos kórral szemben
Globál

Megszólalt a virológus: Európa sincs teljes biztonságban a 60-70%-ban halálos kórral szemben

Portfolio
Az Egyesült Államokban először azonosítottak H5N5 madárinfluenza-fertőzést embernél, miközben Etiópiában felütötte a fejét a halálos Marburg-vírus. Rusvai Miklós virológus szerint mindkét kórokozó komoly kockázatot jelent, a Marburg pedig a migrációs útvonalakon keresztül akár Európába is eljuthat - írja az Infostart.

Az amerikai egészségügyi hatóságok egy idősebb, krónikus betegségekkel élő férfiban azonosították a H5N5 madárinfluenza-törzset – ez világszerte az első ismert emberi eset. A fertőzés forrása feltehetően a férfi háztáji baromfiállománya volt, amely vadmadarakkal kerülhetett kapcsolatba. Az Egyesült Államok járványügyi központja november közepéig 71 madárinfluenzás megbetegedést jelentett, amelyek közül mindössze egy végződött halállal. A betegek többsége mezőgazdasági dolgozó, főként tejgazdaságokban és baromfitelepeken; a tünetek jellemzően enyhék voltak.

Rusvai Miklós virológus emlékeztetett: az influenzavírusok két meghatározó felszíni fehérjéje, a hemagglutinin (H) és a neuraminidáz (N) szabja meg az antigén-tulajdonságokat és az ellenanyag-választ. A különböző H–N kombinációk eltérő immunitást váltanak ki:

aki H1N1-en esett át, nem védett a H5N5 ellen, és a H5N1 ellen is legfeljebb részleges védettséggel bír.

Még az azonos fehérjéket hordozó törzsek esetén sem garantált a teljes védelem, de nagyobb az esélye a kialakulásának. Ugyanakkor a 18 hemagglutinin és 11 neuraminidáz bármely új kombinációja új fenyegetést jelenthet, és adott körülmények között járványt is okozhat.

Még több Globál

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Itt a bejelentés: Donald Trump farkasszemet néz a legrosszabb rémálmával

6,0-es magnitúdójú földrengés rázta meg a világ negyedik legnépesebb országát

A madárinfluenza emberre történő átterjedése ritka, többnyire elszigetelt, sporadikus esetekben fordul elő. Eddig csupán néhány törzs – a H1, H2 és H3 típusok – szerezte meg az emberről emberre terjedés képességét. A H5-ös törzsek jelenleg nem tekinthetők emberi kórokozónak, függetlenül attól, milyen N-típussal párosulnak; legfeljebb madárról emberre terjednek.

Eközben Etiópiában súlyos járványügyi helyzet alakult ki a Marburg-vírus megjelenése miatt. A kórokozó az Ebolához hasonló tüneteket okoz, de általában alacsonyabb,

60–70 százalékos halálozási aránnyal, szemben az Ebola akár 90 százalékos mortalitásával.

A fertőzötteknél vérzéses láz, testnyílásokból jelentkező vérzés és az idegrendszeri érintettségből fakadó neurológiai tünetek is előfordulhatnak.

A Marburg-vírust az 1960-as évek végén azonosították, miután Közép-Afrikából kutatási célra importált zöld majmok (Cercopithecus aethiops) a németországi Marburg városába érkeztek. A majmokkal dolgozók körében kitört járványban 31 fertőzöttből heten haltak meg, és a kórokozó a városról kapta a nevét. Európában azóta mindössze két alkalommal fordult elő Marburg-fertőzés, mindkét eset importált majomszállítmányok kezelőihez köthető.

A virológus szerint Afrikában fennáll a regionális terjedés veszélye: minél gyengébb egy országban a központi irányítás és a járványvédelem, annál nehezebb megfékezni a kórokozót. További kockázat, hogy a konfliktusok vagy járványok elől menekülők akaratlanul is más országokba hurcolhatják a vírust.

Európa sem mentes ettől a kockázattól: a migrációs útvonalak mentén megjelenhetnek importált esetek, ahogy azt más fertőző betegségeknél is láttuk. A Marburg-vírus Kelet- és Közép-Afrikában endemikus, ezért az oda utazók potenciális veszélynek vannak kitéve.

A védekezési lehetőségek jelenleg korlátozottak, mivel a Marburg-vírus ellen nincs védőoltás. A kezelés támogató jellegű: a vérzéscsillapításra, a láz- és fájdalomcsillapításra, valamint a betegek szigorú elkülönítésére épül a további fertőzések megelőzése érdekében.

Címlapkép forrása: BSIP via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
A másfél éves csúcsot átvitte, 381 felé közelít a forint
Csapkodással várták az Nvidia jelentését a tőzsdék
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility