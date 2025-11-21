Nem viccel a keleti nagyhatalom: készülnek a katonai invázióra, már a partraszállást gyakorolják

A lap szerint a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) polgári teherhajókat és kompokat használ, hogy elrejtse a valódi tevékenységét. A keleti nagyhatalom azt gyakorolja, hogy hogyan tudja egy időben gyorsan, különböző körülmények között a partra tenni a személyzetet és a felszereléseket. Hozzátették, hogy
a cél kifejezetten Tajvan védelmi rendszerének megsemmisítése lehet.
A jelentés összesen 12 darab járművet azonosított, 6 kompot és 6 teherhajót. A A konkrét gyakorlat még augusztusban történt, ekkor a Kuangtung tartományban található Csie-seng városának partjaihoz kötöttek ki. A műholdfelvételeken jó játszódik, hogy a hivatalosan polgári felhasználású járművek partraszállást gyakorolnak augusztus 23-án. A források arról is beszámoltak, hogy rámpákat használtak a járművek közvetlen szárazföldre juttatásához.
A 90 méteres, sekély merülésű és nyitott fedélzetű hajók gyakoriak az ázsiai kereskedelmi hajózásban, ezek a tulajdonságok pedig alkalmassá teszik ahhoz, hogy a kikötői infrastruktúra hiánya ellenére is működni tudjon. Az akció során egy úszó mólórendszert is alkalmaztak, ez a szakértők megállapítása szerint azt mutatja, hogy a PLA mobil, gyorsan bevethető infrastruktúrát fejleszt egy esetleges katonai manőverhez.
Li Hszí-ming a tajvani haderő nyugalmazott vezérkari főnöke megerősítette a Taiwan News-nak, hogy a műholdfelvételek alapján Kína több, kisléptékű kétéltű partraszállást végrehajtásához fejleszti a képességét. Ez a taktika azért lehet veszélyes a sziget számára, mivel általában a partraszállások egy, vagy esetleg néhány különösen intenzív szakaszra koncentrálnak, az ilyenek ellen könnyebb kiépíteni a védelmet. A kisméretű, szórványos tevékenység esetén viszont sokkal nehezebb hatékony ellenállást kiépíteni. Juszter Jü, a tajvani haditengerészet nyugalmazott tisztje szerint a felfedezés egyértelműen bizonyítja, hogy Peking egy nagyszabású inváziót készít elő a sziget elfoglalására.
Ez a fajta dolog jobban aggaszt, mint a repülőgép-hordozóik. Azt mutatja, hogy komolyan gondolják a csapatok szárazföldi telepítését
– mondta.
Néhány névtelenséget kérő szakértő viszont megkérdőjelezte ennek a taktikának a hatékonyságát, szerintük
ezek a járművek már az alapvető fegyverzettel szemben is védtelenek, ezért rendkívül könnyű célpontot jelentenének.
Szerinte az ilyen gyakorlatoknak inkább pszichológiai jellegű célja lehet, vagyis hatást gyakorolni a sziget lakóira, hogy azok tartsanak egy támadástól. Kiemelte, hogy mindez Kína hibrid hadviselésének része, és ez nagyobb fenyegetést” jelent, mint maga a bemutatott hadműveletek.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
