A világ legújabb repülőgép-hordozója feszült területre tévedt: farkasszemet néztek egymással a felek

A keleti nagyhatalom nemrégiben adta át a Fucsien nevű, 80 ezer tonnánál is nagyobb vízkiszorítású repülőgép-hordozóját. December 17-én a jármű áthaladt a Tajvani szoroson, amit a tajvani védelmi minisztérium közlése szerint szoros figyelemmel követtek a szigeten. A lap információi szerint az út célja az volt, hogy javítási munkákra visszatérjen a sanghaji hajógyárba. Tajvan felvételt is közzétett a Fucsien haladásáról, amelyen látható, hogy a fedélzeten nincsenek drónok vagy vadászgépek. A képeket állítólag F-16-os vadászgépekről készítették.
Feltehetően karbantartás céljából visszatér a sanghaji Csanghszing-sziget hajógyárába. A jelenlegi megfigyelések arra utalnak, hogy a Fujian Tajvani-szoroson való áthaladásának nincs katonai szándéka
– hangsúlyozta Wellington Koo tajvani védelmi miniszter.
The PLA Navy’s Fujian aircraft carrier (CV-18) transited the Taiwan Strait yesterday. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/qe6CzQqxKf https://twitter.com/hashtag/ROCArmedForces?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) (@MoNDefense) December 17, 2025
Kína nem kommentálta az eseményeket. A repülőgép-hordozó egyébként lemásolta a Santungot, ugyanis a 2019-ben átadott jármű szintén nem sokkal a hadrendbe állítását követően átvágott a szoroson. A Fucsien a világ legnagyobb hagyományos meghajtású hadihajója, és
elektromágneses katapulttal is felszerelték, ilyen Kínán kívül kizárólag az Egyesült Államoknak van még.
Peking 1949 óta követeli az ellenőrzést Tajvan felett, mivel a polgárháborúban vesztes nacionalista erők a jól védhető szigetre menekültek, és „kvázi független” kormányt hoztak létre. Az elmúlt években a feszültség egyre jobban növekedett, a Kínai Népköztársaság szerint „szeparatisták” vették át a hatalmat. Tajpej egyik legfontosabb szövetségese az Egyesült Államok, ám azzal kapcsolatban „stratégiai kétértelműség” van a kommunikációban, hogy az amerikai hadsereg beavatkozna-e egy esetleges katonai invázió esetén.
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára
Gagan Delouri-t, a Ping Identity értékesítési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Véget ért a Fővárosi Közgyűlés.
Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól
Az Európai Bizottság 180 új terméket vonna be a klímavám alá.
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
A jövő évi választásokhoz kapcsolódóan.
Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára
Egyre több európai vezető nyilatkozik hasonlóan.
Újranyitja az egyik ingyenpénzes programját a kormány, önerő sem szükséges
400 ezer forinttól 2 millió forintig lehet pénzt kérni.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.