Megsemmisült az orosz csodafegyver: a szakértő elárulta, miért jelent ez hatalmas csapást az ellenségnek

Kiricsevszkij szerint minden orosz "teknőstank" különösen fontos célpont, mivel az orosz haderőn belül csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezeket a járműveket jellemzően az ukrán állások elleni tömeges gépesített rohamok során vetik be, a páncélozott oszlopok élén.
A tankra hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a tankon utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni
– magyarázta a szakértő.
A közzétett felvételen nehéz pontosan beazonosítani a tank típusát, mivel a kiegészítések eltorzítják a jármű eredeti formáját. A tapasztalatok szerint azonban az oroszok általában T–62-es és T–72-es harckocsikat alakítanak át ilyen célra.
"A teknőstankok léte önmagában jelzi, milyen mélyre süllyedt az orosz páncélos alakulatok színvonala a teljes körű háború negyedik évében" – jegyezte meg Kiricsevszkij.
A szakértő szerint az oroszok azért fejlesztették ki ezeket a járműveket, mert a védelmi iparuk állítólagos ereje ellenére sem tudtak megfelelő, nehéz páncélozott szállító harcjárművet gyártani. Olyat, mint például az izraeli Ahzarit.
A teknőstankok nem gyári járművek, hanem az orosz tanklegénységek a terepen, rögtönzött anyagokból szerelik össze őket. A páncéllemezek és egyéb kiegészítők felgyorsítják a futómű és más alkatrészek kopását. Maguk az oroszok is elismerik, hogy teknőstankjaik gyakran lerobbannak útközben, és emiatt támadások hiúsulnak meg.
Kiricsevszkij hozzátette, hogy az oroszok végső soron azért kényszerültek extra páncélzatot hegeszteni a tankokra, mert a sokat reklámozott védelmi rendszereik – például az Arena aktív védelmi rendszer – hatástalannak bizonyultak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.