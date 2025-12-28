Mire képes a USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója, amellyel Donald Trump háborúzni akart?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az USS Gerald R. Ford (CVN-78) annak az új, 21. századi amerikai repülőgép-hordozóosztálynak a névadója, amellyel az Egyesült Államok az új évszázad kihívásaira, és a Nimitz-osztály leváltására készült. A teljesen más tervezési struktúrára és megoldásokra épülő hajóosztályból jelenleg egyetlen egy áll szolgálatban, méreteit tekintve azonban így is a világ legnagyobb hadihajójának számít.

Az elmúlt években ahányszor felbukkant egy konfliktus lehetősége az Amerikai Egyesült Államok legelső lépéseinek egyikeként a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót, a világ jelenlegi legnagyobb hadihajóját, valamint a csapásmérő csoportjába tartozó hajókat küldte a veszélyeztetett térségbe. A hajó jelenleg a Karib-tenger térségében teljesít szolgálatot, és közvetlen fenyegetést jelent Venezuelára, de korábban járt már Horvátország, Törökország, vagy épp Izrael partjainál. Nem véletlen, hogy az amerikai haditengerészet mindig a USS Gerald R. Fordot küldi a legforróbb pontokra: ez a hadihajó néhány éve állt szolgálatba, és a lehető legmodernebb rendszerekkel van ellátva, amellyel messze kiemelkedik az Egyesült Államok többi hordozója közül.

Az új repülőgép-hordozóprogram

A jelenlegi amerikai törvények szerint az amerikai haditengerészetnek legalább 11 repülőgép-hordozót kell hadrendben tartania. Még a 20. század legvégén megérett az elképzelés arra, hogy a túlkorossá váló korábbi hordozókat, amelyek amúgy is elértek a tervezet életciklusuk végéig, egy modernebbel váltsák fel.

A századfordulón ugyanis az első nukleáris meghajtású hordozó, a USS Enterprise is szolgálatban állt. Ezt még 1958-ban kezdték el építeni, és 1961-ben állították hadrendbe. Bár több példány nem épült belőle, mivel a maradék 10 hordozót már a Nimitz-osztály jelentette. Ennek első példányát, a Nimitzet 1968-ban, utolsó példányát, a George H.W. Bush-t 2003-ban kezdték el megépíteni.

Mielőtt Gerald R. Ford osztályúvá minősítették volna át, az új anyahajót (ma CVN-78) CVN(X) anyahajó programként (az „X” jelentése „fejlesztés alatt”), majd CVN-21 anyahajó programként ismerték, hivatalosan 2001-ben indult. (Itt a „21” nem a hajótest száma, hanem inkább az amerikai hadsereg jövőbeli terveként utal a 21. századra.)

A múlt és a jelen együtt: az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének repülőgép-hordozói, a USS Gerald R. Ford (CVN-78) (előtérben) és a USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) 2023-ban. Forrás: Wikimedia Commons

Nevét egyébként Gerald Rudolph Fordról, az Egyesült Államok 38. elnökéről kapta, aki az első nem megválasztott elnök lett a tengerentúli nemzet történetében. Pozíciójába jutását a Richard Nixon vezette kormányzat folyamatos botlásainak köszönhette: Spiro Agnew alelnök korrupciós bukása után vette át az alelnöki tisztséget 1973-ban, és kevesebb, mint egy évvel később az elnök Watergate-botrányát követően már az Egyesült Államok élén találta magát.

Miért volt szükség a Nimitzek leváltására?

Habár a Nimitz-osztályú repülőgép-hordozók az amerikai haditengerészet gerincét képezték, alapvető élettartamukat 50 évben határozták meg. További „motivációt” jelentett a modernizálásra az, hogy a hajók, bár az idők során sok technológiai újdonságot befogadtak, a legújabb műszaki fejlesztéseket már csak korlátozottan tudták adaptálni.

Egy 2005-ös RAND jelentés már arról írt, az osztály legnagyobb problémáját a korlátozott villamos-energiatermelés jelenti, illetve a túlzottan megnövekedett önsúly, amely a különböző, évtizedek alatt adaptált fejlesztések miatt jelent meg rajtuk.

Az 50 éves életciklus pedig nemrégiben elérkezett a Nimitz-osztályú hordozók esetében is: a legöregebb, az osztály névadó hajója 2025 végén indult el utolsó útjára, hogy 2026 folyamán teljesen szétszereljék és ártalmatlanítsák.

Mit tud a Gerald R. Ford-osztály?

A Ford-osztályú repülőgép-hordozók hossza 337 méter, vízkiszorításuk pedig 100 ezer tonna rakománnyal, ami egyébként nagyjából azonos a Nimitz-osztállyal. A kiszolgálószemélyzet létszáma kb. 4600 fő (az automatizáltság miatt), ami 600 fővel kevesebb, mint elődeiken.

A USS Gerald R. Ford hivatalos kapacitása kb. 75 harci gépre tehető, állományát főként F/A-18 Hornetek adják, de megtalálhatóak EA-18G Growlerek (elektronikai harcászat), Seahawk és Hawkeye (légtérellenőrzés) helikopterek, valamint Greyhound teherszállítók is. Elméletben F-35-ös lopakodó vadászgépek befogadására is alkalmas, az indítást és a leszállást már tesztelték is a névadó hajón, de egyelőre hivatalosan még egyetlen századot sem rendeltek hozzá.

A hajó tervezése során kiemelt hangsúlyt fektettek a Nimitz-eken tapasztalt gyermekbetegségek kijavítására, így hangsúlyos volt a fegyverek és eszközök mozgatásának a fejlesztése, az új, nagyobb teljesítményű hajtómű kialakítása. Ennek érdekében a Gerald R. Ford-osztály kialakítása során a folyamatosan fejlődő elektromágneses technológia irányába mozdultak el.

A program kétségkívül egyik legfontosabb fejlesztése az EMALS-rendszer (Electromagnetic Aircraft Launch System, azaz "Elektromágneses Repülőgép-indítórendszer"), valamint az AAG (Advanced Arresting Gear, azaz „Fejlett Fékezőrendszer”)

Az előbbi lényegében úgy működik, hogy a meghajtást egy lineáris indukciós villanymotor (és energiatárolók) biztosítják, az indítósín mentén sorba rendezett állórész‑tekercsekből mindig csak az a szakasz kap áramot, ahol épp a szán tart, így egy „mozgó mágneses hullám” húzza végig a pályán.

Ez lehetővé teszi a sima, programozható, fokozatos gyorsítást.

A régi gőzkatapult-megoldással szemben (amely egy kezdeti erős rántással indított) ez kíméli a harci repülőgépek törzsét, csökkenti a pilóták terhelését (akik elkerülik az 5-6G-s kezdeti gyorsulást), valamint csökkenti a pára és hő okozta karbantartási igényeket. Az EMALS papíron olcsóbb, könnyebb, és csökkenti a hordozó édesvízigényét, ezzel párhuzamosan pedig az energiaigényes sótalanító rendszerek használatát is.

A repülőgép-hordozók indítótechnológiájának fejlődéséről és kihívásairól ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Az AAG is elektromágneses megoldást alkalmaz a leszálló repülőgépek lefékezésére. A hagyományos hidraulikus fékezőrendszerrel szemben ez lehetővé teszi a könnyebb drónok biztonságos befogását is, mivel azok kis tömege nem képes egyenletesen meghajtani a nagy hidraulikus dugattyúkat, ami túl nagy, hirtelen terhelést okozna számukra. Az AAG turbóelektromos motorja viszont finoman és pontosan szabályozza az energiaelnyelést, így nemcsak a drónokat, hanem a hagyományos repülőgépeket is kisebb igénybevétellel fékezi le.

A fegyverek mozgatását – a tárolástól és összeszereléstől a fedélzeten található repülőgépekig – szintén egyszerűsítették és felgyorsították. A lőszert nagyobb kapacitású, lineáris motorokat használó fegyverfelvonókkal (kábelek és csigák helyett) emelik fel. Ezeket a felvonókat úgy helyezték el, hogy a lőszernek ne kelljen olyan területeken áthaladnia, ahol repülőgépek mozognak, így elméletben csökkenhetnek az esetleges forgalmi torlódásból adódó késlekedések a hangárfedélzeten és a legfelső, indításokra szánt fedélzeten.

A Gerald R. Ford-osztály további újítása a Raytheon által fejlesztett, integrált, aktív elektronikus pásztázású radar (DBR). A rendszer a különböző radarokat egyetlen, hatoldalú antennarendszerben egyesíti. A DBR az első olyan rendszer, ahol két külön frekvencián működő aktív radar egy központi vezérlőn keresztül működik. Nincsenek mozgó alkatrészei, így kevesebb karbantartást igényel.

A Gerald R. Ford-osztály új A1B atomreaktora kisebb és egyszerűbb felépítésű, ugyanakkor jóval nagyobb teljesítményt ad le, mint a Nimitz-osztály A4W reaktorai. A Ford-hordozókba kettő kerül belőle, amely az ígéretek szerint megháromszorozza a hajó elektromos áramtermelését.

Fontos az is, hogy a mostani rendszerek a hadihajó energiakapacitásának mindössze felét kötik le – ez pedig lehetővé teszi azt, hogy

a későbbiekben beépíthetővé váljanak további fejlesztések is (pl. lézerek),

ellentétben a Nimitz-osztállyal, amely elérte a kapacitásainak a végét.

Kritikák és fejlesztési problémák

Az évek során nagyon sok kritika érte azt a technológiai ugrást, amelyet a világ jelenlegi legnagyobb hadihajója képvisel. Ennek hátterében a nem várt késlekedések, és az iszonyatos mértékben elszálló költségek állnak.

Egy Nimitz ára jelenleg 10-12 milliárd dollár körül mozogna, míg a Gerald R. Ford-okra jelenleg átlagosan 13-14 milliárdot kell költeni, nem beszélve a tetemes fejlesztési költségről, amelyet az új technológiák igényeltek. Hosszútávon ugyanakkor az új típusú repülőgép-hordozók alacsonyabb fenntartási költségüknek köszönhetően olcsóbbnak bizonyulhatnak korábbi társaiknál.

Fontos kitétel az is, hogy a Ford-osztály a Nimitzzel ellentétben nem 50, hanem 90 évre tervezett egység.

A nagyobb feszültséget azonban az új rendszerek körül felmerülő sorozatos problémák, és késlekedések okozták:

2017-ben például úgy állt hadrendbe a hadihajó, hogy a 11 fegyverzeti felvonóból egyetlen egyet sem szereltek be. Ez a folyamat végül 2021 végére zárult le, amikor is a lineáris motorokkal üzemelő felvonók megszerezték a szükséges tanúsítványokat.

A felvonó mögött álló technológia kereskedelmi szempontból megbízhatónak bizonyult, és a felvonók hajóra szállításának késedelme a rendszerek hajótestbe történő telepítésével függ össze

– nyilatkozta több haditengerészeti tisztviselő az USNI Newsnak az elmúlt években. A portál értesülései szerint a rakomány ingadozása miatt szigorú tűréshatárokon belül, számos ajtóval és aknával összhangban kellett működnie a felvonóknak.

Az AAG fejlesztésével is komoly problémák adódtak: 2016-ban már az is felmerült, hogy a duplájára növő költségek, és az életképes változat hiánya miatt visszaállnak a hidraulikus rendszer egy fejlettebb változatára. A rendszer tesztelését és alkalmazását többször is késleltették a hibás alkatrészek (amelyek nem bírták a terhelést), vagy épp fékezőenergia‑szabályozási hibák, amelyek a repülőgépek biztonságos landolását veszélyeztették. A hibák javítása késedelmet és költségtúllépést okozott.

Az EMALS rendszer bár egy fokkal jobban haladt, itt is megtapasztalhatóak voltak ugyanezek a gondok. A rendszer a korai tesztek során túl gyakran hibásodott meg, a szenzorok- és érzékelők hibái miatt a katapult sok esetben nem fejtett ki elég nagy energialöketet (vagy épp valamelyik tekercs kihagyott), ami a gépeket is veszélyeztette volna. Több mozgó és elektromos alkatrész a vártnál gyorsabban kopott, illetve meghibásodott. A rendszer bonyolultsága miatt ráadásul a korai időszakban lassú és nehézkes volt a hibák diagnosztizálása és javítása. Mindezek – hasonlóan az AAG-hez – alaposan megdobták a fejlesztési költségeket.

A késlekedések ugyanakkor az ütemterv felborulását is eredményezték. Mivel az amerikai haditengerészet kötelező vállalást tett 11 repülőgép-hordozó fenntartására, a Gerald R. Ford-osztályú hajók pedig lassabban állnak hadrendbe a tervezetnél, így a jövőben többször is előfordul az, hogy eggyel kevesebb hordozó áll majd a haditengerészet rendelkezésére. A helyzet „kvázi” most is így áll, hiszen az USS Nimitz már hazafelé tart utolsó küldetéséről, így lényegében ezt az 50 éves hordozót már nem vetik be többször küldetésen – ugyanakkor a USS John F. Kennedy csak 2027 márciusában állhat leghamarabb szolgálatba.

A sok – főként politikai – kritika, a korai tesztek magas megbízhatatlansága oda vezetett, hogy Donald Trump nemrégiben kijelentette: tervezi, hogy egy elnöki rendelettel visszaparancsolja a gőzkatapultokat az új hordozókra.

Ez a döntés lényegében tőrdöfést jelentene az amerikai haditengerészet számára: a terveket át kéne rajzolni, a két hajót (a Fordot és a Kennedyt) pedig át kellene alakítani. Ez ugyanúgy a költségek megugrását, és a további gyártás késlekedését hozná magával –

holott az Egyesült Államokat, leginkább Kína egyre nagyobb aktivitása miatt így is szorítja az idő.

