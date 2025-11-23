A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok

A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.

A moszkvai terület kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy a támadás tüzet okozott, ezért a tartalék áram- és hőellátást kapcsolták be.

Elmondása szerint

a Kremltől mintegy 120 kilométerre keletre fekvő Satura erőművet érték a dróncsapások.

A drónok egy részét a légvédelem megsemmisítette, több azonban az erőmű területére zuhant. A létesítményben keletkezett tüzet időközben lokalizálták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images