Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet

Kijevi idő szerint nem sokkal 9 óra előtt (magyar idő szerint 8 előtt)

légvédelmi riadót rendeltek el Ukrajna-szerte.

Az ukrán légierő iráni gyártmányú Sahed drónok, illetve rakéták érkezésére figyelmeztet.

A Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozására is képes orosz MiG–31-es vadászgépek felszálltak, és az orosz légtérben tevékenykednek.

Jelentések szerint nagy sebességű rakéták tartanak a Poltava megyében található Kremencsuk városa felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images