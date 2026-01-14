  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij
Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij bejelentette, hogy a fővárosban éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására. A kezdeményezést a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányítja.

Az orosz csapások és a romló időjárási körülmények következményei súlyosak

- írta az ukrán elnök a közösségi médiában.

Mint közölte, a kijevi kormány fokozza az együttműködést partnereivel, hogy kritikus energetikai berendezéseket szerezzenek be, növeljék az áramimportot, és további támogatást biztosítsanak. A szükségállapot idejére "maximálisan" egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kötésének szabályozását is.

Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom – amely a háború kezdete óta van érvényben – felülvizsgálatát is. A cél, hogy a lakosok a nap bármely szakában elérhessék a Kijev-szerte felállított úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", melyek áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további pontok létesítését helyezte kilátásba.

Oroszország az elmúlt napokban szüntelenül támadta Kijevet és Ukrajna más részeit. Tegnap az ukrán főváros mintegy 70 százaléka maradt áram nélkül. A javítási munkálatokat nehezíti a dermesztő hideg, és fogytán vannak a tartalék berendezések is.

A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel

- fogalmazott Zelenszkij.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

