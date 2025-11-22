Robbanás történt a forgalmas kikötőben

A Los Angeles-i Tűzoltóság (LAFD) közlése szerint
pénteken tűz és robbanás történt a ONE Henry Hudson konténerszállító hajó fedélzetén,
ami megzavarta a hajó áramellátását és a daruk működését a San Pedro-i kikötőben. A legénységet teljes egészében evakuálták.
Veszélyes anyagokat azonosítottak a kikötő több öblében; a tűzoltók védőfelszerelésben, zárt rendszerű légzőkészülékekkel dolgoznak. Vízi egységek folyamatosan hűtik a hajó külső felületét, a fedélzet alá senki sem mehet le. Az ABC egyik helyi partnere által közzétett felvételeken tűzoltóhajók láthatók, amint vízsugarakat irányítanak a hajó oldalára és az égő fedélzeti konténerekre.
Kikötői illetékesek közölték, hogy a hét konténerterminálból négy átmenetileg leállt, és vízi biztonsági zónát jelöltek ki a hajó körül. A LAFD helyben maradási utasítást rendelt el San Pedro és Wilmington területén a veszélyesanyag-helyzet miatt. Karen Bass, Los Angeles polgármestere arra kérte az érintett körzetekben élőket, hogy maradjanak otthon, zárják be az ablakokat, és kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket.
Az LSEG adatai szerint a Panama zászló alatt hajózó ONE Henry Hudson szerdán érkezett Los Angelesbe Tokió Sinagava kikötőjéből. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala az X-en közölte, hogy az állam a helyi hatóságokkal együttműködve támogatja az elsőként beavatkozó egységeket.
Bass szerint több mint száz tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén, és folyamatos a levegőminőség-ellenőrzés. A Los Angeles-i kikötő közlése szerint a hajó a Yusen Container Terminalnál áll. Sérültekről nem érkezett jelentés; az oltás továbbra is tart.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő
Nyomásgyakorlás.
Itt az indikátor, ami megmutatja: esés vagy szárnyalás jön a tőzsdéken
Erre érdemes figyelni.
Hatmillió évvel ezelőtti légkör nyomai antarktiszi jégbe zárva – Drámai lehűlési tendenciát mutat a felfedezés
Az üvegházhatású gázok több millió éven át tartó változásait lehet megvizsgálni.
Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?
Miért pont most enyhíti a terheket?
Pillanatok alatt történelmi válságba taszította Ukrajnát legerősebb szövetségese - Mi lesz a megtámadott ország jövője?
Amerika nélkül nehéz lesz folytatni.
Béketerv: fontos üzenetet küldött Keir Starmer
Nagy a tét.
Havazás jön: megszólalt a MÁV
Készülnek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.