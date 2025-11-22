Robbanás történt a forgalmas kikötőben

Tűz és robbanás tört ki a Los Angeles-i kikötőben álló, Panama zászló alatt hajózó ONE Henry Hudson fedélzetén; négy konténerterminál átmenetileg leállt, a környező városrészekben helyben maradást rendeltek el, sérültekről nincs hír - írja a Reuters.

A Los Angeles-i Tűzoltóság (LAFD) közlése szerint

pénteken tűz és robbanás történt a ONE Henry Hudson konténerszállító hajó fedélzetén,

ami megzavarta a hajó áramellátását és a daruk működését a San Pedro-i kikötőben. A legénységet teljes egészében evakuálták.

Veszélyes anyagokat azonosítottak a kikötő több öblében; a tűzoltók védőfelszerelésben, zárt rendszerű légzőkészülékekkel dolgoznak. Vízi egységek folyamatosan hűtik a hajó külső felületét, a fedélzet alá senki sem mehet le. Az ABC egyik helyi partnere által közzétett felvételeken tűzoltóhajók láthatók, amint vízsugarakat irányítanak a hajó oldalára és az égő fedélzeti konténerekre.

Kikötői illetékesek közölték, hogy a hét konténerterminálból négy átmenetileg leállt, és vízi biztonsági zónát jelöltek ki a hajó körül. A LAFD helyben maradási utasítást rendelt el San Pedro és Wilmington területén a veszélyesanyag-helyzet miatt. Karen Bass, Los Angeles polgármestere arra kérte az érintett körzetekben élőket, hogy maradjanak otthon, zárják be az ablakokat, és kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket.

Az LSEG adatai szerint a Panama zászló alatt hajózó ONE Henry Hudson szerdán érkezett Los Angelesbe Tokió Sinagava kikötőjéből. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala az X-en közölte, hogy az állam a helyi hatóságokkal együttműködve támogatja az elsőként beavatkozó egységeket.

Bass szerint több mint száz tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén, és folyamatos a levegőminőség-ellenőrzés. A Los Angeles-i kikötő közlése szerint a hajó a Yusen Container Terminalnál áll. Sérültekről nem érkezett jelentés; az oltás továbbra is tart.

