Szép csendben segítséget kapott Irán: ömlenek a fegyverek az iszlamista rezsim kezébe

A lap szerint Moszkva számára is veszélyes, ha Iránban sikeresen meg tudják buktatni a mostani államhatalmat erőszakos tüntetők – nemcsak azért, mert Oroszország fontos partnert veszít el, hanem azért is, mert az elégedetlenségi hullám átterjedhet az ő területükre.

A Foreign Policy rámutat: Oroszország segíti és segíteni fogja az iráni államhatalmat a tüntetők elleni fellépésben, nyílt katonai intervencióról viszont nincs és nem is lehet szó.

A lap rámutat, hogy ettől függetlenül Oroszország régóta szállít fegyvereket Iránnak – kézifegyvereket, páncélozott járműveket, légvédelmi rendszereket és helikoptereket is – ezeket az eszközöket az államhatalom most mind a tüntetők ellen használja. Mindemellett Irán 2023 óta folyamatosan vásárolja a nem halálos hatósági eszközöket is Moszkvától.

A lapnak arról is információi vannak, hogy

Irán 2025 végén 40 Szpartak MRAP páncélost kapott Oroszországtól.

Arra is kitérnek, hogy orosz és belarusz (katonai) szállítógépek többször is leszálltak Iránban a tavaly év végén kirobbant tüntetések kezdete óta, ezek a gépek alighanem katonai eszközöket szállítottak.

A Foreign Policy arról is ír, hogy az internetes forgalom megfigyeléséhez, ellenőrzéséhez és irányításához is jelentős részben orosz eszközöket és szakértelmet használ Irán. Teherán egyebek mellett az internethasználat teljes leállításával próbál fellépni most már az országos szintű zavargások ellen. Mindemellett az oroszok elektronikus harcászati eszközöket is adnak Iránnak.

Végül megemlítik: Oroszország a diplomáciai fronton is segítséget nyújt Iránnak – bevédik a perzsa államot az ENSZ és más nemzetközi fórumok előtt.

Moszkva tehát nem hagyja teljesen magára Iránt az eszkalálódó feszültség közepette, nyílt katonai intervenciónak azonban nincs értelme - állapítják meg.

Címlapkép forrása: Stringer/Getty Images