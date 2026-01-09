Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, hogy egy lehetséges amerikai–ukrán szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal, amely egy szélesebb „jóléti csomag” része lenne, és a háború utáni újjáépítést hivatott felgyorsítani - írja a Bloomberg.

A megállapodás nullaszázalékos vámokat tartalmazna az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, és Ukrajna bizonyos iparosodott térségeire vonatkozna.

Ez Zelenszkij szerint „nagyon komoly ütőkártyákat” adna Ukrajna kezébe a szomszédos országokkal szemben, és vonzóbbá tenné az országot a befektetők és vállalatok számára – mondta a Bloombergnek adott telefonos interjúban. Az ukrán elnök hozzátette: a javaslat részleteiről közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel kell tárgyalnia, és egy ilyen megállapodás egyben további gazdasági biztonsági garanciát is jelentene Ukrajna számára.

Zelenszkij akkor nyilatkozott, amikor megkapta vezető főtárgyalójának, Rusztem Umerovnak a beszámolóját. Umerov pénteken telefonon egyeztetett Trump különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Az amerikai képviselők Zelenszkij szerint az utóbbi időben „valamilyen formában” kapcsolatban álltak Oroszországgal is, ugyanakkor az ukrán elnök nem tudja, hogy Witkoff vagy Kushner a közeljövőben személyesen Oroszországba utazik-e.

Zelenszkij elmondta: Ukrajna átadta visszajelzéseit a területi javaslatokról az amerikai félnek, amely továbbítja azokat az orosz tárgyalópartnereknek, majd azok válaszai később Kijevbe kerülhetnek vissza.

Az elnök reméli, hogy Oroszország válaszát a 20 pontos keretrendszerre már akkor megkapja, amikor Trumppal véglegesíti a biztonsági garanciákat és az újjáépítési tervet – ez akár már a hónap végére is megtörténhet. Hozzátette: várhatóan Trumppal vagy az Egyesült Államokban, vagy a svájci Davosban találkozik, ahol mindketten részt vesznek a Világgazdasági Fórumon.

Zelenszkij szerint személyesen akarja Trumppal megvitatni, milyen konkrét amerikai kötelezettségvállalásokra számíthat Ukrajna egy esetleges újabb orosz agresszió esetén.

Miközben Kijev az elmúlt hetekben jelentős előrelépést tett szövetségeseivel a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokon, a területi kérdések továbbra is a legfőbb akadályt jelentik az orosz invázió lezárását célzó egyeztetéseken.

Zelenszkij szerint Ukrajna mérlegel egy amerikai javaslatot, amely egy szabad gazdasági övezet létrehozását irányozza elő az ukrán és orosz erők között egy esetleges tűzszünet után. Ez nem azonos az Egyesült Államok és Ukrajna közötti átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ötletével, hanem egy lokális terv, amely kifejezetten a frontvonal térségére vonatkozna.

Megvalósítása esetén a csapatok visszavonása nyomán kialakuló ütközőzóna olyan területté válna, ahol a vállalkozások működhetnének, az emberek pedig egy speciális jogi és adózási rendszer mellett élhetnének és dolgozhatnának.

Egy másik lehetőség az lenne, hogy a harcok leállnak, de az erők ott maradnak, ahol vannak, miközben a rendezetlen kérdéseket diplomáciai úton kezelik

– mondta Zelenszkij.

Zelenszkij ismét hangsúlyozta: Oroszország lépései azt mutatják, hogy nem áll készen az érdemi diplomáciára. Ukrajna soha nem fogja elismerni megszállt területeit orosznak.

Az elnök arra kérte az Egyesült Államokat, hogy rendszeresebben és következetesebben reagáljon az orosz agresszióra, megjegyezve: Ukrajna még mindig nem kapta meg az összes megígért Patriot légvédelmi rendszert és lőszert.

Oroszország péntek hajnalban nagy légitámadást indított Ukrajna ellen, amelynek következtében a főváros jelentős része áram, fűtés és vízellátás nélkül maradt. Kijev polgármestere arra szólította fel a lakosokat, hogy ideiglenesen hagyják el a várost a megfagyás elkerülése érdekében. Zelenszkij ezt riogatónak nevezte, mondván inkább arra kell koncentrálni, hogy a város ismét normálisan működjön.

Arra a kérdésre, hogy miként viszonyul egyes európai vezetők Moszkvával való párbeszédre vonatkozó felhívásaihoz, Zelenszkij azt válaszolta: nem ellenzi az európai–orosz egyeztetéseket, amennyiben Putyin megérti, hogy ezek komoly tárgyalások. „Nem vagyok ellene, hogy Európa beszéljen Oroszországgal, különösen most, amikor az amerikai nyomás jelen van, és Európa is elkezdett a biztonsági garanciákról beszélni” – mondta. „A végső szakasz felé haladunk, még ha egyelőre nem is tudjuk pontosan, milyen formát ölt majd.”

