Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót

Az orosz légierő belsős információihoz is hozzáférő, ezáltal az egyik legmegbízhatóbb orosz katonai bloggernek számító FighterBomber még tegnap este osztott meg egy bejegyzést, amelyben azt írta, hogy a légierő egyik Szu-34-es nehéz vadászbombázója a Krím-félszigetről indult el Odessza irányába, ahol találatot kapott.
Fighterbomber reports another loss of a Su-34 fighter-bomber belonging to the Russian Aerospace Forces «eternal flight, brother» pic.twitter.com/OlqFJ0zmrT https://t.co/OlqFJ0zmrT— Cloooud (@GloOouD) January 28, 2026
A bejegyzés alapján valószínűsíthető, hogy a gép a tengerbe zuhant, a két pilóta pedig életét veszítette.
Jó esély van arra, hogy az orosz vadászgépet az odesszai légvédelem egyik amerikai gyártmányú Patriot rakétája szedte le, ezt viszont pillanatnyilag nem lehet kétséget kizáróan megerősíteni.
An Ukrainian air defense position, possibly a Patriot SAM, shot down a Russian Su-34 over the Black Sea not far from the Ukrainian coast. The crew was killed.I guess that Russians probed the Ukrainian air defense capabilities in that sector. They evidently found out. pic.twitter.com/5BB6dS27SI https://t.co/5BB6dS27SI— (((Tendar))) (@Tendar) January 28, 2026
A vadászgépek között hatalmas monstrumnak számító, két hajtóműves Szu-34-es az ukrajnai harcok egyik legfontosabb orosz vadászgépe, a gyakori bevetések pedig a veszteségrátán is meglátszanak:
a korosodó, szovjet időkből származó Szu-25-ösökkel nagyjából holtversenyben ezek a gépek szenvedték a háború során a legtöbb veszteséget.
A géptípus háború kirobbanása óta legyártott változatairól ráadásul az a hír terjed, hogy a nyugati szankciók miatt a minőségük elég látványosan leromlott, 2022 februárja óta feltűnően sok alkalommal szenvedtek balesetet a gépek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
