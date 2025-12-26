Évezredes titkok a modern luxus árnyékában: így változik meg örökre a legendás ókori főváros sorsa

2025-ben az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) csúcstalálkozóját Kjongdzsuban tartották, ez a név csak a legelszántabb történelem vagy földrajz iránt érdeklődő közönség számára lehet ismerős Magyarországon. A település pedig egykoron az ókor egyik legnagyobb királyságának volt a fővárosa, ahol máig szinte „szabadtéri múzeumként” sorjáznak az egykori emlékek. A modern idegenforgalmi kihívások ugyanakkor dilemmával szembesítik a várost, hogy megőrizze a karakterét a jövőben is.

Az ókori királyság

Dél-Korea a világ szemében egyre inkább egy futurisztikus országként jelenik meg, ahol szinte mindent a hatalmas méretűre növekedett csebolok befolyásolnak, a fejlődés gyors, a gyermekszületések száma viszont rendkívül alacsony. Ezen felül főleg a fiatalabb korosztály számára egyre inkább a legmodernebb kütyük mellett az egyre inkább terjedő kulturális hatások – például sorozatok, filmek vagy K-pop együttesek – miatt is ismerős lehet az ország neve. Ugyanakkor a Japán és Kína között elhelyezkedő félsziget történelme ennél sokkal gazdagabb, már az ókorban is királyságok marakodtak egymással azon, hogy melyikük tudja a területet leuralni. Az ország identitásának egy kiemelkedően fontos darabkáját jelenti ma az egykori Silla Királyság emléke, ami számos szempontból jelenik meg.

Amikor a Távol-Kelet első civilizációi kerülnek szóba, akkor szinte kivétel nélkül mindenki azonnal a korai Kínára asszociál, pedig a legendák szerint Tangun vanggom már az időszámításunk előtti 24. században megalapította a Koreai-félszigeten az első királyságot, Kodzsoszon. Ez kiemelkedően fontos pillanat a koreai nép számára, ugyanis

innen számítják a származástörténetüket, sőt a naptáruk is a nagy vezető születésével indul el.

A jeles napot minden év október 3-án ünneplik meg. Létezik egy monda, amely szerint a dicső vezető apja a Mennyei-tónál ereszkedett le, amely a vulkanikus Pektu-hegy kráterében keletkezett vízfelszín, mintegy 2190 méteres magasságban. A terület legendás voltát bizonyítja, hogy a koreai származástörténet mellett a kínaiak is fontosnak tartják. Később Észak-Korea is igyekezett kisajátítani magának ezt a legendát, azt állították ugyanis, hogy a „Kedves vezető”, vagyis Kim Dzsongil a vulkán közelében született, akárcsak Tangun apja (a valóságban inkább az a valószínű, hogy az egykori Szovjetunióban egy Habarovszk melletti menekülttáborban). A régészeti feltárások is megerősítik, hogy valamikor az i.e. 20. század körül megjelent egy új kultúra a térségben, amely kerámiákat készített, földműveléssel foglalkozott, és a feltételezések szerint jobbára törzsi kötelékben éltek.

Jelentős változás az időszámítás előtti 12. században történt, amikor Kidzsa vette át a hatalmat Kodzsoszonban, aki szintén kiemelkedő szereppel bír a koreai legendák között. Hozzá kell tenni, hogy a vezető létezése bizonyított, viszont azt nem tudni pontosan, hogy valóban a félsziget királyságának első embere is volt. Egészen az i.e. 5. századig kell várni ahhoz, hogy általánosan elismert, bizonyítható királyságról lehessen beszámolni. Nagyjából ebből a korszakból származnak a szomszédos kínai emlékek is, amelyek egyre erősebb hatalomként hivatkoznak a királyságra. Ez végül addig vezetett, hogy már veszélyként kezdtek tekinteni a félsziget terjeszkedésére, ezért a kínai császár elfoglalta Kodzsoszont. A birodalmi fennhatóság nem tartott sokáig,

a hódítók távozásával több kisebb királyság alakult, de ezek nem maradtak fenn sokáig.

Nagyjából ekkoriban a félsziget déli részén három királyság jött létre: Kogurjó, Pekcse és Silla. Ezek folyamatos hatalmi harcokban álltak egymással, de több évszázadon keresztül egyik fél sem tudott döntő mértékben felülkerekedni a másikon. A megosztottság rengeteg háborút követően a 7. században ért véget, amikor Silla mindkét királyságot legyőzte, és a saját irányítása alatt létrehozta az első egységes Koreát. Északon a kínaiak ekkoriban jelentős tényezők voltak, ezért a kiűzésükre indultak el a Silla hadai, hogy a függetlenségüket megőrizhessék és ne kerüljenek idege befolyás alá. A hosszú évtizedeken keresztül zajló összecsapások súlyos áldozatokat követeltek a kínaiaktól, ezért inkább a kivonulás mellett döntöttek. Ekkorra lényegében elérték, amit akartak: nem pusztán közigazgatási szempontból, hanem gazdasági és katonai szempontból is erős, egységes hatalommá vált.

A stabilitás nem tartott sokáig, a belső lázongások miatt szinte azonnal megindult a szétesés. A legtöbb vitát az okozta, hogy a centralizált hatalmi struktúrában az uralkodóhoz lojális rétegek kaptak földeket elsősorban, ezzel kiváltva a korábbi elitek haragját. A folyamatos lázadások és felkelések meggyengítették a királyságot, a gazdasági ereje is folyamatosan csökkent, ezzel pedig megindult a Silla királyság szétesése, több önálló állam is kivált. A legendás, Korea egységét megteremtő hatalomnak végül az vetett véget, hogy a szomszédos Korjo-dinasztia elfoglalta és beolvasztotta a területét, ezzel újra egységet teremtve a Koreai-félszigeten.

Silla ma

Az egykori legendás Silla természetesen a popkultúrában is felbukkant. 2009-ben az egyik legnagyobb dél-koreai csatorna bemutatta a Silla királyság ékköve című drámasorozatot. A 8. században játszódó epizódok hamar nagy sikert arattak a közönségnél, ezért az eredetileg tervezett 50 részt további 12-vel egészítették ki. A politikát, a hatalmi taktikázást és a romantikát keverő sorozat nem valós történelmi eseményeket mesél el, hanem a megtörtént történelmi múlt egy kiemelkedő mozzanatához körít izgalmas történetet. A mű Magyarországra is eljutott, ahol szinkronizálva tekinthette meg a közönség.

Ennél is nagyobb fontossággal bír Szöul számára, hogy az egykori fővárost, Kumszongot (ma Kjongdzsut) bemutassa a világnak, és hogy turistákat vonzzon a területre. Becslések szerint ez lehetett a maga korában a világ egyik legnagyobb települése, mintegy 170 ezer háztartást számlált és szakértők összesen 800-900 ezer főre teszik a teljes lakosságot. Az ókori királyságból rengeteg emlék megmaradt, amely ma a modern városi környezetben továbbra is látogatható.

Az egykori Silla királyság fővárosáról készített korhű makett-terepasztal Kjongdzsuban. A kép forrása: Portfolio

Kiemelt státuszát mutatja, hogy több világörökségi helyszín is található a területen:

A legnagyobb Csoszon-kori hagyományos falu, vagyis Jangdong, amit 2010-ben vettek fel a listára. Összesen 160 házból áll, a buddhista mellett keresztény templom is megtalálható.

A Szokkuram, vagyis sziklabarlang, benne buddhista szentéllyel.

Pulgaksza, vagyis „Buddha szentélyének temploma”. A vallásos épület megépítését a 6. századra teszik, ugyanakkor nem ekkor készült el az egész, később további épületeket húztak fel. Az egykori, 80 épületből álló komplexum a történelem viharaiban megsemmisült, a hosszú renovációs munkának köszönhető, hogy ma is látható az egykori vallási központ nagyjából tizede.

A Kjongdzsu Történelmi Körzetben számos egykori emlék is található, úgy, mint a Namszan hegyvidéken található templomromok, vagy kőszobrok. Az egyik leghíresebb, máig álló épület a Cshomszongde csillagvizsgáló.

Dél-Korea nagy figyelmet szentel, hogy a neves történelmi helyszínt a lehető legszélesebb közönségnek megmutassa, ezért a város modern fejlesztésénél kiemelt figyelmet fordítottak az emlékek kiemelésére. Ehhez jó alapot szolgáltatott, hogy a területet az 1950 és 1953 közötti koreai háború eseményei nagyrészt elkerülték, ezért a múlt emlékei is fennmaradtak. A régészeti feltárások már a 20. század elején megkezdődtek, ekkoriban több sírt is feltártak. Az északiakkal kötött

tűzszünetet követő fellendülés a környéket sem kerülte el, jelentős ipari fejlődésen ment át a város környéke is.

A település lakosságszáma nem érte el az egykori „aranykor” idején becsült csúcsot, nagyjából 300 ezer fő volt a maximum. A 1990-es évektől viszont főleg az elvándorlás miatt folyamatosan csökkent a lakosság, ez a trend nagyjából 2010 körül állt le, eddigre több tízezer fővel esett a város népessége. Innentől újra lassú fellendülés köszöntött be, azóta nagyjából 260-280 ezer főre emelkedett a lakók száma. Az ambiciózus kormányzati projektek az 1970-es években indultak a területen, ekkor hozták létre a Bomun Turisztikai Komplexumot. Pak Csong Hi elnök 1971-ben járt a területen és ekkor kiszúrta a területben rejlő lehetőségeket, ezért átfogó turisztikai fejlesztéseket jelentett be, miközben hangsúlyozta a történelmi emlékek megvédésének fontosságát. A látványosságok közelében, a Bomun-tó partján elkezdtek felbukkanni a hatalmas szállodakomplexumok, miközben az egykori emlékek renoválása is megindult. 1979-ben ez lett Dél-Korea első hivatalos üdülőövezete.

A Bomun-tó partja a hatalmas szállodákkal, a vidámparkkal, a konferencia-központtal és a történelmi épületekkel. A kép forrása: Portfolio

A kezdeti időszakban a város elsősorban a belföldi turizmus, elsősorban a nászutasok kedvelt célpontja lett, de Dél-Koreai vezetői ennél nagyobb célokat tűztek ki a fejlesztéseknél: nemzetközileg elismert idegenforgalmi látványosságot képzeltek el ide. A 2010-es évektől egyre több, nagyszabású konferenciát szerveztek ide, hogy ezzel távoli országokba is eljusson a történelmi terület híre. Ennek része volt, hogy sorozatok is indultak, melyek több országba is eljutottak, így a Silla hírneve emelkedni kezdett. A sikerhez úgy gondolták, hogy tovább kell bővíteni a palettát: a 21. századi vidámparkok mellett ötcsillagos szállodák feszítenek, miközben a háttérben ott vannak az ősök sírdombjai. Felépült a Kjongdzsui Nemzeti Múzeum, ahol a térség emléktárgyait állítják ki. Itt kapott helyet az a korona is, aminek a mását Donald Trump amerikai elnök az október végi látogatásán megkapta I Dzsemjong dél-koreai elnöktől. Az ékszer egyébként a legendás Silla királyságból származik.

Kjongdzsu népszerűségét mutatja, hogy 2025-re már évi 9 millió látogatóval számolnak. Ennek az intenzív turisztikai fejlődésnek ugyanakkor megvannak a maguk korlátjai. Az egyik oldalról felmerül a kérdés, hogy meddig fér meg harmóniában egymással a 21. századi igényeket kielégítő szórakoztatóipar a múlt legfontosabb emlékeivel. Másik oldalról felmerültek azok a problémák, hogy bizonyos szinteket már nem tud megugrani a városi infrastruktúrája: az APEC során hamar kibukott, hogy a világ számos országából, rengeteg, nagyméretű delegációt fogadó rendezvény befogadása egyszerűen túl nagy falat lehet. Ugyanis az elmúlt években folyamatosan bukkantak fel az extravagáns hotelek, de még ezek sem voltak képesek maximálisan kiszolgálni az érkező tömeget.

A másik kérdést szintén a haladás iránya szabja meg: amennyiben haladnak tovább a modern, szórakoztatóipari úton, akkor éppen a történelmi karakter veszhet el. Ráadásul ezen az úton jóval nagyobb a verseny, elég csak belegondolni, hogy az Arab-félsziget gazdag monarchiái hogyan próbálnak meg egymásra licitálva újabb és újabb szenzációs és futurisztikus beruházásokat bejelenteni az érdeklődők vonzása érdekében. Kjongdzsuban erről egyelőre még bőven nincs szó, de az APEC valamelyest rávilágított, hogy a hatalmas kongresszusok terén még van hova fejlődni. Ugyanakkor ez az irány egyre kényesebb terep, hogy mégis

hogyan lehet megtartani a kényes egyensúlyt a tömegturizmus, a világhírnév és az óvni kívánt dicső történelmi emlékek közötti háromszögben.

Silla királyság egykori fővárosa hamarosan szembesülhet ezzel a dilemmával.

