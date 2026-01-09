  • Megjelenítés
Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal
Globál

Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, hogy egy lehetséges amerikai–ukrán szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal, amely egy szélesebb „jóléti csomag” része lenne, és a háború utáni újjáépítést hivatott felgyorsítani - írja a Bloomberg.

A megállapodás nullaszázalékos vámokat tartalmazna az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, és Ukrajna bizonyos iparosodott térségeire vonatkozna.

Ez Zelenszkij szerint „nagyon komoly ütőkártyákat” adna Ukrajna kezébe a szomszédos országokkal szemben, és vonzóbbá tenné az országot a befektetők és vállalatok számára – mondta a Bloombergnek adott telefonos interjúban. Az ukrán elnök hozzátette: a javaslat részleteiről közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel kell tárgyalnia, és egy ilyen megállapodás egyben további gazdasági biztonsági garanciát is jelentene Ukrajna számára.

Zelenszkij akkor nyilatkozott, amikor megkapta vezető főtárgyalójának, Rusztem Umerovnak a beszámolóját. Umerov pénteken telefonon egyeztetett Trump különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Az amerikai képviselők Zelenszkij szerint az utóbbi időben „valamilyen formában” kapcsolatban álltak Oroszországgal is, ugyanakkor az ukrán elnök nem tudja, hogy Witkoff vagy Kushner a közeljövőben személyesen Oroszországba utazik-e.

Zelenszkij elmondta: Ukrajna átadta visszajelzéseit a területi javaslatokról az amerikai félnek, amely továbbítja azokat az orosz tárgyalópartnereknek, majd azok válaszai később Kijevbe kerülhetnek vissza.

Még több Globál

Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött

Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?

Brutális lépés Irántól: halálbüntetésre számíthatnak a tüntetők

Az elnök reméli, hogy Oroszország válaszát a 20 pontos keretrendszerre már akkor megkapja, amikor Trumppal véglegesíti a biztonsági garanciákat és az újjáépítési tervet – ez akár már a hónap végére is megtörténhet. Hozzátette: várhatóan Trumppal vagy az Egyesült Államokban, vagy a svájci Davosban találkozik, ahol mindketten részt vesznek a Világgazdasági Fórumon.

Zelenszkij szerint személyesen akarja Trumppal megvitatni, milyen konkrét amerikai kötelezettségvállalásokra számíthat Ukrajna egy esetleges újabb orosz agresszió esetén.

Miközben Kijev az elmúlt hetekben jelentős előrelépést tett szövetségeseivel a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokon, a területi kérdések továbbra is a legfőbb akadályt jelentik az orosz invázió lezárását célzó egyeztetéseken.

Zelenszkij szerint Ukrajna mérlegel egy amerikai javaslatot, amely egy szabad gazdasági övezet létrehozását irányozza elő az ukrán és orosz erők között egy esetleges tűzszünet után. Ez nem azonos az Egyesült Államok és Ukrajna közötti átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ötletével, hanem egy lokális terv, amely kifejezetten a frontvonal térségére vonatkozna.

Megvalósítása esetén a csapatok visszavonása nyomán kialakuló ütközőzóna olyan területté válna, ahol a vállalkozások működhetnének, az emberek pedig egy speciális jogi és adózási rendszer mellett élhetnének és dolgozhatnának.

Egy másik lehetőség az lenne, hogy a harcok leállnak, de az erők ott maradnak, ahol vannak, miközben a rendezetlen kérdéseket diplomáciai úton kezelik

– mondta Zelenszkij.

Zelenszkij ismét hangsúlyozta: Oroszország lépései azt mutatják, hogy nem áll készen az érdemi diplomáciára. Ukrajna soha nem fogja elismerni megszállt területeit orosznak.

Az elnök arra kérte az Egyesült Államokat, hogy rendszeresebben és következetesebben reagáljon az orosz agresszióra, megjegyezve: Ukrajna még mindig nem kapta meg az összes megígért Patriot légvédelmi rendszert és lőszert.

Oroszország péntek hajnalban nagy légitámadást indított Ukrajna ellen, amelynek következtében a főváros jelentős része áram, fűtés és vízellátás nélkül maradt. Kijev polgármestere arra szólította fel a lakosokat, hogy ideiglenesen hagyják el a várost a megfagyás elkerülése érdekében. Zelenszkij ezt riogatónak nevezte, mondván inkább arra kell koncentrálni, hogy a város ismét normálisan működjön.

Arra a kérdésre, hogy miként viszonyul egyes európai vezetők Moszkvával való párbeszédre vonatkozó felhívásaihoz, Zelenszkij azt válaszolta: nem ellenzi az európai–orosz egyeztetéseket, amennyiben Putyin megérti, hogy ezek komoly tárgyalások. „Nem vagyok ellene, hogy Európa beszéljen Oroszországgal, különösen most, amikor az amerikai nyomás jelen van, és Európa is elkezdett a biztonsági garanciákról beszélni” – mondta. „A végső szakasz felé haladunk, még ha egyelőre nem is tudjuk pontosan, milyen formát ölt majd.”

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility