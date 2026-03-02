  • Megjelenítés
Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat

A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.

A Forradalmi Gárda közleményben tudatta, hogy minden, a szoroson áthaladó hajóra azonnal tüzet fognak nyitni.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a világ olajforgalmának mintegy egyötöde halad át rajta.

Az egyelőre nem világos, hogy Teherán pontosan hogyan szándékozik elzárni az útvonalat. A fizikai blokkolás lényegében lehetetlen, aknazár kiépítésére pedig nem volt ideje a perzsa államnak. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Irán egyszerűen rálő minden, a szorost megközelítő hajóra.

Azt már most meg lehet jósolni, hogy az olajár tovább fog ugrani, ahogyan az is valószínű, hogy az Egyesült Államok és Izrael megkettőzött erőfeszítéssel fog vadászni az iráni hadihajókra (a flotta maradéka Bandar-Abbász kikötőjében horgonyzik), illetve a rakétaindító állásokra.

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

