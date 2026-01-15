  • Megjelenítés
Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Történelmi fordulat készül a Iránban: előkerült egy jól ismert név, aki megbuktathatja a kegyetlen rezsimet
Történelmi fordulat készül a Iránban: előkerült egy jól ismert név, aki megbuktathatja a kegyetlen rezsimet

Gyorsan eszkalálódik a helyzet Iránban: a tavaly év végén, gazdasági okok miatt kirobbant tüntetések már országos szintű, erőszakos összecsapásokká fajultak, a hatóságok a tömegbe lőttek, több ezren meghaltak - egyesek már a rezsim bukását várják. Most az egész világon feszülten figyelik, hogy mit léphet az Egyesült Államok vagy Izrael, közben a háttérben pedig már feltűnt a régi rendszer vezéralakjának sziluettje, aki késznek mutatkozik átvenni a hatalmat az országban.

Az Egyesült Államok jelenleg is mérlegeli annak lehetőségét, hogy beavatkozzon-e Iránban, miután a síita rezsim történelme egyik legnagyobb válságát éli át. Több amerikai republikánus politikus, valamint izraeli döntéshozók is arról beszélnek, hogy hamarosan megbukhat a rendszer. Ugyanakkor önmagában a regnáló hatalom megdöntése nem lehet elég, mivel súlyos káoszhoz, polgárháborúhoz, összecsapásokhoz vezethet, ami ráadásul a teljes Közel-Keletet felbolygathatja.

Ebben a helyzetben került elő egy, Irán történelméből már jól ismert név: Reza Pahlavi.

Amikor 1979-ben az iszlamisták átvették a hatalmat az országban, akkor Mohammad Reza Pahlavi uralmát döntötték meg. A sah (ez egy uralkodói cím, perzsa nyelven a „király” megfelelője) távozása után a családja sem maradhatott Iránban, így a trónörökös, Reza Kürosz Pahlavi sem. A forradalom idején 18 éves koronaherceg helyzetét megkönnyítette, hogy a népfelkelés győzelmekor az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol egy texasi légibázison részesült katonai kiképzésen. Miután a családja is elmenekült Teheránból, csatlakozott hozzájuk és országról országra tették át a székhelyüket. Apja 1980-ban Egyiptomban hunyt el, ekkor magát kiáltotta ki az új sahnak. Tanulmányai és felesége miatt végül az Egyesült Államokban telepedett le. Az iraki-iráni háború idején önként jelentkezett vadászpilótának hazája oldalán, de ezt elutasították.

Amerikában igyekezett magát feltüntetni az iszlamista rezsimet leváltó potenciális erős ellenzékiként, ugyanakkor a lehetőségei erősen korlátozottak voltak. Bár voltak támogatói, a száműzöttek nem tudtak látható erőt képviselni. A koronaherceg legnagyobb megnyilvánulási platformját a visszatérő felbukkanása adta a különböző amerikai televíziós csatornákon. A 2000-es évek elején az iráni fiatalok is kezdték megismerni a nevét, ezért kifejezetten a hatalomkritikus közegben számon tartották.  

Pahlavi önmagát mint a demokrácia egyik bajnokát állítja be, többször is elmondta, hogy hatalomra kerülése esetén szeretné, ha többpártrendszer és választások lennének. Személyét nem pozicionálta újra a trónra. Az eddigi teokratikus berendezkedés helyett szekuláris államigazgatást képzel el. Azt is folyamatosan

szorgalmazta, hogy erőszakmentes hatalomátvétel legyen az országban, mivel szerinte a katonai fellépés csak a rezsim megerősítését szolgálná.

A neve előkerült 2006-ban is, amikor George W. Bush amerikai elnök 75 millió dollárt különített el az Irán Demokrácia Alapnak. Később határozottan bírálta Washingtont, amikor Barack Obama 2015-ben megkötötte az atomalkut Iránnal. Szerinte ez a lépés az elnyomó rendszer fennmaradásához járult hozzá. Közismerten több amerikai politikussal tartja a kapcsolatot, ugyanakkor ez arra volt elég, hogy kifejezetten az iráni válságok idején kikérjék a véleményét, konkrét hatalmi helyzetet nem jelentett számára.  

A 2026-os tüntetések során több városban is előkerült a koronaherceg neve, a demonstrálók azt követelték, hogy a rezsimet leváltva ő vegye át az ország irányítását. Bár az Egyesült Államok eleinte kifejezetten elutasította, hogy akárcsak fontolóra vegye a támogatását, a kiszivárgott információk szerint a helyzet gyorsan megváltozott. Mára az amerikai kormányzat is valós lehetőségként számol vele, ezt jelzi, hogy Trump közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff titokban személyesen tárgyalt vele. Ugyanakkor a legnagyobb kérdést továbbra is az jelenti, hogy mekkora a koronaherceg valódi támogatottsága az országban, vagy akár az emigránsok körében. A múltban sokan túl óvatosnak tartották az egykori vadászpilótát, emiatt csalódtak benne.

Most Pahlavi jóval határozottabb hangnemet ütött meg, felszólította az irániakat, hogy „foglalják el a városokat” és készüljenek fel a visszatérésére. A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat sztrájkra buzdította, mivel szerinte ezzel pénzügyileg megroppantható az állam. Azt is kérte az irániakról, hogy vonják fel az „Oroszlán és a Nap” lobogót, ami a korábbi uralkodói rendszer szimbóluma.

Én is arra készülök, hogy visszatérjek a hazámba, hogy nemzeti forradalmunk győzelmekor mellettetek lehessek

– mondta.

Irán zászlaja az 1979-es forradalom előtt
Irán zászlaja az 1979-es forradalom előtt. A címlapkép forrása: Wikimedia Commons

A térség történelmét ismerők számára azonnal bevillanhatott az 1953-as Ajax-hadművelet. Akkor Mohamed Moszadek miniszterelnök egyre határozottabban a nyugati érdekek ellen fordult, államosította az olajipart az országban, ezért a brit MI6 és az amerikai CIA egy különleges művelet keretében eltávolította a pozíciójából. A receptet akkor a kormányfő hírnevének besározása és tüntetések kirobbantása jelentette. A beavatkozás elérte célját, Moszadeknek távoznia kellett, bíróság elé állították, Teheránban pedig Amerika-barát vezetés vette át az irányítást. Ez a puccs döntő szerepet játszott abban, hogy Iránban erős táptalajra találjanak a Nyugat-ellenes nézetek.

Az iszlamista forradalomban 1979-ben gyakran vették elő az esetet a sah megdöntésének indoklásánál.

Az iszlamista hatalom most is ezt a példát emlegeti, amikor a tüntetőket „terroristáknak” nevezi, valamint azzal vádolja őket, hogy valójában külföldről szervezik az ellenállást. Erre konkrét bizonyítékot nem mutattak fel, de az tény, hogy az Egyesült Államok elnöke már arról biztosította a demonstrálókat, hogy „érkezik a segítség”. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy ez mit jelent, az egyik valószínű forgatókönyv, hogy amerikai légicsapásokkal gyengítenék meg a rezsimet.

Pahlavi visszatéréséről még nincs szó, és az sem biztos, hogy a rezsimellenes csoportok örömmel fogadnák Iránban. Sokan ugyanis úgy tartják, hogy a koronaherceg mesterségesen, különböző online szószóló csatornákon keresztül van a figyelem középpontjába helyezve. Az egykori herceg valóban „nagyot megy” a közösségi médiában, az tagadhatatlan tény, hogy jelen pillanatban ő tűnik az ellenállás vezéralakjának. Ugyanakkor helyi jelenlét nélkül ez egyelőre vérszegénynek látszik.

Sok múlhat az Egyesült Államok (vagy Izrael) következő lépésein, és bár minimális lehetősége tényleg van Pahlavi visszatérésének.

A geopolitikai eseményeknél is aktív Polymarket fogadóoldalon már szintén lehet arra tippelni, hogy Pahlavi a következő hónapokban visszatér-e Iránba, de erre egyelőre még itt sem adnak túl sok esélyt.

Címlapkép forrása: Yui Mok/PA Images via Getty Images

