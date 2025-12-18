Pürrhoszi győzelemre készülnek az oroszok, de még évekig eltarthat az invázió

Az orosz hadsereg az év végéig várhatóan befejezheti a 22 hónapja tartó hadműveletét Pokrovszk elfoglalására, és lezárhatja a mirnohradi kiszögellést. A hátralévő hetekben valószínűleg előkészíti a terepet a 2026-ra tervezett harcokhoz Kosztantyinivka és Huljajpole térségében. Pokrovszk elfoglalása már nem jelent érdemi hadműveleti előnyt, mivel az orosz erők 2025 júliusára gyakorlatilag megfosztották Ukrajnát attól, hogy a várost logisztikai csomópontként használja. A település végső bevétele inkább taktikai, pürroszi győzelem lesz.

Az orosz erők új taktikát alkalmaznak: megkerülik az ukrán megerősített állásokat, beszivárgási műveleteket hajtanak végre, és fokozatosan építenek fel erőket az ukrán védelmi vonalak mögött.

Ezt a módszert egyre gyakrabban vetik be a korábbi, hagyományos frontális támadások helyett, amelyek sorra kudarcot vallottak. A kutatók szerint az orosz hadsereg 2027 vagy 2028 előtt aligha képes elfoglalni a teljes donyecki területet és az úgynevezett Erőd-övet – feltéve, hogy Ukrajna nyugati partnerei fenntartják a támogatást. Ez a védelmi vonal négy nagyvárosból és több kisebb településből áll, amelyek a H–20-as főút mentén húzódnak Kosztantyinivkától Szlovjanszkig.

Pokrovszk bevétele után Oroszország legalább két összfegyvernemi hadsereg erőit csoportosíthatja át más frontszakaszokra, például Huljajpole irányába vagy az Erőd-öv ellen. Ezeknek az alakulatoknak azonban időre lesz szükségük a feltöltődéshez, mivel a pokrovszki hadművelet során jelentős veszteségeket szenvedtek. A zaporizzsjai és dnyipropetrovszki térségben elért orosz sikerek több tényező együttes hatásának köszönhetők. Moszkva legalább három összfegyvernemi hadsereget és egy hadosztályt összpontosított ide, kihasználta az ukrán védelem hiányosságait, a ködös időjárást és a nyílt terep adta lehetőségeket. Az előrenyomulás a Hajcsur folyó elérése után lelassult, az ukrán erők pedig egyelőre sikeresen fékezik az orosz előretörést a kulcsfontosságú Olekszandrivka térségében.

Az orosz hadsereg új támadási sablont alakított ki. Első lépésben drónokkal támadja az ukrán utánpótlási vonalakat a hadműveleti mélységben, ami megnehezíti a frontvonal védelmét. Második lépésben az ukrán állásokat érik támadások, miután az orosz erők hónapokon át formálták a harcteret és gyengítették az ukrán logisztikát.

Ukrajna egyelőre nem dolgozott ki hatékony védekezést ezzel szemben, miközben egyre súlyosabb létszám- és felszereléshiánnyal küzd.

A kutatók várakozásai szerint 2026-ban az orosz erők elsősorban az Erőd-öv elfoglalására összpontosítanak, és megkísérelhetik a védvonal bekerítését is. Az előrenyomulás üteme azonban várhatóan lassú marad, mivel Moszkvának továbbra is nehézséget okoz, hogy egyszerre több irányban indítson nagyszabású támadást. A nyílt adatok alapján Herszon, Szumi és Harkiv megyében 2026 elején nem valószínű egy nagyobb orosz offenzíva, de az esetleges csapatátcsoportosítások módosíthatják ezt az előrejelzést.

A jelenlegi ütem mellett – napi átlagosan 9,3 négyzetkilométer – az orosz erők legkorábban 2027 augusztusára foglalhatnák el a Donyecki terület Ukrajna által még ellenőrzött, mintegy 22 százalékát. A valós időkeret azonban ennél hosszabb lehet. A békekötés kilátásairól a kutatók úgy vélik, hogy Oroszország következetesen jelzi: nem fogad el olyan megállapodást, amely nem eredményezi Ukrajna teljes kapitulációját, illetve nem teljesíti Moszkva maximális területi követeléseit. Vlagyimir Putyin győzelmi stratégiája azon az elképzelésen alapul, hogy az orosz erők a végtelenségig képesek lesznek folytatni a lassú előrenyomulást, miközben megakadályozzák az ukrán ellentámadásokat, és a Nyugat végül magára hagyja Ukrajnát.

A megszólaló elemzők szerint a háború várhatóan folytatódik, mivel Oroszország rugalmatlan követelései összeegyeztethetetlenek Ukrajna államként való fennmaradásával.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images