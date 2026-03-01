Mindenki csodát várt ezektől a fegyverektől, mégis csúnyán felsültek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A legtöbb nagyobb, kézifegyvereket gyártó vállalat működése során többször is piacra dob olyan termékeket, amelyek finoman szólva is rosszul sülnek el. Az igazi legendának számító amerikai Colt vállalat például többször is csődközelbe került már, renoméját pedig napjainkban már egyáltalán nem lehet éppen hibátlannak mondani. Vannak azonban olyan gyártók, amelyek szinte mindig hatost dobtak. Nézzünk meg három olyan kézifegyvert, amitől mindenki csodát várt, mégsem jött ez össze.

Egyáltalán nem csak a kézifegyverek terén alapvetés, hogy nem lehet mindig népszerű, vagy jó termékeket piacra dobni. A civil életben mindennaposnak számító eszközök terén is simán belefuthat egy-egy zászlóvivő vállalat rossz döntésekbe, a fegyveripar azonban különleges abból a szempontból, hogy ugyanaz a termék gyakran a civil, a rendvédelmi és a katonai piacon is megjelenik, pedig a három szektor merőben más elvárásokat szokott támasztani a termékek iránt.

A német óriás mellélő – H&K VP70

A német Hechler & Koch nemcsak Európa, de a világ egyik legnagyobb és legismert fegyvergyártója. Katalógusában mesterlövész-fegyverektől kezdve a gépkarabélyokon és géppisztolyokon át a pisztolyokig nagyjából minden megtalálható, ráadásul mindegyik kategóriában gyárt, vagy gyártott olyan termékeket, amelyek a fegyveres erőknél igazán népszerűek lettek. A H&K termékei megbízható, kiválóan megmunkált szerszámok hírében állnak, és ha nem is lett minden egyes piacra dobott fegyverből sztár, kevés bukott olyan nagyot, mint a VP70 pisztoly.

A VP70 egy szempontból egyébként mindenképpen úttörő fegyver:

ez volt a világ első polimer tokozással készült maroklőfegyvere, ez a koncepció pedig napjainkban már sztenderdnek számít.

A VP70 (Volkspistole 70 – nagyjából „a nép pisztolya”, 1970-ben dobták piacra) két változatban került gyártósorra, az M a katonai piacot célozta meg, a Z pedig a civil és rendvédelmit. Mindkettő csúnyát bukott. A fegyver – legalábbis az M verzió – különlegessége abban rejlik, hogy az első világháború környékén népszerű módon kapott egy lecsatolható, hordtokként is szolgáló üreges műanyag tust, amiben volt egy csavar: a tus felhelyezésével elérhetővé vált egy három lövéses sorozat funkció, ami a kiegészítő nélkül egyszerűen blokkolva volt.

Itt kezdődött a VP70M lejtmenete: bár a H&K sztenderdjei szerint a pisztoly megbízható, szépen megmunkált fegyver volt, a brutális, 2200 lövés/perc tűzgyorsasággal működő sorozat funkció az egy kilót sem nyomó pisztolyban tustól függetlenül olyan visszarúgást eredményezett, hogy lényegében lehetetlen volt rendesen célra tartani, de emellett is voltak bajok a fegyverrel.

A VP70 valószínűleg a H&K által piacra dobott legkényelmetlenebb fegyver. A képen látható polgári Z verzió ráadásul a koncepció egyetlen előnyét, a sorozatlövést is elveszti, a hátrányok megtartása mellett. Forrás: Hecklerfan via Wikimedia Commons

A pisztoly maga végtelenül ormótlanra sikerült, ráadásul jó eséllyel pályázik a világ legrosszabb elsütőbillentyűje díjra, hiszen a komponens legendásan „ragadós”, inkább rángatni kell, mint finoman elhúzni, ami elég sokat ront a pontosságon. Maga az irányzék is egy elég ritka, ráadásul nem éppen népszerű koncepció alapján lett kialakítva: első ránézésre az elülső irányzék nagyon bumfordi, jobban rálesve azonban látható, hogy a közepébe egy kis „csatorna” van vágva. Az elképzelés lényege az, hogy ha nagyon gyorsan kell célra tartani, akkor a hatalmas elülső irányzékot könnyebb vonalba hozni a hátulsóval, ha pedig pontosabban szeretnénk célozni, akkor a középső csatornát használjuk. Bár a koncepció nem egyedi, nem is túl népszerű.

A civil VP70Z nem kapott sorozatlövő funkciót, így az egyetlen igazi „érdekessége” sem volt meg, viszont továbbra is kényelmetlen és nehezen használható fegyver volt,

így a katonai verzióhoz hasonlóan csúnyán bebukott. A VP70-esek legnagyobb eredménye talán az, hogy a népszerű Resident Evil horrorjáték egyik főszereplője, Leon Kennedy gyakran rohangál velük.

Az olasz terrorelhárítás réme – A Beretta 93R

Bár egy lehelletnyivel talán kevéssé ismert, az olasz Beretta az általános vélekedés szerint remek termékeket dob piacra, fegyvereik Olaszországon kívül is népszerűen a katonai és rendvédelmi erők körében. Legismertebb termékük a Beretta 92-es széria, amelyet M9 jelzéssel az Egyesült Államok is rendszeresített.

A 93R (Raffica – sorozat) a 92 „felturbózott” változata, amelyet eredetileg az olasz terrorelhárító alakulatoknak fejlesztettek ki, mint könnyen rejthető géppisztolyt. A Raffica három fontosabb ponton különbözik a 92-estől:

Hasonlóan a fentebb említett VP70M-hez, ez a fegyver is kapott egy három lövéses sorozat funkciót, igaz jóval szerényebb, 1100 lövés/perc tűzgyorsasággal.

A gyorsabb lőszerhasználat miatt a Beretta 92 15 lőszeres tárát egy nagyobb, húsz lőszeresre cserélték

A könnyebb kezelhetőség érdekében pedig a fegyver kapott egy csőszájféket, egy kihajtható (és végtelenül kényelmetlen) elülső markolatot, illetve felcsatolható rá egy szintén nem túl kényelmes tus is.

A Beretta 93R lényegében egy felturbózott 92-es, a fegyver elejéből kiálló valami elülső markolatként hivatott funkcionálni, bár nem túl jó benne. Forrás: Wikimedia Commons

Bár aránylag kis számban több olasz rendvédelmi alakulat is rendszeresítette a 93R-t, a koncepció kissé a „két szék közé a földre” sémára épült.

A Raffica minden igyekezet ellenére minimum kényelmetlenül viselkedett sorozatlövés közben,

bár számlájára kell írni, hogy más, sorozatlövésre képes pisztolyokhoz képest még az „elviselhető” kategóriába esett. A megnövekedett tömeg miatt a fegyver pisztolyként nem igazán tudott versenyre kelni a Beretta 92-essel sem. Olaszországon kívül a sorozatlövésre is alkalmas változatot csak nagyon kevés helyre exportálták, alacsony számban. Mondjuk az eredeti Robotzsaru filmben és videojátékokban még előkerült.

Egy tényleg hibátlan renomé lerombolása – A SIG P320

Ha van olyan fegyvergyár a világon, ahonnan maximum kevéssé népszerű fegyverek kerültek ki, de rosszak valószínűleg soha, akkor az a svájci SIG-Sauer. A vállalat fegyvereit világszerte használják a fegyveres és rendvédelmi erők, rettentő népszerűek a pisztolyaik a civil piacon, a SIG ikonikus logója pedig közel száz éve a megbízhatóság jelének számít.

Alapvető minőségi vonalon a SIG P320-assal sincs baj: a modern, hipermoduláris maroklőfegyverek sztenderdjei szerint a pisztoly kényelmes, könnyen személyre szabható, megbízhatóan működik, jól bírja a szennyeződéseket és elég pontos is. A gondot itt egy más tényező okozza.

A civil és rendvédelmi piacra tervezett SIG Sauer P320-asnak semmilyen külső biztosítóberendezése nincs. A fegyver középvonalán található karra a szétszereléshez van szükség, a markolat fölötti gomb pedig a szánakasztó. Forrás: TexasWarhawk via Wikimedia Commons

Mostanra a P320-as leginkább nem a magas minőségéről vált ismertté, hanem azzal, hogy

ha túl nagy lendülettel helyezzük be a fegyvertokba, vagy egy ejtést követően pont rossz szögben ér földet, akkor bizony igen nagy eséllyel el fog sülni.

Egy 2023-ban napvilágot látott kutatás rámutatott arra, hogy legalább száz esetben a P320-as elsült anélkül, hogy a használója hozzányúlt volna az elsütőbillentyűhöz. A száz balesetből nyolcvan sérüléshez vezetett, ebből harminchárom alkalommal rendőr sebesült meg, tavaly júliusban pedig az amerikai légierő egyik embere is végzetes balesetet szenvedett a saját maroklőfegyvere által.

A SIG P320 körüli kálváriával ezekben a cikkekben foglalkoztunk részletesebben:

A hibás működést valószínűleg az elsütőbillentyű és az elsütőszeg környékén kell keresni, ugyanakkor

egy akkora gyár, mint a SIG, valószínűleg rohamléptekben megoldaná a gondot, ha pontosan tudná, hogy mi is az.

Mivel valószínűleg a svájciak sem tudják, mi okozza a nem szándékos elsüléseket, választottak egy olyan stratégiát, ami viszont rohamléptekben építi le az eddig tényleg hibátlan renomét: az összes, a fegyver biztonságosságát megkérdőjelező független elemzést rosszindulatónak, vagy kamuhírnek bélyegzik. Eközben a különféle rendőri erők sorra vonják ki a pisztolyokat a szolgálatból, a lőterek pedig egymás után tiltják ki őket. Az amerikai fegyveres erők a tavalyi tragédia után kiadtak ugyan egy vizsgálati jelentést, amelyben esküdöztek rá, hogy nincs semmi baja a fegyvereknek, több szakértő is azon az állásponton van, hogy erre inkább a hatszáz millió dolláros projekt védelme érdekében volt szükség, semmint azért, mert tényleg nincs baj a pisztolyokkal.

Címlapkép: az amerikai katonai szolgálatra gyártott SIG P320-asok M17 és M18 néven kerültek rendszeresítésre, a fő különbség a civil/rendvédelmi verziókhoz képest a külső biztosítókar felszerelése. A címlapkép forrása: Tony Webster via Wikmedia Commons