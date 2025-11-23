A 7004-es bázison főként katonai csapatszállítókat, azaz MT-LB-ket tároltak, a háborút megelőzően összesen 501 darabot. Ez egyébként a második legnagyobb ilyen lerakat volt, ennél csak a 600. bázison volt több (658), bár az már korábban kiürült.

A 7004-es bázisról készült friss felvételek szerint mindössze 3 darab, használhatatlan MT-LB maradt, hovatovább, még a katonai terepjárókat is elszállították, így lényegében egy szellemtelephely lett belőle.

One of the biggest MT-LB bases prewar, the 7004th is now all but empty. Even most trucks are gone, but what's interesting, I can only spot 3 bad looking MT-LBs left here: https://t.co/ZM8YBB9bWz pic.twitter.com/0nf7O84jg4 https://t.co/ZM8YBB9bWz — Jompy (@Jonpy99) November 22, 2025

Oroszország a háborút megelőzően 4194 darab MT-LB PSZH-val rendelkezett, jelenleg kevesebb, mint 600 darab található a raktárakon.

Természetesen ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a hiányzó darabok mind elvesztek – valójában egy részük még mindig a javítóműhelyekben található, hogy onnan a frontra kerülhessenek.

Ugyanakkor Moszkva – legfrissebb elemzések szerint – arra készül, hogy elutasítsa Donald Trump 28 pontos békejavaslatát, és a végső győzelemig folytassa a háborút.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images