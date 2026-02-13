  • Megjelenítés
Kiderült, valójában mi lehet az ukrajnai háború leghatékonyabb fegyvere
Kiderült, valójában mi lehet az ukrajnai háború leghatékonyabb fegyvere

Portfolio
Az ukrán fronton nem a látványos FPV-kamikaze drónok, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok jelentik a legnagyobb fenyegetést az orosz erőkre, mert több robbanóterhet juttatnak célba, majd visszatérnek újratöltésre - írta az Eurintegration.

Bár a harctéri felvételeken és a közbeszédben a belső nézetű irányítással működő, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok kapják a legtöbb figyelmet, az ukrán légtérben valójában a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok jelentik a legkomolyabb fenyegetést az orosz erőkre. Ezek az eszközök alapjaiban különböznek az egyszer használatos kamikaze drónoktól:

több robbanótestet is célba tudnak juttatni, majd visszatérnek a bázisra újratöltésre. Ez drámaian növeli harcászati hatékonyságukat.

A nagy teherbírású bombavető drónok pusztító erejét jól szemlélteti az ukrán 42. gépesített dandár közelmúltban közzétett felvétele, amely a Zaporizzsja megyei Novopavlivka térségében készült. A videón hőkamerával felszerelt drónok éjszakai bevetései láthatók, amint az orosz gyalogságot támadják. A felvételek közül kiemelkedik az a képsor, amelyen egy mintegy 25 fős orosz szakasz éppen kiszáll a járműveiből az éjszaka leple alatt. A drón akkor csapott le, amikor a katonák a legsebezhetőbbek voltak: a járművek mellett, szoros csoportba tömörülve. A gép gyors egymásutánban két robbanótestet oldott ki rájuk, jelentős veszteségeket okozva az egységnek.

A harcászati előnyök túlmutatnak a puszta tűzerőn. Egy FPV-drón kezelője a robbanás pillanatában elveszíti a képet, és így gyakran bizonytalanságban marad a találat pontosságát vagy a kár mértékét illetően. Ezzel szemben a bombavető drón a támadás után a helyszínen maradhat, és tovább figyelheti a célterületet. Ez lehetővé teszi a csapás utáni azonnali kárfelmérést (Battle Damage Assessment, BDA), így az egység parancsnoka rögtön eldöntheti, szükséges-e további csapásokat indítani a célpont végleges megsemmisítéséhez.

Az ilyen típusú eszközök gyártásának egyik úttörője az ukrán SkyFall vállalat, amely évente mintegy 100 ezer bombavető drónt állít elő. Bár a 8500 dolláros egységár nagyjából tizenhatszorosa egy átlagos FPV-drónénak,

küldetésenként és a célba juttatott robbanóanyag mennyiségére vetítve ezek az eszközök gazdaságosabbak.

Egyetlen bombavető drón ugyanis átlagosan tucatnyi bevetést teljesíthet, alkalmanként akár négy szállított robbanó, mielőtt lelőnék vagy műszaki hiba miatt lezuhanna.

A fejlesztők folyamatos technológiai versenyfutásban vannak az orosz légvédelemmel és elektronikai hadviseléssel. Amikor az orosz csapatok elkezdték zavarni a GPS-jeleket, a gyártó terepkövető navigációs rendszerekkel látta el a gépeket, amelyek így zavarás esetén is képesek tájékozódni. Az elfogó drónok elleni védekezésül egy

speciális vakító rendszert fejlesztettek ki: ha a bombavető drón érzékeli a közeledő támadót, erős villanófényt aktivál.

Ez ideiglenesen elvakítja az ellenséges FPV drón kameráját, aminek következtében annak kezelője elveszíti a vizuális kapcsolatot a céllal.

Mivel az orosz hadsereg taktikája a gépesített támadásokról egyre inkább a tömeges gyalogsági rohamokra tolódott el, felértékelődött a nagyobb terhet cipelő, sorozatos csapásokra és tartós megfigyelésre is képes drónok szerepe. Az FPV-drónok látványos felvételeket szolgáltatnak az utolsó pillanatokról, de a harctéri tapasztalatok szerint a többször bevethető, visszatérő bombavető drónok végzik a pusztítás hatékonyabb és módszeresebb részét.

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

