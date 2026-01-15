Felvételek: autópályán karambolozó tartálykocsi robbant fel Magyarország szomszédjában – Óriásiak a lángok

A rendőrség közlése szerint a baleset helyszínén tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
Slišijo se tudi eksplozije (verjetno gume) https://t.co/veMwBv9XXl pic.twitter.com/niHo09uCuL https://t.co/veMwBv9XXl— Edvard Kadič (@EdvardKadic) January 15, 2026
Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy a balesetben érintettek közül bárki megsérült-e.
Nem hivatalos sajtóinformációk szerint a tartálykocsi egy kisteherautóval ütközött, majd kigyulladt és felrobbant. Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.
A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.
Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Nastajajo daljši zastoji tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. https://t.co/E8gKBh83GA https://t.co/E8gKBh83GA— MMC RTV Slovenija (@rtvslo) January 15, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
