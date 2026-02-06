Megmozdult Európa legerősebb országa: itt a meglepő fordulat – Váratlan helyen sorakoztak fel a szövetségesek

Megváltozott geopolitikai helyzet
Friedrich Merz német kancellár ebben az évben már másodszor látogat Ázsiába: január közepén Indiába utazott, ahol Narendra Modi miniszterelnök szinte királyi pompával fogadta, most pedig három öbölországban teszi tiszteletét: Szaúd-Arábiában, Katarban, illetve az Egyesült Arab Emírségekben.
Minden eddiginél nagyobb szükségünk van az ilyen partnerségekre egy olyan időszakban, amikor a nagyhatalmak egyre inkább uralják a politikát. Lehet, hogy partnereink nem mindannyian osztják ugyanazokat az értékeket és érdekeket, de közös bennük a felismerés, hogy olyan rendre van szükségünk, amelyben bízunk a megállapodásokban, és tisztelettel bánunk egymással
– közölte Merz utazása előtt.
A német kancellár külpolitikai aktivitására az Európa számára egyre kedvezőtlenebbnek tűnő geopolitikai helyzetben kivált nagy szükség van. Merz német kormányfőként nemcsak Németországot képviseli, hanem az Európai Unió legnagyobb gazdasági hatalmának vezetőjeként végeredményben az egész közösséget is. Jól mutatja ezt, hogy indiai látogatása után nem sokkal született meg a világ legnépesebb országa és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodás. (A hatályba lépéshez ezt még mindkét félnek ratifikálnia kell.)
Európa, s azon belül Németország számára is a legkellemetlenebb változás az Egyesült Államoknak az öreg kontinenssel való egyre konfrontatívabb politikája. Donald Trumppal az élen Washington előbb az orosz-ukrán háborúban mutatott be az EU, illetve az európai NATO-tagállamok (a kettő között nagy az átfedés) számára kedvezőtlen fordulatot, majd jött a vámfenyegetés, januárban pedig a Grönland megszerzésére irányuló amerikai tervek borzolták a kedélyeket. Kiderült, nemcsak arról van szó, hogy Európa nem számíthat úgy az Egyesült Államokra, mint régen, hanem egyenesen konfrontatívvá vált a szuperhatalom és az európai közösség közötti viszony.
Félretett emberi jogi aggályok
A közel-keleti öbölországok ilyen helyzetben kézenfekvő partnerek Európa és Németország számára. Ami nehézséget jelent, hogy ezekben az országokban az emberi jogokat finoman szólva máshogy értelmezik, mint az öreg kontinensen, ezért az európai vezetők olykor kemény kritikákkal szembesülnek, ha arab országok vezetőivel akarják szorosabbra fonni a viszonyt. Különösen így van ez Szaúd-Arábiával, amelynek de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán koronaherceg az amerikai hírszerzés szerint 2018-ban brutális módon végeztetett egyik kritikusával, Dzsamál Hasogdzsi emigráns szaúdi újságíróval.
Az öbölállamok részünkről nem állnak általános gyanú alatt. Ahol problémákat látunk, ott párbeszédre törekszünk, és foglalkozunk a kérdésekkel
– mondta Merz az aggodalmakra reagálva, hangsúlyozva, hogy meg fogja említeni vendéglátóinak az emberi jogi kérdéseket.
Gazdasági és energetikai együttműködés
Merz azonban nincs abban a helyzetben, hogy követeljen, hiszen
az öbölországokkal folytatandó jó viszony inkább Németországnak fontos, nem annyira a közel-keleti partnereknek.
A kancellár a német gazdasági élet fontos szereplőivel indult útnak, akik egyrészt közel-keleti befektetésekben reménykednek, másrészt abban, hogy az öbölországok szállnak be németországi projektekbe. A szénhidrogénből származó hatalmas vagyon miatt az öbölországok állami alapjai tele vannak pénzzel, és folyamatosan keresik a jó befektetési lehetőségeket Európában.
Szaúd-Arábia gazdasági, kulturális és társadalmi modernizációja vonzó piaccá teszi az országot a német ipar számára. A szaúdi állami vagyonalap jelentős mértékben fektet nálunk. Ezt szeretnénk kihasználni, a németországi növekedés érdekében
– írta külön X-posztban Merz, amelyben a bin Szalmán koronaherceggel történt találkozójáról osztott meg fotót.
Die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Modernisierung Saudi-Arabiens macht das Land zu einem attraktiven Markt für die deutsche Industrie. Der saudische Staatsfonds ist in beträchtlichem Maß bei uns investiert. Das wollen wir nutzen - für Wachstum in Deutschland. pic.twitter.com/ee5YckJyAW https://t.co/ee5YckJyAW— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 5, 2026
Az öbölországok az energiaellátás diverzifikációja miatt is fontosak Németország számára. Miután az ukrajnai háború kitörésével Európa vezető hatalma már nem kap földgázt Oroszországtól, új beszerzési lehetőségek után kellett néznie, és ezek jórészt a cseppfolyósított földgázt, az LNG-t jelentik. Az LNG-beszerzésben Németország jelenleg alapvetően függ az Egyesült Államoktól: hivatalos adatok szerint az összes import cseppfolyósított gáz 96 százaléka érkezett az Egyesült Államoktól. Ez még úgy is nagy szám, hogy a teljes német gázimport 10,3 százalékát teszi ki az LNG-import. (A vezetékes földgáz három legnagyobb importországa Németország számára Norvégia, Hollandia és Belgium.)
Az LNG-beszerzés diverzifikálása szempontjából Németország számára elsősorban a földgázban gazdag Katar és az Emírségek lehet fontos, de Szaúd-Arábiával is el akarják mélyíteni az energetikai együttműködést. Merz szaúdi útja előtt néhány nappal Katherina Reiche gazdasági miniszter tett látogatást a szaúdi fővárosban, Rijádban, ahol Abdulazíz bin Szalmán energiaügyi miniszterrel írtak alá szándéknyilatkozatot az energetikai együttműködésről. Egy másik szándéknyilatkozat szerint pedig Németország rostocki kikötőjén keresztül importál majd hidrogént Szaúd-Arábiából. Csütörtökön Katarban járva Merz azt mondta, Németország növelni akarja az onnan származó LNG-importot a jelenlegi évi 2 millió tonnás szintről.
Védelmi kérdések
Merz utazása első napján Szaúd-Arábiába látogatott, ahol Mohammed bin Szalmánnal folytatott két és fél órás „szívélyes és nyílt” megbeszélést. Csütörtökön Katarba utazott, ahol Tamím bin Hamád al-Tání emírrel találkozott. A német kancellár Dohában kijelentette, hogy enyhíteni fognak az arab országokat érintő német katonai exportkorlátozásokon.
Ha megbízható együttműködő partnereket látunk, mint például ma itt Katarban, vagy tegnap Szaúd-Arábiában, akkor ezek az országok számíthatnak arra, hogy az elmúlt évekhez képest intenzívebben fogunk együttműködni a védelem területén. Ez közös érdekünk, mert biztosítani akarjuk, hogy a világ biztonságosabbá váljon, és csak akkor lesz biztonságosabb, ha megvédjük magunkat
– fogalmazott Merz.
Az öbölországokkal való bármilyen védelmi együttműködés kényes kérdés Németországban. 2018-ban éppen Berlin emelt vétót azzal szemben, hogy az egy páneurópai konzorcium által gyártott Eurofighter Typhoon vadászbombázókat adjanak át Szaúd-Arábiának, részben Hasogdzsi meggyilkolása, részben a jemeni polgárháborúban való szaúdi részvétel miatt. 2023-ra azonban a Hamász izraeli támadása megváltozott a német hozzáállás, és 2024 elején már jelezte az akkori német kormány, hogy hajlandó feloldani a blokkolást.
Szaúd-Arábia 48 Eurofightert akart beszerezni, de a késlekedés miatt könnyen lehet, hogy az egész üzlet bukik, és Rijád inkább amerikai vadászgépeket vásárol. Ha azonban az Eurofighter-deal nem is jön össze, a szaúdiak és a katariak részéről érdeklődés van a szintén páneurópai Airbus A400M-es katonai szállító repülőgépei iránt.
Címlapkép: Friedrich Merz német kancellárt Katar emírje fogadja Dohában 2026. február 5-én. Forrás: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
Nagy meglepetésre lecserélte vezérigazgatóját a világ legnagyobb autógyártója
Átrendeződés a vállalat csúcsán.
Megmozdult Európa legerősebb országa: itt a meglepő fordulat – Váratlan helyen sorakoztak fel a szövetségesek
Új partnereket keres Friedrich Merz, nem is akárhol.
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon
Demográfiai korláthoz érkeztünk.
Soha nem járt még ilyen közel Amerika kihívója a B-2-es lopakodó bombázókhoz - Azonnal lépett az Egyesült Államok
Ügyesen közelített az ellenséges hírszerzés.
Eldőlni látszik egy fontos katonai támaszpont sorsa
Megtörtént az egyeztetés.
Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után
Azért ez meredek lenne.
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?