Felvételek: autópályán karambolozó tartálykocsi robbant fel Magyarország szomszédjában – Óriásiak a lángok

Felrobbant egy tartálykocsi egy közúti balesetben csütörtök reggel Szlovénia keleti részén, a stájerországi régióban, az A1-es autópályán. A baleset miatt az autópályát lezárták a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica csomópont között.

A rendőrség közlése szerint a baleset helyszínén tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

Slišijo se tudi eksplozije (verjetno gume) https://t.co/veMwBv9XXl pic.twitter.com/niHo09uCuL https://t.co/veMwBv9XXl — Edvard Kadič (@EdvardKadic) January 15, 2026

Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy a balesetben érintettek közül bárki megsérült-e.

Nem hivatalos sajtóinformációk szerint a tartálykocsi egy kisteherautóval ütközött, majd kigyulladt és felrobbant. Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.

A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.

Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Nastajajo daljši zastoji tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. https://t.co/E8gKBh83GA https://t.co/E8gKBh83GA — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) January 15, 2026

