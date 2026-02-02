Az iráni legfelsőbb vezető a potenciális háborúról tett kijelentéseire reagálva Trump leszögezte: "Persze, hogy ezt mondja." Hozzátette, hogy a világ legnagyobb és legerősebb hadihajói állomásoznak a térségben, néhány napnyira Irántól.

Remélhetőleg sikerül megállapodnunk. Ha nem, akkor kiderül, igaza volt-e

– fogalmazott.

A feszültség azóta fokozódik, hogy az Egyesült Államok júniusban csapást mért iráni nukleáris létesítményekre. Trump az elmúlt hetekben élesen bírálta a tüntetők elleni véres iráni fellépést is. Egy jogvédő szervezet szerint több ezren haltak meg a megmozdulások során. Az elnök januárban úgy fogalmazott, hogy ideje lenne új vezetést keresni Iránnak. A tüntetőknek azt üzente: "segítség van úton", folytassák a demonstrációkat.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a múlt héten közölte, hogy jelenleg nincsenek tervezett egyeztetések a két ország között, ugyanakkor Irán kész a tárgyalások folytatására.

Trump szintén a múlt héten jelentette be a Truth Socialon, hogy "hatalmas armada" tart Irán felé, amely nagyobb a Venezuelába küldött flottánál. Bejegyzésében utalt a júniusi iráni csapásokra, és figyelmeztetett: "a következő támadás sokkal súlyosabb lesz!" Az NBC News korábbi értesülései szerint az Egyesült Államok repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot, valamint repülőgépeket és szárazföldi légvédelmi rendszereket vezényelt a Közel-Keletre.

Az amerikai elnök bejegyzésére válaszul Ali Samhání, Hamenei ajatolláh főtanácsadója széles körű válaszcsapással fenyegetett. "Bármilyen amerikai katonai akciót – bárhonnan és bármilyen szinten – háború kezdetének tekintünk.

A válasz azonnali, átfogó és példátlan lesz. Az agresszort, Tel-Aviv szívét és minden támogatóját célba vesszük

– mondta az iráni állami hírügynökségnek.

Trump 2018-ban, első elnöki ciklusa alatt vonta ki az Egyesült Államokat az iráni atomalkuból. A megállapodás a szankciók enyhítését kínálta Teheránnak nukleáris programjának korlátozásáért cserébe.

