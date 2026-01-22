Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Hosszú évek óta kongatják a vészharangokat Kínában, hogy olyan demográfiai válság vár az országra, amilyennel Peking még soha nem nézett szembe. Sokan legyintettek erre, mondván, hogy egy 1,4 milliárdos társadalomban „nem számít” pár millió fős demográfiai visszaesés. A helyzet azonban ennél sokkal komorabb, mivel nagyon úgy tűnik, hogy egy kibontakozódó, súlyos demográfiai válság legelején jár az ország, ráadásul hiába minden próbálkozás, egyelőre nem is igazán látszódik a kiút. Könnyen lehet, hogy a 20. század hatalmas népesedési felfutását a feltörekvő nagyhatalom hamarosan „feléli”, ez pedig alaposan újrarendezi az erőviszonyokat a világban. Elemzésünkben annak járunk utána, hogyan juthatott eddig a világ egykor legnépesebb országa, és milyen kilátások várnak rá.

Az elvesztegetett évszázad

Kína hosszú évszázadokon keresztül birtokolta a világ legnépesebb országa címet. A World Economic Forum gyűjtése szerint Kínában 1800-ban körülbelül 320 millió ember élt, míg a fő vetélytárs, India 170 milliós népességgel bírt. A 21. századig a helyzet fenn is maradt, amikor aztán a dél-ázsiai hatalom átvette a vezetést, ráadásul Kínában fogyni kezdett a lakosság. Ahhoz, hogy eddig jusson a helyzet, különböző hatások sorozata kellett. Kína történelmében a 19. századtól kezdve egyre viharosabb évtizedek következtek. 1839-ben kirobbant az első ópiumháború, ezt újabbak követték, ez pedig a császári székben ülő Csing-dinasztia tejes elgyengüléséhez vezetett.

Amikor 1912-ben megszűnt a császárság, a birodalom teljes káoszba fordult.

A helyzet csak a második világháború lezárását követően konszolidálódott, amikor a kommunisták átvették az irányítást. A hosszú, zűrzavaros, háborúkkal és brutális mészárlásokkal terhelt évtizedeket követően a harcok leálltak, ez pedig segített a Kínai Kommunista Pártnak (KKP), hogy megerősítse a pozícióját. Mao Ce-tung vezetésével újra nagyhatalmi ambíciókat kezdtek építeni Pekingben, de ez nem mindig ment „zavartalanul”. Az erőszakos ipari fejlesztésekre kidolgozott nagy ugrás politikája súlyos éhínségeket okozott, a becslések szerint 20-30 millió ember is meghalhatott ennek következtében.

A rendkívül káoszos évtizedek nyomot hagytak a népesedésen is, ugyanakkor Kína ekkor minden kétséget kizáróan őrizte a világ legnépesebb országa címet, és a kilátások is optimisták voltak. A születések száma rendkívül magas volt, a halálozások aránya alacsonyan stagnált, minden adott volt a gyors emelkedéshez. Kína Mao halála után indult el azon az úton, amelyen máig jár. Teng Hsziao-ping vezetésével a Népköztársaság modernizálására törekedtek, ehhez nyitottak a nyugati tőke felé. Pekingben úgy látták, hogy a hatalmas ütemben növekvő népesség „megeheti” a fejlődés gyümölcseit, ezért 1980-tól kezdve bevezették az egykepolitikát. Ennek lényege az volt, hogy minden kínai család számára csak egy gyerek vállalását engedélyezték, bár bizonyos kivételeket azért tettek. A lépés hatására a túlnépesedéstől való félelem kezdett csökkenni, de hatalmas áron:

a beavatkozás hatására a kínai demográfiai szerkezet erősen torzult.

Megfordul a trend

Az intézkedés elérte a kívánt hatását, a gyermekvállalási mutatók visszaestek, a népességnövekedés üteme lelassult. Közben a gazdasági fejlődés lassan a világ második legnagyobb gazdaságává emelte Kínát, úgy tűnt, hogy fényes jövő vár az országra, és a „Középső Birodalom” visszaemelkedik az őt megillető helyre. Az egykepolitikával viszont a háttérben már ketyegett a demográfiai bomba. A politikai beavatkozás hatására ugyanis a születési ráták valóban alacsonyabban stabilizálódtak, miközben a halálozási arányszámok nem növekedtek számottevően. A növekvő élettartam lassan megindította Kínát az elöregedő társadalom felé, miközben a fiatal generációk utánpótlása egyre apadt. Pekingben is érezték, hogy változtatni kell, ezért Hszi Csin-ping elnök vezetése alatt 35 év után 2015-ben eltörölték az egykepolitikát, kétgyerekes családmodellt bevezetve, végül 2021-ben ennek is véget vetettek, minden büntetést eltöröltek. A lépéseket már túl későn hozták meg, azóta egyértelművé vált:

Kína elkerülhetetlenül a demográfiai összeomlás felé robog.

Animated population tree shows how China's population is set to shrink and age in the coming decades. China is currently obsessed with getting rich before it gets old. Japan managed that. If China fails in this, the old population is at big risk. Source: https://t.co/Gj83cLMeWw pic.twitter.com/18mJmJLip3 https://t.co/Gj83cLMeWw — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) June 2, 2021

A hivatalos adatok szerint Kínát 2023-ban India megelőzte, immár az ősi rivális birtokolhatja a világ legnépesebb országa címet, ráadásul a népességszám minden adat szerint túljutott a zenitjén. Aggasztó lehet, hogy a fordulatot sokáig csak jóval későbbre várták, ahogy az Simon Kuestenmacher demográfus posztjában is látható. A nyilvánosságra hozott, friss hivatalos számok alapján Kínában negyedik éve csökken a lakosság, miközben a gyermekszületési arányok történelmi mélységbe zuhantak. Az országban 1949 óta állnak rendelkezésre adatsorok, korábban soha nem volt példa arra, hogy 1000 emberre csak 5,63 születés jusson. Ez 0,93-as teljes születési arányszámot jelent, súlyosan elmaradva a népességet fenntartó 2,1-es szinttől.

2025-ben 7,92 millió gyerek született Kínában (egészen súlyos, 1,62 millióval kevesebben, mint egy évvel korábban), ugyanakkor az elöregedő országban a halálozások száma egyre emelkedik. A születések száma már nem volt elég a népességcsökkenés megakadályozásához,

tavaly mintegy 3,4 millió fővel csökkent Kína lakossága.

Births & Deaths in the People's Republic of China from 1949 to 2025. Overall, births declined from a peak of 29,593,000 in 1963 to an all-time low of 7,920,000 in 2025. Moreover, the population of China has experienced a natural decline since 2022. pic.twitter.com/YV1qmRsZUk https://t.co/YV1qmRsZUk — World Demographics (@WDemograph73569) January 19, 2026

Azt gondolhatná az ember, hogy egy 1,404 milliárd lakosságú országban ez „nem nagy ügy” (különösen Magyarországról nézve, mivel itt már az 1980-as évektől hasonló demográfiai folyamatok zajlanak). A látszat ugyanakkor csalóka. A kínai kormány ugyanis nem véletlenül igyekszik már-már kétségbeesetten a születésszámok növekedését elérni. Támogatások, könnyítések, tartományi párkereső rendezvények után Peking már a fogamzásgátlási lehetőségek megdrágításával növelné a gyermekvállalási kedvet.

Hiába minden próbálkozás, egyelőre nem igazán látszik, hogy sikereket érnének el. 2024-ben egy kicsit újra emelkedett a születések száma és a TFR is, de ezt követően újra súlyos zuhanás látható. A politikai elit számára a jövő aggasztónak látszik. A demográfia „alattomos” tulajdonsága ugyanis, hogy nem azonnal, hanem hosszú évek múlva érezteti a következményeit, és akár generációkon keresztül hatást gyakorolhat. Kína most az erőltetett egykepolitika levét issza, miközben az ország modernizálásából fakadó hatások is befolyásolják a gyermekvállalást. Ráadásul a népességfogyás üteme egyre gyorsul, hamarosan évente tízmilliókkal csökkenhet Kína lakossága.

A Népköztársaságban kibontakozó trendek kísértetiesen hasonlítanak a szomszédos Japánban és Dél-Koreában (vagy akár Tajvanban) tapasztalt folyamatokhoz. Ezekben az országokban a gazdasági növekedéssel párhuzamosan csökkent le a gyermekvállalási kedv, mivel sok fiatal nő inkább a karrierre kezdett összpontosítani, illetve borzasztóan megdrágult egy gyermek felnevelése. Különösen az oktatási költségek szálltak el. Sokan ugyanis úgy gondolják ezekben az országokban (beleértve immáron Kínát is), hogy inkább vállalnak kevesebb gyereket, de őket a lehető legmagasabb szinten kitaníttatják, hogy stabil jövőt biztosítsanak számukra. Ez az egyre gyűrűződő hatás viszont generációkon átível ráadásul gyorsuló népességcsökkenést eredményez. A régiós kitekintés érzékletesen világít rá, hogy

a gyermekszületési számok csökkenése nem pusztán a politikai döntésektől függ, mivel Dél-Koreában és Japánban sem vezették be az egykepolitikát, mégis Kínához hasonló kihívással néznek szembe.

Taiwan ended 2025 with 20.1% fewer births than during the Dragon year of 2024. The TFR declined to 0.72 children per woman (2024: 0.88), the same as the lowest value ever recorded in South Korea in 2023. There was also slight emigration in 2025, the population declined by 0.43%. pic.twitter.com/mauUTLKQwz https://t.co/mauUTLKQwz — Birth Gauge (@BirthGauge) January 9, 2026

Csalóka számok

Nem mindenki gondolja úgy, hogy a kínai statisztikai hivatal által közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Ennek a gondolatnak stabil támpontot ad az egykepolitika alatt bevett gyakorlat, amikor a szülők igyekeztek a hivatalos bejelentéseket elkerülni, különösen, ha kvóta feletti gyermekről volt szó. Később aztán ezeket az „elmaradásokat” pótolták, ugyanakkor ez egyben azt jelentette, hogy Peking nem valós adatokra, hanem becslésekre támaszkodik a TFR meghatározásánál. Mivel ez a gyakorlat beépült az általános eljárásba, ezért több vélemény szerint a hivatalok hajlamosak túlbecsülni a valóságot.

Ennek a szemléletnek hangos szószólója Ji Fuszien, a Wisconsin-Madison Egyetem kutatója. 2021-es cikkében a 2000-es és a 2010-es éveket hozza fel, amikor az első adatok csak 1,22-es, illetve 1,18-as TFR-t mutattak. Később ezt korrigálták 1,8-ra és 1,63-ra. A kiigazításokat az iskolákba beiratkozott tanulók száma alapján tették, ugyanakkor az országban elterjedt a gyakorlat, hogy az oktatási intézmények szép csendben magasabb létszámot jelentenek be a valóságnál, a magasabb állami támogatások érdekében. A kutató szerint ennek mértéke akár 20-50 százalékos is lehet, ami országos mértékkel nézve súlyos hibákat jelent a népességi adatokban. Ji szerint ez a gyakorlat már évtizedek óta tévútra tereli a demográfusokat, és torz képet ad a valóságról: a kutató szerint

2020-ban nagyjából 130 millióval kevesebben éltek az országban, mint a hivatalos adat.

A kijelentését népesedési szakemberek erősen vitatják.

Recently leaked China's population data confirm my estimates: births began to decline in 1991, with no peak in 2004 or 2011; Population is now less than 1.28 billion, not the official 1.41 billion; Population began to shrink in 2018, not 2031 as officially predicted. pic.twitter.com/xCge7cTRFS https://t.co/xCge7cTRFS — 易富贤Yi Fuxian《大国空巢》 (@fuxianyi) July 9, 2022

2025 végén hatalmas nyilvánosságot kapott egy online megszólalás. Ekkor egy kínai disszidens azt állította az amerikai YouTuber, Danny Jones csatornáján, hogy a kínai lakosság valójában sokkalta kisebb, mint azt bárki hiszi. Az „alternatív történelemnek” és a „konspirációs teóriáknak” teret adó csatornán elhangzott, hogy „akár 1 milliárd ember hiányozhat”. A megszólaló okfejtését azzal magyarázta, hogy matematikailag lehetetlen, hogy az egykepolitika mellett a lakosság az 1950-es 530 millió fős becslésről 1,4 milliárdra emelkedjen. Az állításait ugyanakkor rengetegen megkérdőjelezték. A leggyakoribb érv az volt, hogy ebben az esetben Kína lenne a világ egyik legfejlettebb országa, hiszen jóval kevesebb emberre oszlana el a megtermelt GDP.

Ez a kijelentés már tényleg abba a konteós kategóriába tartozik, amely teljesen elrugaszkodott a valóságtól.

Azzal gyakorlatilag az összes demográfus egyetért, hogy Kínára jelentős népességi visszaesés vár a következő évtizedekben. Különböző forgatókönyvek léteznek, melyek igyekeznek megjósolni a várható lakosságszámot az országban, de még a legoptimistább eset is jelentős visszaeséssel kalkulál. A ENSZ például azzal számol, hogy

az évszázad végére az ország akár a lakossága felét is elvesztheti, nagyjából 770 millió főre csökken.

A „magas” forgatókönyv szerint 1,15 milliárd fő maradhat az országban, az alacsony pedig egészen súlyos csökkenést, 494 millió főt jósol. Nem mindenki gondolja, hogy ez akkora gond lenne, például a Scientific American egyik cikkében arról értekeznek, hogy Kína képes lehet fenntartható modellre átállni, ami éppen a szuperhatalmi státusz megőrzését jelentené számára. Ebben az esetben ugyanakkor az országnak szintén ki kellene törnie a lefelé tartó spirálból és valahogy feljebb tornázni az aggasztóan alacsony TFR-jét. Azzal számolnak, hogy Kínának a súlyos válság elkerülése érdekében 2100-ra 1 milliárd fő körüli lakosságra lenne szüksége.

Pekingben az egyik legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy miképpen cselekedjenek a trendek megfordítása érdekében, azonban Hszi Csin-pingnek viszonylag szűkös a mozgástere. A kínai gazdaság közel sem muzsikál olyan szépen, ahogy azt várják, az államadósság elszáll, a belső kereslet nem akar felpörögni, a sort még lehetne folytatni. A gyakran egymást is erősítő kihívások miatt a kínai vezetés pénzügyi keretei végesek a családtámogatásokra, míg a radikális lépések (mint például az abortusz esetleges súlyos korlátozása) a KKP támogatottságának összeomlásával fenyegetnek.

Nem véletlen, hogy az országban

már az olyan radikális elképzelések is előkerültek, mint a „szülőrobot”.

A Kaiwa Technology egy olyan android piacra dobását tervezi, amely „kihordja a babát”, ezzel a nőket megszabadítva a terhesség és a szülés terhétől. Ahogy sejteni lehetett, a bejelentés szinte azonnal felrobbantotta a közösségi médiát, rengetegen jegyezték meg az egész elképzelés természetellenes jellegét. Egyelőre még csak arról beszélnek, hogy a meddő kínai pároknak segítenének a technológiával, de néhányan már attól tartanak, hogy az ország az emberek tömeggyártására készül. Az összeesküvés-elméleteknek ráadásul alaposan megágyaz az elnök beszélgetése orosz kollégájával 2025 szeptemberében, amikor a két vezető a biotechnológia segítségével a jóval hosszabb élet lehetőségét fejtegették.

WATCH Hot mic moment on CCTV in China today: Putin and Xi, both 72, were caught casually chatting about living to 150 years — or maybe forever — thanks to organ transplants pic.twitter.com/5kSPqUOsDL https://t.co/5kSPqUOsDL — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2025

Megnyugtató, hogy a „szülőrobot” fejlesztéséről szóló pletykákat nem sokkal később később a Live Science tisztázta: nem épül ilyen. Ugyanakkor azt is felfedték, hogy a technológia – elméletileg – képes lehet a jövőben erre, bár még vannak megválaszolatlan kérdések.

Néhány sci-fi forgatókönyv már a múltban is született hasonló népességnövelési elképzelésekről – elég csak a Szárnyas fejvadász cyberpunk világára gondolni – egyelőre nem tűnik reálisnak, hogy robotok hordják ki az embergyermekeket a világon. A kínai demográfiai krízist (még?) nem ez fogja megoldani, de egyelőre nem igazán látszódik, hogy mi.

A népességcsökkenés így megállíthatatlannak tűnik Kínában.

Címlapkép forrása: Tang Ke/VCG via Getty Images