Megint az ukrán energia infrastruktúrát bombázták az oroszok éjjel
Portfolio
Orosz dróncsapás rongálta meg az ukrán energetikai infrastruktúrát több régióban az éjszaka folyamán, csütörtökön közölte az ukrán energiaügyi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint

jelentős számú háztartás maradt áram nélkül az északnyugati Volinyban, a délnyugati Odessza megyében, valamint a fővárostól, Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében.

Voliny megye kormányzója elmondta, hogy a térségben több mint 103 ezer háztartásban szünetelt az áramellátás a támadás következtében. A megye a frontvonaltól több száz kilométerre fekszik, és a NATO-tag Lengyelországgal határos.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

