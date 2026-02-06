  • Megjelenítés
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet

Portfolio
Ukrajna-szerte szólnak a légvédelmi szirénák, mivel orosz drónok és rakéták érkezése várható a reggeli csúcsidőben – írja a The Kyiv Independent.

Kijevi idő szerint nem sokkal 9 óra előtt (magyar idő szerint 8 előtt)

légvédelmi riadót rendeltek el Ukrajna-szerte.

Az ukrán légierő iráni gyártmányú Sahed drónok, illetve rakéták érkezésére figyelmeztet.

A Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozására is képes orosz MiG–31-es vadászgépek felszálltak, és az orosz légtérben tevékenykednek.







Jelentések szerint nagy sebességű rakéták tartanak a Poltava megyében található Kremencsuk városa felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

