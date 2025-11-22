A tárca tájékoztatása szerint
Nove Zaporizzsja bevételével egy mintegy 14 négyzetkilométer területű, jelentős ukrán védelmi csomópontot vontak ellenőrzésük alá az orosz erők.
Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet elveszített.
A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, egy drón-összeszerelő műhelyt, valamint drón- lőszer- és műszaki raktárakat, két harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 155 repülőgép típusú drónt.
Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán úgy nyilatkozott, hogy a befejezéséhez közeledik Sziverszk operatív bekerítése, és hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag elérte a Zaporizzsja megyei Huljajpole város külső területeit.
Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Szumi megyei Lebedinben lévő katonai repülőtérre, amelyet drónok indító és irányító állomásaként használtak, miután a repülőgépeket már kivonták onnan. Lebegyev szerint az objektum közelében laktanyák és kiképző egységek találhatók.
A "Donyecki Népköztársaság" védelmi parancsnoksága szombaton a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy Pokrovszk közelében felfedezték az ukrán hadsereg egy rejtekhelyét, amelyben házi készítésű, harci mérgező anyagokat tartalmazó lőszerek voltak, amelyek tartalma robbanáskor foszgénné alakul át. A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a vegyi fegyverek gyártására és harci alkalmazására a parancsot Szerhij Filimonov százados, az ukrán 59. önálló gépesített lövész dandár 108. önálló rohamzászlóaljának parancsnoka adta ki. Filimonov ellen büntetőeljárás indult.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást.
A határ menti kurszki régióban lévő Rilszk városban mintegy háromezer fogyasztó áramellátása szakadt meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
