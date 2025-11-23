Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár

Jó, hogy aktiválódik a diplomácia, és hogy a beszélgetés konstruktív lehet. Az ukrán és amerikai csapatok, az európai partnereink csapatai szoros kapcsolatban állnak, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne robbanjon ki újra

– mondta Zelenszkij a tárgyalások előtt.

Az ukrán elnök mindezt arra vonatkozóan mondta, hogy az ukrán és a kelet-európai ország nyugati szövetségeseinek képviselői megkezdték a tárgyalásokat a svájci Genfben a háború lezárásáról. Az Egyesült Államok által kidolgozott béketervre gyorsan reagáltak az európai országok, és egy ellenjavaslatot nyújtottak be, ezt a találkozón fognak bemutatni részletesen. A kiszivárgott hírek szerint ebben szerepel például, hogy az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások ne lépjenek életbe, valamint Kijev kapja vissza a Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzést is.

Címlapkép forrása: Yavuz Ozden/ dia images via Getty Images