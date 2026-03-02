Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat

A Forradalmi Gárda közleményben tudatta, hogy minden, a szoroson áthaladó hajóra azonnal tüzet fognak nyitni.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a világ olajforgalmának mintegy egyötöde halad át rajta.

Az egyelőre nem világos, hogy Teherán pontosan hogyan szándékozik elzárni az útvonalat. A fizikai blokkolás lényegében lehetetlen, aknazár kiépítésére pedig nem volt ideje a perzsa államnak. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Irán egyszerűen rálő minden, a szorost megközelítő hajóra.

Azt már most meg lehet jósolni, hogy az olajár tovább fog ugrani, ahogyan az is valószínű, hogy az Egyesült Államok és Izrael megkettőzött erőfeszítéssel fog vadászni az iráni hadihajókra (a flotta maradéka Bandar-Abbász kikötőjében horgonyzik), illetve a rakétaindító állásokra.

