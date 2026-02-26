  • Megjelenítés
FONTOS Zelenszkij bejelentette, hol és mikor lesz a következő háromoldalú béketárgyalás!
Orosz drónt észleltek, riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában
Orosz drónt észleltek, riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában

Románia vadászgépeket riasztott, miután az ukrán infrastruktúra elleni orosz légicsapások során egy drón megsértette az ország légterét. Ez két napon belül már a második ilyen incidens volt.

A román védelmi minisztérium csütörtöki közlése szerint

az ukrán határ közelében zajló orosz támadások idején egy pilóta nélküli repülőeszköz behatolt a román légtérbe.

A fenyegetésre válaszul a légierő vadászgépeit azonnal a levegőbe emelték.

Az európai uniós és NATO-tagállam 650 kilométer hosszú szárazföldi határon osztozik Ukrajnával. Amióta Oroszország a Duna menti ukrán kikötőket támadja, többször is előfordult, hogy drónok sértették meg a román légteret, illetve a megsemmisített eszközök maradványai az ország területére hullottak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

