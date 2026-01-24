  • Megjelenítés
Megsemmisült az orosz csodafegyver: a szakértő elárulta, miért jelent ez hatalmas csapást az ellenségnek
Globál

Megsemmisült az orosz csodafegyver: a szakértő elárulta, miért jelent ez hatalmas csapást az ellenségnek

Portfolio
A 413. Raid Drónezred katonái találatot értek el egy orosz "teknőstank" ellen a front egyik legforróbb szakaszán. A sikeres bevetésről az ezred egyik katonája, valamint Iván Kiricsevszkij, a Defense Express fegyverszakértője számolt be a Facebookon - jelentette a RBC.

Kiricsevszkij szerint minden orosz "teknőstank" különösen fontos célpont, mivel az orosz haderőn belül csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezeket a járműveket jellemzően az ukrán állások elleni tömeges gépesített rohamok során vetik be, a páncélozott oszlopok élén.

A tankra hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a tankon utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni

– magyarázta a szakértő.

A közzétett felvételen nehéz pontosan beazonosítani a tank típusát, mivel a kiegészítések eltorzítják a jármű eredeti formáját. A tapasztalatok szerint azonban az oroszok általában T–62-es és T–72-es harckocsikat alakítanak át ilyen célra.

"A teknőstankok léte önmagában jelzi, milyen mélyre süllyedt az orosz páncélos alakulatok színvonala a teljes körű háború negyedik évében" – jegyezte meg Kiricsevszkij.

A szakértő szerint az oroszok azért fejlesztették ki ezeket a járműveket, mert a védelmi iparuk állítólagos ereje ellenére sem tudtak megfelelő, nehéz páncélozott szállító harcjárművet gyártani. Olyat, mint például az izraeli Ahzarit.

A teknőstankok nem gyári járművek, hanem az orosz tanklegénységek a terepen, rögtönzött anyagokból szerelik össze őket. A páncéllemezek és egyéb kiegészítők felgyorsítják a futómű és más alkatrészek kopását. Maguk az oroszok is elismerik, hogy teknőstankjaik gyakran lerobbannak útközben, és emiatt támadások hiúsulnak meg.

Kiricsevszkij hozzátette, hogy az oroszok végső soron azért kényszerültek extra páncélzatot hegeszteni a tankokra, mert a sokat reklámozott védelmi rendszereik – például az Arena aktív védelmi rendszer – hatástalannak bizonyultak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

