Felmerült a legrosszabb forgatókönyv Moszkvában: „piszkos bomba” robbanására készülnek
Portfolio
Alekszej Rtiscsov, az orosz fegyveres erők sugárvédelmi, vegyi és biológiai védelmi (RCBD) csapatainak főnöke beszámolt egy szimulációról, amely egy „piszkos bomba” robbanását modellezte Oroszországban – számolt be a Gazeta.

Az egyik [SZBU tisztek számára fenntartott] kiképzőterületen ionizáló sugárforrások ellopását, robbanószerkezet gyártását és annak zsúfolt területen történő felrobbantását szimulálják

– jelentette be a vezérőrnagy.

Kiemelte, hogy az ilyen jellegű gyakorlatokra azért van szükség, mivel korábban már volt példa ukrán nukleáris fenyegetésre, szerinte ebben a nemrégiben leváltott ukrán elnöki kabinetfőnök, Andrij Jermak „jeleskedett”. Állításuk szerint a korrupciós botrányba belebukó politikus „a kiégett nukleáris fűtőelemek országba történő behozatalát felügyelte anélkül, hogy értesítette volna az illetékes szervezeteket, köztük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (NAÜ)”. Hozzátették, hogy az útvonalat is ismerik: elsősorban Lengyelországon és Románián keresztül zajlottak ezek. Szerintük ez kockázatot jelentett, hogy

egy „piszkos bombát fognak Kijevben készíteni, amit majd sűrűn lakott területen robbantanak fel”.

A nukleáris jellegű fenyegetettségről a Kreml korábban többször is jelentett már, ugyanakkor ezzel kapcsolatban bizonyítékokat nem hoztak nyilvánosságra. Ukrajna 1994 óta nem atomhatalom, akkor a Budapesti Memorandum aláírásával mintegy 1700 darab nukleáris fegyver átadását vállalták az ország területére vonatkozó garanciákért cserében. Jelenleg nincs arról ismert információ, hogy Kijev valóban egy atomfegyver előállítására készülne. Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök ellenben több alkalommal is megfenyegette a nyugatiakat és Ukrajnát is, hogy atomháború következhet egy-egy „vörös vonal” átlépésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

