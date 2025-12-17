A világ legújabb repülőgép-hordozója feszült területre tévedt: farkasszemet néztek egymással a felek

A keleti nagyhatalom nemrégiben adta át a Fucsien nevű, 80 ezer tonnánál is nagyobb vízkiszorítású repülőgép-hordozóját. December 17-én a jármű áthaladt a Tajvani szoroson, amit a tajvani védelmi minisztérium közlése szerint szoros figyelemmel követtek a szigeten. A lap információi szerint az út célja az volt, hogy javítási munkákra visszatérjen a sanghaji hajógyárba. Tajvan felvételt is közzétett a Fucsien haladásáról, amelyen látható, hogy a fedélzeten nincsenek drónok vagy vadászgépek. A képeket állítólag F-16-os vadászgépekről készítették.

Feltehetően karbantartás céljából visszatér a sanghaji Csanghszing-sziget hajógyárába. A jelenlegi megfigyelések arra utalnak, hogy a Fujian Tajvani-szoroson való áthaladásának nincs katonai szándéka

– hangsúlyozta Wellington Koo tajvani védelmi miniszter.

Kína nem kommentálta az eseményeket. A repülőgép-hordozó egyébként lemásolta a Santungot, ugyanis a 2019-ben átadott jármű szintén nem sokkal a hadrendbe állítását követően átvágott a szoroson. A Fucsien a világ legnagyobb hagyományos meghajtású hadihajója, és

elektromágneses katapulttal is felszerelték, ilyen Kínán kívül kizárólag az Egyesült Államoknak van még.

Peking 1949 óta követeli az ellenőrzést Tajvan felett, mivel a polgárháborúban vesztes nacionalista erők a jól védhető szigetre menekültek, és „kvázi független” kormányt hoztak létre. Az elmúlt években a feszültség egyre jobban növekedett, a Kínai Népköztársaság szerint „szeparatisták” vették át a hatalmat. Tajpej egyik legfontosabb szövetségese az Egyesült Államok, ám azzal kapcsolatban „stratégiai kétértelműség” van a kommunikációban, hogy az amerikai hadsereg beavatkozna-e egy esetleges katonai invázió esetén.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images