Ellazult az európai gázpiac: fél év alatt megfeleződött a gázár

Az Európában irányadó TTF gáztőzsde következő havi árjegyzése hétfő reggel már 30 euró/MWh alatt is járt, ami azt jelenti, hogy
az év eleji árjegyzéshez képest közel felére esett az európai gázár.
A mostani árszint jóval nyugodtabb piaci hangulatot tükröz 2025 elejéhez képest. Az ellátásbiztonság stabil, és bár az uniós tárolói készletek alacsonyabbak a tavalyi szinteknél, de ez részben az EU által megreformált kötelező tárolási előírásoknak köszönhető, amelyek kiszámíthatóbb készletmenedzsmentet eredményeztek.
Az ármozgás kapcsán meg kell említeni a hétvégi genfi eseményeket is. A Bloomberg szerint az orosz-ukrán konfliktus érintettjei közelednek egy olyan keretmegállapodáshoz, amely hosszabb távon lezárhatja a háborút. Bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a november 27-i célhatáridő „akár a jövő hétre is átcsúszhat”, a piac már a részleges jó hírekre is reagálhatott.
