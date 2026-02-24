Engedett a nyomásnak Oroszország: 36 ország került fel a katonai szempontból fontos listára

2026 januárjában a toborzók egy 36 országot tartalmazó listát kezdtek terjeszteni egymás között, amelynek állampolgárai többé nem köthetnek szerződést az orosz hadsereggel. A listán túlnyomórészt afrikai és arab államok, valamint Oroszország más "baráti" partnerei szerepelnek, például Kuba, Irán, Venezuela, a Dél-afrikai Köztársaság és Afganisztán.
A döntés hátterében feltehetően diplomáciai nyomás áll. 2024 közepétől Nepál, India és Srí Lanka kérte, majd követelte Moszkvától, hogy hagyjon fel állampolgáraik toborzásával. 2025 novemberében Jordánia lépett fel hasonló követeléssel, és az ország hamarosan fel is került a tiltólistára. Kenya – ahonnan a helyi hatóságok szerint több mint ezer ember került a frontra – 2026 februárjában szólította fel Oroszországot a toborzás beszüntetésére, bár a gyakorlatban az ottani toborzást már januárban leállították.
Az afrikai újoncok többsége 2025 nyarán és őszén főként csalás (munka és jó fizetés) áldozataként került a frontra.
Februárban a lista további országokkal bővülhetett. Egy, az orosz toborzóhálózatokat leleplező iraki blogger szerint Argentína, Irak, Jemen, Kamerun, Kolumbia, Líbia és Szomália is felkerült a tiltólistára. Az iraki–orosz megállapodás ugyanakkor a már fronton lévő iraki állampolgárokat nem érintette. Februárban derült ki az is, hogy életét vesztette Husszein al-Turki népszerű iraki énekes. Őt koncertmeghívás ürügyén csábították Oroszországba, majd egy Moszkvától 16 órányira fekvő városban orosz nyelvű iratokat írattak alá vele, amelyek valójában a hadsereghez való csatlakozásról szóltak.
Van bizonyíték ugyanakkor arra is, hogy a kibővített listát nem minden toborzóközpont tartja be, a kolumbiai állampolgárok toborzása például továbbra is zajlik.
