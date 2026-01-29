  • Megjelenítés
Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót
Globál

Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót

Portfolio
Megbízhatónak számító orosz források alapján nagyon úgy néz ki, hogy az orosz vadászbombázó flotta gerincét adó Szu-34-esnek végzetes találkozása volt az ukrán légvédelemmel.

Az orosz légierő belsős információihoz is hozzáférő, ezáltal az egyik legmegbízhatóbb orosz katonai bloggernek számító FighterBomber még tegnap este osztott meg egy bejegyzést, amelyben azt írta, hogy a légierő egyik Szu-34-es nehéz vadászbombázója a Krím-félszigetről indult el Odessza irányába, ahol találatot kapott.

A bejegyzés alapján valószínűsíthető, hogy a gép a tengerbe zuhant, a két pilóta pedig életét veszítette.

Jó esély van arra, hogy az orosz vadászgépet az odesszai légvédelem egyik amerikai gyártmányú Patriot rakétája szedte le, ezt viszont pillanatnyilag nem lehet kétséget kizáróan megerősíteni.

Még több Globál

Ez komoly, tényleg kifulladhat Moszkva háborúja? - Kritikus pillanatban torpant meg Oroszország

Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Kínos kudarc a Földközi-tengeren: Washington grandiózus tervei szertefoszlani látszanak

A vadászgépek között hatalmas monstrumnak számító, két hajtóműves Szu-34-es az ukrajnai harcok egyik legfontosabb orosz vadászgépe, a gyakori bevetések pedig a veszteségrátán is meglátszanak:

a korosodó, szovjet időkből származó Szu-25-ösökkel nagyjából holtversenyben ezek a gépek szenvedték a háború során a legtöbb veszteséget.

A géptípus háború kirobbanása óta legyártott változatairól ráadásul az a hír terjed, hogy a nyugati szankciók miatt a minőségük elég látványosan leromlott, 2022 februárja óta feltűnően sok alkalommal szenvedtek balesetet a gépek.

Kapcsolódó cikkünk

Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility