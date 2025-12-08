  • Megjelenítés
Ates: durva trükkel kozmetikázza veszteségeit az orosz hadsereg
Portfolio
Az Ates ukrán partizánmozgalom szerint az orosz hadsereg a valós veszteségek eltitkolása érdekében a Pokrovszk térségében elesett katonákat dezertőrökként regisztrálja – írja az RBC-Ukraine.

Az Ates az orosz 30. Gépesített Lövészdandárnál rendszerszintű visszaéléseket tárt fel. A jelentés szerint

a súlyos veszteségek után a parancsnokság szándékosan „egységüket önkéntesen elhagyó” személyekként regisztrálja az elesett katonákat, így rejtve el a valós halálozási számokat és elkerülve a hozzátartozók panaszait.

A dandár már külön listákat állított össze, amelyeken több száz halott katona szerepel dezertőrként feltüntetve. A személyi állománynak nyíltan elmondják, hogy

könnyebb őket önkényes eltávozóként regisztrálni, mint megmagyarázni a családoknak, hol van a holttest.

Az elmúlt év során az ilyen hamisan jelentett esetek száma drámaian megnövekedett. Az Ates szerint

ezekből az önkényes eltávozókból már egy egész dandárt lehetne felállítani.

A gyakorlat teljesen aláássa a katonák közötti bizalmat. A csapatok tisztában vannak vele, hogy bármikor dezertőrként bélyegezhetik meg őket, még akkor is, ha valójában harcban estek el. Ez félelmet, agressziót és a morál gyors romlását okozza. A fegyelem összeomlik, a parancsnokok iránti bizalom megszűnik, és az egység harci képessége minden újabb rohammal tovább romlik – közli az Ates.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

