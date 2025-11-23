  • Megjelenítés
A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok

Portfolio
A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.

A moszkvai terület kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy a támadás tüzet okozott, ezért a tartalék áram- és hőellátást kapcsolták be.

Elmondása szerint

a Kremltől mintegy 120 kilométerre keletre fekvő Satura erőművet érték a dróncsapások.

A drónok egy részét a légvédelem megsemmisítette, több azonban az erőmű területére zuhant. A létesítményben keletkezett tüzet időközben lokalizálták.

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

