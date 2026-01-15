Történelmi fordulat készül a Iránban: előkerült egy jól ismert név, aki megbuktathatja a kegyetlen rezsimet

Gyorsan eszkalálódik a helyzet Iránban: a tavaly év végén, gazdasági okok miatt kirobbant tüntetések már országos szintű, erőszakos összecsapásokká fajultak, a hatóságok a tömegbe lőttek, több ezren meghaltak - egyesek már a rezsim bukását várják. Most az egész világon feszülten figyelik, hogy mit léphet az Egyesült Államok vagy Izrael, közben a háttérben pedig már feltűnt a régi rendszer vezéralakjának sziluettje, aki késznek mutatkozik átvenni a hatalmat az országban.

Az Egyesült Államok jelenleg is mérlegeli annak lehetőségét, hogy beavatkozzon-e Iránban, miután a síita rezsim történelme egyik legnagyobb válságát éli át. Több amerikai republikánus politikus, valamint izraeli döntéshozók is arról beszélnek, hogy hamarosan megbukhat a rendszer. Ugyanakkor önmagában a regnáló hatalom megdöntése nem lehet elég, mivel súlyos káoszhoz, polgárháborúhoz, összecsapásokhoz vezethet, ami ráadásul a teljes Közel-Keletet felbolygathatja.

Ebben a helyzetben került elő egy, Irán történelméből már jól ismert név: Reza Pahlavi.

Senator Graham is right. President Trump is not Obama. His words of support for the protesters in Iran show that. Now is the time to act. The President is a man of action and a man of peace. Now, he can act to bring about the greatest peace the world has ever seen: by helping… https://t.co/2nRm1CTa0C https://t.co/2nRm1CTa0C — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 12, 2026

Amikor 1979-ben az iszlamisták átvették a hatalmat az országban, akkor Mohammad Reza Pahlavi uralmát döntötték meg. A sah (ez egy uralkodói cím, perzsa nyelven a „király” megfelelője) távozása után a családja sem maradhatott Iránban, így a trónörökös, Reza Kürosz Pahlavi sem. A forradalom idején 18 éves koronaherceg helyzetét megkönnyítette, hogy a népfelkelés győzelmekor az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol egy texasi légibázison részesült katonai kiképzésen. Miután a családja is elmenekült Teheránból, csatlakozott hozzájuk és országról országra tették át a székhelyüket. Apja 1980-ban Egyiptomban hunyt el, ekkor magát kiáltotta ki az új sahnak. Tanulmányai és felesége miatt végül az Egyesült Államokban telepedett le. Az iraki-iráni háború idején önként jelentkezett vadászpilótának hazája oldalán, de ezt elutasították.

Amerikában igyekezett magát feltüntetni az iszlamista rezsimet leváltó potenciális erős ellenzékiként, ugyanakkor a lehetőségei erősen korlátozottak voltak. Bár voltak támogatói, a száműzöttek nem tudtak látható erőt képviselni. A koronaherceg legnagyobb megnyilvánulási platformját a visszatérő felbukkanása adta a különböző amerikai televíziós csatornákon. A 2000-es évek elején az iráni fiatalok is kezdték megismerni a nevét, ezért kifejezetten a hatalomkritikus közegben számon tartották.

Pahlavi önmagát mint a demokrácia egyik bajnokát állítja be, többször is elmondta, hogy hatalomra kerülése esetén szeretné, ha többpártrendszer és választások lennének. Személyét nem pozicionálta újra a trónra. Az eddigi teokratikus berendezkedés helyett szekuláris államigazgatást képzel el. Azt is folyamatosan

szorgalmazta, hogy erőszakmentes hatalomátvétel legyen az országban, mivel szerinte a katonai fellépés csak a rezsim megerősítését szolgálná.

A neve előkerült 2006-ban is, amikor George W. Bush amerikai elnök 75 millió dollárt különített el az Irán Demokrácia Alapnak. Később határozottan bírálta Washingtont, amikor Barack Obama 2015-ben megkötötte az atomalkut Iránnal. Szerinte ez a lépés az elnyomó rendszer fennmaradásához járult hozzá. Közismerten több amerikai politikussal tartja a kapcsolatot, ugyanakkor ez arra volt elég, hogy kifejezetten az iráni válságok idején kikérjék a véleményét, konkrét hatalmi helyzetet nem jelentett számára.

Ekbatan town, TehranA young man holds up the poster of Mohammad Reza Pahlavi and his wife Pahlavi died in exile after 1979 revolution and is buried in Cairo #IranProtests pic.twitter.com/7Df0YdR8Ia https://twitter.com/hashtag/IranProtests?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — kurdish blogger (@kurdishblogger) January 10, 2026

A 2026-os tüntetések során több városban is előkerült a koronaherceg neve, a demonstrálók azt követelték, hogy a rezsimet leváltva ő vegye át az ország irányítását. Bár az Egyesült Államok eleinte kifejezetten elutasította, hogy akárcsak fontolóra vegye a támogatását, a kiszivárgott információk szerint a helyzet gyorsan megváltozott. Mára az amerikai kormányzat is valós lehetőségként számol vele, ezt jelzi, hogy Trump közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff titokban személyesen tárgyalt vele. Ugyanakkor a legnagyobb kérdést továbbra is az jelenti, hogy mekkora a koronaherceg valódi támogatottsága az országban, vagy akár az emigránsok körében. A múltban sokan túl óvatosnak tartották az egykori vadászpilótát, emiatt csalódtak benne.

Most Pahlavi jóval határozottabb hangnemet ütött meg, felszólította az irániakat, hogy „foglalják el a városokat” és készüljenek fel a visszatérésére. A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat sztrájkra buzdította, mivel szerinte ezzel pénzügyileg megroppantható az állam. Azt is kérte az irániakról, hogy vonják fel az „Oroszlán és a Nap” lobogót, ami a korábbi uralkodói rendszer szimbóluma.

Én is arra készülök, hogy visszatérjek a hazámba, hogy nemzeti forradalmunk győzelmekor mellettetek lehessek

– mondta.

Irán zászlaja az 1979-es forradalom előtt. A címlapkép forrása: Wikimedia Commons

A térség történelmét ismerők számára azonnal bevillanhatott az 1953-as Ajax-hadművelet. Akkor Mohamed Moszadek miniszterelnök egyre határozottabban a nyugati érdekek ellen fordult, államosította az olajipart az országban, ezért a brit MI6 és az amerikai CIA egy különleges művelet keretében eltávolította a pozíciójából. A receptet akkor a kormányfő hírnevének besározása és tüntetések kirobbantása jelentette. A beavatkozás elérte célját, Moszadeknek távoznia kellett, bíróság elé állították, Teheránban pedig Amerika-barát vezetés vette át az irányítást. Ez a puccs döntő szerepet játszott abban, hogy Iránban erős táptalajra találjanak a Nyugat-ellenes nézetek.

Az iszlamista forradalomban 1979-ben gyakran vették elő az esetet a sah megdöntésének indoklásánál.

Az iszlamista hatalom most is ezt a példát emlegeti, amikor a tüntetőket „terroristáknak” nevezi, valamint azzal vádolja őket, hogy valójában külföldről szervezik az ellenállást. Erre konkrét bizonyítékot nem mutattak fel, de az tény, hogy az Egyesült Államok elnöke már arról biztosította a demonstrálókat, hogy „érkezik a segítség”. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy ez mit jelent, az egyik valószínű forgatókönyv, hogy amerikai légicsapásokkal gyengítenék meg a rezsimet.

Pahlavi visszatéréséről még nincs szó, és az sem biztos, hogy a rezsimellenes csoportok örömmel fogadnák Iránban. Sokan ugyanis úgy tartják, hogy a koronaherceg mesterségesen, különböző online szószóló csatornákon keresztül van a figyelem középpontjába helyezve. Az egykori herceg valóban „nagyot megy” a közösségi médiában, az tagadhatatlan tény, hogy jelen pillanatban ő tűnik az ellenállás vezéralakjának. Ugyanakkor helyi jelenlét nélkül ez egyelőre vérszegénynek látszik.

Sok múlhat az Egyesült Államok (vagy Izrael) következő lépésein, és bár minimális lehetősége tényleg van Pahlavi visszatérésének.



A geopolitikai eseményeknél is aktív Polymarket fogadóoldalon már szintén lehet arra tippelni, hogy Pahlavi a következő hónapokban visszatér-e Iránba, de erre egyelőre még itt sem adnak túl sok esélyt.

Címlapkép forrása: Yui Mok/PA Images via Getty Images