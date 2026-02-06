Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet

Kijevi idő szerint nem sokkal 9 óra előtt (magyar idő szerint 8 előtt)
légvédelmi riadót rendeltek el Ukrajna-szerte.
Az ukrán légierő iráni gyártmányú Sahed drónok, illetve rakéták érkezésére figyelmeztet.
A Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozására is képes orosz MiG–31-es vadászgépek felszálltak, és az orosz légtérben tevékenykednek.
Jelentések szerint nagy sebességű rakéták tartanak a Poltava megyében található Kremencsuk városa felé.
