Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

A Times of Israel értesülései szerint a Washington és Teherán közötti utolsó tárgyaláson, múlt csütörtökön Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter üvöltözni kezdett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalókkal, azt bizonygatva, hogy hazájának joga van az urándúsításhoz. Egy, a részleteket ismerő forrás azt mondta, Witkoff a kérdésre annyit válaszolt, hogy

Nekünk pedig jogunkban áll megállítani.

Az amerikai főtárgyaló ezt követően felajánlota a perzsa tárcavezetőnek a megbeszélés azonnali berekesztését.