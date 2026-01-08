  • Megjelenítés
Zelenszkij szerint összeállt a béketerv, már csak Trumpra várnak a véglegesítéshez
Zelenszkij szerint összeállt a béketerv, már csak Trumpra várnak a véglegesítéshez

Portfolio
Az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról szóló kétoldalú megállapodás lényegében készen áll arra, hogy Donald Trump amerikai elnökkel a legmagasabb szinten véglegesítsék – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-bejegyzésében.

Zelenszkij elmondta, hogy Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára beszámolt neki a franciaországi tárgyalások eredményeiről. Az ukrán államfő kiemelte: létfontosságú, hogy Ukrajna sikeresen összehangolja az európai és az amerikai partnerek erőfeszítéseit. A megbeszéléseken a helyreállításról és a gazdasági fejlődésről szóló dokumentumokról is tárgyaltak.

A felek érintették a háború lezárásának alapkeretével kapcsolatos összetett kérdéseket is. Az ukrán delegáció bemutatta a megállapodás véglegesítésének lehetséges változatait és forgatókönyveit.

Tisztában vagyunk vele, hogy az amerikai fél tárgyalni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban hajlandó-e véget vetni a háborúnak

– fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette: Oroszországra továbbra is ugyanolyan erős nyomást kell gyakorolni, mint amilyen intenzitással a tárgyalódelegációk dolgoznak. Szerinte a jövőbeli biztonsági garanciák hitelességét a partnereknek már most bizonyítaniuk kell azzal, hogy képesek hatékony és következetes nyomást gyakorolni az agresszorra.

Címlapkép forrása: Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images

