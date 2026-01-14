Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij

Zelenszkij bejelentette, hogy a fővárosban éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására. A kezdeményezést a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányítja.
Az orosz csapások és a romló időjárási körülmények következményei súlyosak
- írta az ukrán elnök a közösségi médiában.
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A https://t.co/l85R3I6c6A— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
Mint közölte, a kijevi kormány fokozza az együttműködést partnereivel, hogy kritikus energetikai berendezéseket szerezzenek be, növeljék az áramimportot, és további támogatást biztosítsanak. A szükségállapot idejére "maximálisan" egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kötésének szabályozását is.
Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom – amely a háború kezdete óta van érvényben – felülvizsgálatát is. A cél, hogy a lakosok a nap bármely szakában elérhessék a Kijev-szerte felállított úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", melyek áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további pontok létesítését helyezte kilátásba.
Oroszország az elmúlt napokban szüntelenül támadta Kijevet és Ukrajna más részeit. Tegnap az ukrán főváros mintegy 70 százaléka maradt áram nélkül. A javítási munkálatokat nehezíti a dermesztő hideg, és fogytán vannak a tartalék berendezések is.
A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel
- fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
