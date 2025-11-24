Ellazult az európai gázpiac: fél év alatt megfeleződött a gázár

Az európai gázár több mint egy év után először esett 30 euró alá megawattóránként. A visszarendeződést a nyugodtabb piaci hangulat, a stabil ellátásbiztonság és az új uniós tárolási szabályozás egyaránt támogatja.

Az Európában irányadó TTF gáztőzsde következő havi árjegyzése hétfő reggel már 30 euró/MWh alatt is járt, ami azt jelenti, hogy

az év eleji árjegyzéshez képest közel felére esett az európai gázár.

A mostani árszint jóval nyugodtabb piaci hangulatot tükröz 2025 elejéhez képest. Az ellátásbiztonság stabil, és bár az uniós tárolói készletek alacsonyabbak a tavalyi szinteknél, de ez részben az EU által megreformált kötelező tárolási előírásoknak köszönhető, amelyek kiszámíthatóbb készletmenedzsmentet eredményeztek.

Az ármozgás kapcsán meg kell említeni a hétvégi genfi eseményeket is. A Bloomberg szerint az orosz-ukrán konfliktus érintettjei közelednek egy olyan keretmegállapodáshoz, amely hosszabb távon lezárhatja a háborút. Bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a november 27-i célhatáridő „akár a jövő hétre is átcsúszhat”, a piac már a részleges jó hírekre is reagálhatott.

