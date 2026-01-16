Egy egész üzletág épült fel magányos férfiak tízmillióira – Ez sem mentheti meg a világ egyik vezető hatalmát a katasztrófától?

Kínában ma mintegy 30 millióval több férfi él, mint nő, és a nemi aránytalanságok különösen a fiatal korosztályokat érintik, ahol a pártalálás elsődleges fontosságú feladat lenne. A női társra vágyó férfiak között ezért hatalmas verseny indult meg, erre pedig már egy egész házasságközvetítői és randitanácsadói iparág épült fel. Egy új dokumentumfilm, a Randi-piac egy fiatal kínai randitanácsadót és három ügyfelét mutatja be, akik kedvezőtlen szociális helyzetükből és félszeg személyiségükből fakadó hátrányaikat különböző „csajozási” praktikák megtanulása segítségével igyekeznek kiegyensúlyozni. Hogy milyen sikerrel, azt is megmutatja a film.

Fogy a kínai népesség

Kína demográfiai problémáiról évek óta egyre többen és többet beszélnek. A világ egykor legnépesebb országát lakosságszámban mára megelőzte India; 2022 óta nem nő, hanem fogy a népesség. Ez persze nem Kína-specifikus probléma: Európa nagy részében már évtizedek óta népességfogyás figyelhető meg, de legalábbis a halálozások számának többlete a születések számához képest. (Egyes országokban persze a statisztikákat „javítja” a bevándorlás.)

A munkaképes korú rétegek (Kínában ez a 15–59 éveseket jelenti) aránya az egész társadalmon belül a 2012-es 69,2 százalékról 2023-ra 62,6 százalékra csökkent. 2022-re a kínai termékenységi ráta 1,1-re esett, ami nagyjából hasonló Japán és Dél-Korea szintjéhez, és nagyon elmarad a jelenlegi lakosságszám fenntartásához szükséges 2,1-es aránytól. A kínai átlagéletkor 40,2 év, ami közelíti az európai adatot (2023-ban 44,5 év az EU-ban), és meghaladja az Egyesült Államokét (2023-ban 38,7).

Kína azonban olyan specifikus problémákkal is szembenéz, melyekkel más, ugyancsak „fogyó” országok nem. Az egyik, hogy

az ázsiai nagyhatalomban a demográfiai trendváltozás a gazdasági fejlődéshez képest korábban következett be, mint a Nyugat országaiban vagy a fejlettebb ázsiai országokban (Japán, Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr).

Vagyis a kínai társadalom még azelőtt elöregedik, hogy gazdaggá válna, így pedig az államnak kevesebb eszköze marad arra, hogy az eltartottak és eltartók arányának kedvezőtlen változását anyagilag egyensúlyozza. (Persze a nyugdíjrendszer hosszabb távon a fejlettebb országokban is súlyos kihívások előtt áll.)

Az egykepolitika ára: a nemi arányok drasztikus eltolódása

Ennél is súlyosabb probléma, hogy a kínai társadalom még évtizedekig viselni fogja az 1979-ben indult és hivatalosan csak 2015-ben megszüntetett „egygyermekes politika” negatív hatásait. Az 1949 utáni Kínában hatalmas népességnövekedés indult meg, ami jelentős társadalmi problémákat idézett elő, ezért a Kínai Kommunista Párt a születésszám radikális korlátozásával állt elő, egy főben maximálva a családonként megengedett gyermekek számát. Az intézkedés részben okolható azért, hogy Kínában előbb következett be a népesség csökkenése a gazdaság fejlettségéhez képest, mint más országokban, de ami talán még nagyobb problémát jelent, az az, hogy a nemek egymáshoz való aránya drasztikusan eltolódott.

Ahogy azt például a 2019-es Egygyermekes nemzet (One Child Nation) című dokumentumfilm is bemutatja, az egykepolitika azzal járt, hogy a szülők mindenképpen fiút akartak, ugyanis különösen a patriarchiálisabb vidéken egy fiú sokkal több „haszonnal” jár, mint egy lány – bármilyen durva is ezt kimondani. Ennek érdekében a szülők olykor brutális módszerekhez is folyamodtak.

Részlet a 2019-es Egygyermekes nemzet (One Child Nation) című dokumentumfilmből. Forrás: BIDF

Az egygyermekes politika eme aspektusa látványosan megmutatkozik a mai kínai társadalom nemi összetételében. Egy 2024-es adat szerint például a 25-29 éves korosztályban 38,4 millió nőre 44,4 millió férfi jut. Egy 2023-as adatsor szerint a legrosszabb a helyzet a 15-19 évesek között, ahol 100 nőre 115 férfi jut, de még a 0-4 éves kor közötti korosztályban is 100 lányra jut 109 fiú. Fiú biológiai okokból mindenhol több születik, mint lány – nagyjából 104 fiúcsecsemő jut 100 lánycsecsemőre világátlagban –, Kínában ez még most is 5-tel több. Vagyis hiába van vége az egykepolitikának, a születésszabályozás még a mai napig is a lánygyermekek kárára történik.

Ha az egész kínai társadalmat nézzük, mintegy 30 millió fővel lehet több férfi, mint nő – úgy, hogy a többlet legnagyobb része az éppen házasodni és családot alapítani készülő férfiakra esik, hiszen 60 évtől felfelé már Kínában is több nő él, mint férfi.

Több tízmillió férfi van tehát az ázsiai országban, akinek semmi esélye, hogy női párt találjon magának, miközben a nők jelentős „kínálatból” válogathatnak.

Már ha akarnak, mert főleg a jómódúbb nők közül egyre többen inkább a karriert választják a család helyett, és hús-vér férfiak helyett virtuális barátokkal vigasztalódnak.

Így hatalmas verseny alakul ki a férfiak között a „megszerezhető” nőkért, és folyamatosan nő az igény körükben a megfelelő partner megtalálását segítő házasságközvetítő és randitanácsadó vállalkozásokra. Egy ilyen vállalkozást mutat be egy új dokumentumfilm, a Randi-piac (The Dating Game), melyet Magyarországon a január 24-én kezdődő Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) mutatnak be.

Randi-piac

A film főszereplője négy, 20-as, 30-as éveiben járó férfi: a randitanácsadó céget vezető Hao, valamint három ügyfele, Zhou (Csou), Li és Wu (Vu). A három párkereső más városokból érkezik Hao hétnapos táborára, amely során a randitanácsadó – ígérete szerint – megismerteti a fiatal férfiakat a „csajozás” mesterfogásaival. A dokumentumfilm feszültségét az adja, hogy miközben Hao a trükkökre, a hamis látszat kialakítására esküszik mint a párkeresés sikeres módszereire, addig a három, egyszerű sorból származó, alacsonyan képzett fiú tipikus „rendes srác”, akik otthonról olyan neveltetést hoznak magukkal, amelybe a színlelés, a hazudozás nem fér bele. Ez számtalan komikus helyzetet eredményez, ami miatt a film akár egy filmvígjáték alapja is lehetne, miközben a helyzet- és jellemkomikumból fakadó vicces jelenetek mögött egy nagyon szomorú valóság sejlik fel.

A randitanácsadó Hao, valamint három ügyfele, Wu, Li és Zhou a Randi-piac című filmből. Forrás: BIDF

A három férfi – ahogy Hao saját bevallása szerinti több mint 3000 ügyfeléből a legtöbben – vidékről származik, munkásosztályi életet él, vagyis nem keres sokat, nincs saját ingatlana, és nagyon kevés esélye van arra, hogy ki tudjon törni jelenlegi szociális helyzetéből. Márpedig a nők kegyeiért folytatott versenyben a magas státusz, a jó fizetés egyértelmű előnyt jelent, az alacsonyabb státuszú férfiak ezért sokszor reménytelen helyzetben vannak, ami a párkeresést illeti. (Mint a filmből kiderül, a kínai nők pedig hajlamosak irreális elvárásokat megfogalmazni egy férfi pénzügyi lehetőségeit illetően, ami szintén csökkenti a pártalálás esélyeit.)

Vidéken sokkal rosszabb a helyzet, mint a városokban: 2020-as adat szerint míg a városokban 100 nőre 106 férfi jut, addig vidéken 100 nőre 120 férfi. Ráadásul vidéken még erősen dívik az a szokás, hogy a vőlegénynek fizetnie kell a menyasszony családjának, méghozzá egyre többet: egy férfi számára a házasodás költségei a 2000 előtti szinthez képest 2010 után 7,6-szorosára növekedtek.

Mivel a Randi-piac három párkereső férfija társadalmi státusza miatt eleve rossz helyzetből indul, a randitanácsadó, Hao „mesterkurzusa” különböző praktikákat vonultat fel arra, hogy ezt a hátrányt hogyan ellensúlyozzák. Erre pedig neki nincs más eszköze, mint a hamis látszat megteremtése, amely a közösségi média segítségével ma már viszonylag könnyen kivitelezhető. Az egyszerűen öltözködő fiataloknak ezért mindenféle, a személyiségükhöz nem illő ruhákat vetet, a hajukat úgy csináltatja meg, mintha csak modellfotózásra készülnének, elviszi őket golfozni és ott lefényképezi őket, mert „a lányok szeretik a golfozókat”, gyönyörű husky kutyákkal pózoltatja őket, majd az így készült fotókat különböző közösségi felületeken és randialkalmazásokban osztatja meg velük. Vagy éppen ő maga osztja meg, sőt ő maga csetel a nevükben lányokkal. A magukról szóló leírásokban olyan érdeklődési köröket ajánl nekik, mint kiállítások látogatása vagy gourmet ételek készítése, amelyek eme egyszerű sorból származó fiatalok látókörében sincsenek. Egy hamis világot kreál tehát köréjük, melyet ők nem ismernek, olyan helyzetekben mutatja őket, amelyekben ők soha nem voltak, és maguktól nem is szeretnének lenni.

Zhou husky kutyákkal pózol, miközben Hao fotózza. Részlet a Randi-piac című filmből. Forrás: BIDF

A három fiatal férfi azonban nehezen tudja felvenni ezt a hamis pózt; egyikük, a 36 éves Zhou ki is kel Hao ellen, és egy ponton megakadályozza, hogy a rámenős randitanácsadó a „kamu” képeket kiposztolja róla. Mire Hao érzelmi zsarolással válaszol: adhatod „rongyos önmagad”, de úgy sohasem lesz barátnőd. Mindhárom fiatal megfogalmazza ezt a problémát: Zhou például bűntudatot érez, amiért becsap másokat, Wu olyan kapcsolatot szeretne, ahol önmagát adhatja, Li pedig hisz az igaz szerelemben. Egyiküknek sem az a célja, hogy „csajozógép” legyen – ahogy ezt Hao megfogalmazza –, hanem hogy csak egyetlen nőt találjon, akivel leélheti az életét. Amit Hao kínál és amit a három fiatal keres, egyáltalán nem találkozik, ami számos komikus helyzetet szül.

A Randi-piac Hao életébe is bepillantást enged: a nem túl jóképű, alacsony fiú szintén szegény vidéki családból származik (a film egy pontján meg is látogatja szülőfaluját), dolgozott gyárban is, majd hogy kitörjön nem sok sikerrel kecsegtető helyzetéből, elkezdte magát másnak láttatni, mint ami. Feleséget is szerzett magának Wen személyében, aki szintén randitanácsadó, csak ő nőknek segít párt találni. Hao és Wen azonban egészen más felfogást képvisel a párkeresést illetően: míg a férfi a trükkökre esküszik, addig Wen a belső értékekre helyezi a hangsúlyt. Hao agresszíven képviseli álláspontját feleségével szemben, ami folyamatos veszekedéseket szül köztük, és a válás szélére sodorja házasságukat. Ez aztán Haót is váltásra készteti, és a film végén, egy évvel később már egy teljesen más felfogású randitanácsadót látunk viszont.

A dokumentumfilm Hao és ügyfelei története mellett bemutatja azt is, még milyen módszerek terjednek Kínában, hogy a pártalálás problémáit megoldják. Vannak önszerveződő formák: sokan utcai hirdetési felületeken teszik közzé, hogy házasodnának. Európai szemmel még furcsább, hogy sok városban a szülők hetente találkoznak bizonyos köztereken, és mint egy piacon próbálnak „csereberélni” házasodókorba lépő gyermekeik között. Természetesen a pártállam is próbálkozik, ezért nagy állami párkereső rendezvényeket hirdet. Ilyet is mutat a film: a rendezény inkább tűnik kínosnak és kényszeredettnek, mint jó lehetőségnek arra, hogy az egyedülállók párt találjanak. („Állami párválasztó” rendezvény Magyarországon is volt még 2013-ban, de aztán nem lett folytatása.)

Tekintettel arra, hogy a 2023-as adat szerint a legnagyobb nemi arányeltolódás a 15-19 éves korosztályban van,

a főleg alacsony státuszú férfiak pártalálási esélyei a jövőben még a mostaninál is rosszabbak lesznek.

Egy előrejelzés szerint 2027-re 100 fő 22 és 36 év közötti nőre 119 fő 23 és 37 év közötti férfi jut majd, vagyis gyakorlatilag minden 6 férfiből 1 számára matematikailag is esélytelen lesz párt találni. Ráadásul mivel Kínában – mint láttuk – már születéskor nagyobb a fiúk aránya a lányokhoz képest a normálisnál, a probléma hosszú, több évtizedes távon is megmarad.

Hogy ez milyen társadalmi feszültségeket tud még szülni, nem tudjuk, mindenesetre a film is bemutatja, hogy az egyedülálló férfiak számára az egyik kitörési lehetőséget a Népi Felszabadító Hadsereghez való csatlakozás jelenti. Ahogy a dokumentumfilm is felvillantja ennek lehetőségét: félő, hogy a nemek közötti durva aránytalanságból adódó feszültségeket a kínai vezetés előbb vagy utóbb egy – a fiatal férfiak számát csökkentő – háborúban próbálja majd levezetni.

Randi-piac (The Dating Game). Rendező: Violet Du Feng. A film a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) keretében látható a Cinema City Mammut moziban január 25-én és február 1-jén. További információk és pontos vetítési időpontok a BIDF honlapján találhatók.

Címlapkép: Hao Liből próbál „macsót faragni”. Részlet a Randi-piac című filmből. Forrás: BIDF